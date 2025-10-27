Поколение Z уже выращено в Ирландии

Президентом Ирландии избрана социалистка Кэтрин Коннолли, известная своими ультра-пропалестинскими взглядами. Дело в том, кто ее выбрал.

Новый президент Ирландии ранее осудила войну России против Украины, хотя и оценивает отношение НАТО к России, как подстрекательство к войне. Она также считает Израиль «государством геноцида» и выступает критиком его войны на Ближнем Востоке.

В 2018 году, в компании Дейли и Уоллеса, открытых защитников Асада и Путина, ездила в Сирию, где посетила лагеря беженцев. Поездка была организована рядом пропалестинских активистов. Считает, что санкции против Венесуэлы с Мадуро во главе «являются незаконными и могут быть приравнены к преступлениям против человечности по международному праву». «Что касается Сирии, в своей статье Мэри Риган утверждает, что Коннолли «осуждает Асада, хотя и голосовала против санкций в отношении Сирии».

Ну, короче, полная каша в голове. Абсолютная. Тут даже отбитый Конор Макгрегор явно был бы лучшим вариантом. Что-то у меня в последнее время кандидаты на велосипедах изжогу вызывают…

Полная каша в голове

Пост президента Ирландии — абсолютно представительский, вообще без полномочий, чисто поговорить — но вот тут Кэтрин Коннолли, похоже, развернется как раз на полную.

Но дело не в этом. Дело в том, кто ее выбрал.

Явка была 37%. Из них Коннолли получила более 60%. И практически все они — молодежь.

Можем констатировать окончательно — по всей планете поколение Z выращено полными инфантилами, совершенно не способными работать мозгами, строить логические цепочки и прослеживать причинно-следственные связи.

И это на фоне массовых ирландских антимигрантских демонстраций, напомню…

В ленте на днях попалась «шикарная» история, как курд-мусульманин с банкой пива в руке кроет матом очередную пропалестинскую демонстрацию, потому что в Лондоне, куда он бежал от иракских исламистов, диаспоры уже полностью контролируют внутреннюю жизнь мусульман и избивают тех, кто не живет по шариату и кто вообще их презирает. Поэтому он уехал от них жить нормально на континентальную Европу, попивать пивко по субботам — но они догнали его и там.

Ирландцы, вы вырастили идиотов. Вам теперь несдобровать.

Не ту Коннолли вы выбрали. Не ту.

Впрочем, нам всем.

