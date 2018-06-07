Аркадий Бабченко

Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ – убедить их величества. Выложить им все доказательства. И плевать на тайну следствия
Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ – убедить их величества. Выложить им все доказательства. И плевать на тайну следствия
Это системный развал правил безопасного общежития
Это особый менталитет – раболепствовать перед любой знаменитостью, каким бы подлецом он ни был?
Пытаясь играть с Рейхом по его правилам, ты неизбежно столкнешься с искривлением адекватного восприятия картины мира
В прекрасной свободной Земле будущего мы будем выдавать гражданство по результатам теста, основанного на сведении воедино умственных данных
Кирдык назревает десятилетиями, но случается всегда по какому-то совершенно неполитическому бытовому поводу
Изменения будут тогда, когда в России начнут говорить об оптимальном составе коктейля Молотова, а не о выборах
В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет соплей царя
Россия давно поняла циничную мысль: играть не по правилам – выгоднее. Особенно, если тебе это позволяют
Власть может быть какой угодно, но она не может быть смешной. Смешная власть – это смерть для власти
В Одессе активисты сорвали моноспектакль российского артиста Константина Райкина
Я в России боялся не столько обысков с космонавтами, сколько полоумных, которым зомбоящик со скрепами свихнул мозги окончательно
Выбор из подполковника КГБ и ведущей «Дома-2» - просто кристаллизованная суть России
Люди уже не видят другого выхода и переходят к более радикальным методам. Движение "Славянское объединение Русский Майдан" – это исключительно сопротивленческая история
Здесь будет некое подобие Сомали, где в Могадишо днем еще можно жить, но упаси вас бог выйти за черту города с наступлением ночи
Про 93% страдающих синдромом посткомбатанта ветеранов – глупость, конечно. Посттравматический синдром в той или иной степени есть у всех 100% ветеранов
Самый страшный симптом отвоевавшего человека — это разочарование в привычной жизни. Люди приходят с войны и не понимают, что делать дальше
В Москве прошли муниципальные выборы, на которых места получили 266 оппозиционных кандидатов
То, что происходит сейчас в российском либеральном сегменте, в военных условиях называется "потеря управления"
Армию в этой стране стоит запретить. Лет на сто
Телевидение в стране оказалось мощнейшим инструментом пропаганды. Мощнейшим. Такого не было еще никогда в истории. Здесь можно внушить все что угодно. Что с этим делать?
Лидер оппозиции Алексей Навальный согласился на публичные дебаты о патриотизме, коррупции, Западе и Украине с Игорем Гиркиным
Об особенностях российского патриотического воспитания
Несуществующая страна, воюющая несуществующим спецназом на несуществующей войне против несуществующего фашизма
Выйти с уточками, завинтиться в количестве девятисот человек, пофоткаться в автозаке, уехать на пятнадцать суток, а кое-кто и на пять лет – так себе цель
РФ стремительно скатывается в ксенофобию и мракобесие, беднеет, дичает, взрывается агрессией каждый божий день то тут, то там
Это какой-то совершенно перевернутый мир
Посмотрел полное обращение Ксении Собчак к Петру Порошенко
Мне пришло мобилизационное предписание. Явиться в военкомат по адресу. Аж холодом повеяло
Снова готовы расплачиваться мной и моими детьми за свои ленточки, "Арматы" и парады. Опять готовы класть людей, как шелуху
Численность населения Москвы – примерно двенадцать миллионов четыреста тысяч
Хотите, чтобы было по-другому – становитесь непростыми. Становитесь сложными. Берите на себя груз принятия решений и ответственности за них
Люди еще не готовы выходить и прямо драться на улицах. Когда они будут готовы, они выйдут
Под давлением следственного комитета тебя увольняют с работы, снимают с рейса, потому что пассажиры отказываются лететь с тобой, а всевозможные лайфньюсы превращают твою жизнь в ад
Теракты на восемнадцатом году путинской России – это абсолютная неизбежная закономерность
Читать размышления «Ах, откуда столько школьников на митинге в Москве» уже невозможно
Демократически-либеральных вариантов только два: либо Майдан, впрочем, с сомнительными перспективами – это тоже надо осознавать, либо – вообще никак
В современной России митинг против коррупции – примерно то же самое, что в горящем рушащемся туберкулезном диспансере митинг против туберкулеза
Решил превентивно покинуть пределы богоспасаемого Отечества. Нет человека — нет проблемы
От того, как быстро вы научитесь определять тип боеприпаса по звуку, по разрыву, по выстрелу и находить укрытие, зависит ваша жизнь
Строишь дворцы, уничтожаешь леса, потом вводишь эмбарго на экспорт продовольствия, а потом смотришь, как твоих дружков по всему миру съедают голодные благодарные подданные
Вам не доводилось ждать ареста? Не дай бог вам узнать, что это такое
Хорошее было время. Те десять дней. Время, когда еще что-то можно было изменить
Режим "романтизм" можно окончательно выключать и возвращаться в свою обычную колею
Авторитаризм в России прошел стадию либерального лицемерия и наконец осознал сам себя
Весь этот совершенный, абсолютный идиотизм, овладевший страной и превративший людей в орущих истериков, не может быть правдой
Он думал, что это он делал деньги на "Лайфньюз". На самом деле все было ровно наоборот
Никакой Чак Паланик не сможет накрутить таких сюжетов, который придумывает наша современная жизнь
Любая война, даже самая справедливая, ведет к раздроблению общества. Это неизбежно
Ничего еще не закончилось. Ни черта они не успокоились. Ни черта они не хотят останавливаться
Нельзя бороться со страной, если она сама выбрала путь в пропасть
Нужно как-то делать, чтобы эта дрянь уже закончилась и не повторялась больше. Нигде. И никогда
Даже на попкорн нет смысла тратиться
Почему ура-патриотическая общественность так радуется тому, что РФ допустили до Олимпиады
Наслаждайтесь каждым днем, каждым спокойным днем, пока еще не начало трясти по-настоящему
Какую опасность вы устранили? Разве свобода, которую он отстаивал, станет менее ценной в глазах тех, для кого она является чуть ли не главнейшей ценностью?
После турецкого путча Запад воспринимает Эрдогана как более серьезную угрозу
Мои поздравления Турции с её долгожданной победой над демократией и возвращению к скрепам, величию и мракобесию
Одна из основных мерзостей этой поганой войны
Сто пятьдесят дегенератов на две недели заняли топы информационного пространства двух стран, обе из которых находятся в точке бифуркации своего государственного развития
Даже если РФ завтра же вернет Донбасс, Крым, отдаст в придачу Кубань, выплатит контрибуции и посыплет голову пеплом - это уже не имеет значения
Что-то надоел мне спор вокруг «Миротворца». Тезисно об азах, как я их понимаю
Мне кажется, в Украине за два года войны так и не поняли главного о российском телевидении
Страна в очередной раз сама выбрала себе все тот же путь. Все тот же путь по кругу. Так зачем ей мешать в этом?
Ни один текст - ни о Путине, ни о двух ярдах в виолончели - не набирает такой активности, как текст о ценах на продукты
РФ продолжит придумывать себе новых врагов, новые войны, новые судилища и воевать, воевать, воевать со всем миром. Пока не развалится
С точки зрения расстановки сил ситуация изменилась очень мало
Господин Обама. Госпожа Меркель. Разжуйте ему элементарные вещи. Покажите ему на пальцах, что будет то-то и то-то. Никакого другого языка он не понимает
Десять лет в России вливали народонаселению в головы такую ненависть по отношению ко всем другим, что даже в Кремле поняли: лучше сейчас об этом промолчать
А потом открывает памятные стенды и пишет про память, которая вечна
Есть такой термин, как "ядерный порог". Это тот момент в развитии цивилизации, когда ей уже хватило мозгов построить ядерное оружие, но не хватило мозгов не применить его
Гениальное стратегическое решение: притащить и в так задыхающийся город еще миллионы человек, подсадить их всех на кредиты и ипотеки, а потом хлопнуть экономику об стену
Фраза "вы просто не любите все русское" приводит меня в состояние искреннего непонимания. Что имеется в виду под "всем русским"? Все русское - это что?
Чего я действительно никогда, видимо, не пойму в этой стране - почему она не может просто дать спокойно жить своим же собственным детям?
Путинизм, пожалуй, первый в истории режим, официальной идеологией которого стало девиантное поведение
Как перестает прокатывать то, на что мир был готов закрывать глаза еще вчера
Жратва и пейзане - вот и весь набор инструментов геополитического влияния "энергетической сверхдержавы"
Оказывается, если годами звать НАТО главным врагом, провоцировать и угрожать, неоднократно нарушать границы воздушного пространства, тебя могут сбить
Изо всех сил стараясь построить полицейское милитаризованное государство, они не сумели даже этого
Это россияне мечтают умереть в России (жителям Крыма отдельный привет), а единоросс Лесин - в Вашингтоне
В России всегда все падает, тонет, взрывается
Когда три года назад я говорил, что нас ждут репрессии и война, меня называли провокатором
Выделяешь 20 трлн на оборонку, а потом вдруг выясняется, что запаса ракетного вооружения у тебя на три с половиной недели не самых интенсивных бомбардировок
Россия в любом случае уйдет с мировой арены, ядерную дубинку у нее со временем отберут, к соседям она лезть перестанет
Война – такая штука, где помимо твоей воли есть еще и воля противника
Дальше - некая смесь из Афганистана, Вьетнама и даже Кореи. Падение экономики, падение режима, новая разруха, новые лихие пятнадцатые, отход новых территорий от рушащейся империи
Казалось, что все это - бандюки, нищета, инфляция, война, бандитский и ментовский беспредел - остаточные явления
Я за то, чтобы привлекать внимание к проблемам, возить общество лицом по столу и заставлять эти проблемы решать, пусть даже и таким способом
Напряженное нервное ожидание в России вообще никуда не уходит. Тумблер автоматом включается при пересечении границы на въезд
Блины с лопаты и колодки на день города смешны и привлекательны только в одном случае - когда это самоирония
Судя по обсуждениям взрыва у Рады, складывается ощущение, что с гранатой РГО воюющая уже второй год страна столкнулась впервые
Неужели вы правда думаете, что после принятия закона об особом статусе в Верховную Раду из Донецка приедет кортеж Моторолы с охраной
В состоянии усталости даже автомобилем запрещено управлять. Не то что страной. А эти с утра - в качалку, а потом законы принимать
Пусть Лолита, Вика, Стас, Григорий, Елена, Иосиф стирают хозяйственным мылом, ездят на "Жигулях" и вместо микрофона поют в свернутую рупором бересту
Я уже полтора десятилетия борюсь с этим государством и хороню друзей. Так что мне совершенно не за что извиняться из-за этого проклятого приговора
Византийский «галеон» обнаружили на голландских субмаринах, спущенных с немецкого судна, у берегов древнегреческого, но аннексированного у Украины, полуострова
Как именно умрет эта территория, уже не важно. Страшно лишь от того, что она, издыхая, утащит с собой еще тысячи жизней нормальных людей
Грузинская война оказалась первой в череде новых войн сошедшей с ума на своей имперскости, величии и исторической справедливости страны
Ребенок в детском доме в трехстах километрах от Москвы за четырнадцать лет в нефтяной энергетической сверхдержаве ни разу в жизни не видел винограда
Для меня происходящее ассоциируется не с карточками во время войны, а с группкой мордатых сержантов в каптерке, тумбочки в которой забиты отобранной у духов колбасой
Фундамент трона в этой стране всегда только один - беспощадная борьба с жестоким врагом
С той еще, с самой первой - мне было семьдесят лет. Ремарк это очень хорошо описал - семнадцать и семьдесят одновременно
Открытие планеты Кеплер-452В подняло бурю в сетях. При этом реакции прямо противоположные
Приняв стратегию гибридных войн как основную, Кремль сам себе поставил подножку
Стрельба из тяжелого пулемета на улицах города даже ради самых благих целей борьбы с бандитами и контрабандистами недопустима
Кобзон девятнадцать лет выделял деньги на "Арматы", на храмы, на гранты "Ночным волкам", на Южную Осетию, на бурятов в Донбассе
За последние двадцать лет не было ни дня, чтоб у меня что-нибудь не болело. Хочу и я на лечение, как Кобзон
Неужели в Кремле считали, что можно сунуться в сорокамиллионную страну - и все будет зашибись
Вообще, конечно, Путин опоздал родиться лет на двести. Вот в восемнадцатом веке он был бы действительно исторической личностью
Заведующая клубом в нашей деревне получает 3337 рублей в месяц. Сечин эту же сумму получает за две минуты двадцать секунд
Роccияне за пятнадцать лет золотого дождя умудрились проспать все
Если РФ не участвует в войне, как она постоянно заявляет, но отправляет вас в Украину, вы являетесь не военными, а террористами. Значит, никаких прав у вас нет
Мы наблюдаем, как РФ стремительным домкратом вылетает из плеяды космических держав
Когда суровые сотрудники погранслужбы открывают мой файл, по выражению лица "пацаны, я поймал шпиона" явственно можно прочитать все мои преступления перед властью
Переживу путинизм. Кадыровщину. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, к которому они так упорно толкают страну
Тот Самый Великий Мотопробег Во Имя Семидесятилетия Победы
Каждый раз ведь думаешь: нет, ну, это точно все. Это точно последний раз. Нельзя же быть такими идиотами вечно
Убитых и арестованных можно уже считать десятками, эмигрировавших – сотнями. И это только люди из моего круга общения
Меня все чаще спрашивают, почему я в последнее время не пишу серьезных текстов? Друзья мои, что вам сказать по этому поводу…
Даже под наркотой я не мог бы себе представить, что российская власть наворотит в реальности за прошедший год
Как веселый праздник умудрились превратить в феерическое общегосударственное позорище
Тогда все станет на свои места: устроенный американцами Майдан - превращение страны в легион НАТО - Америка хочет напасть на Россию
Путин настолько улучшил страну, что теперь ее жителям сочувствуют даже те, кто находится на войне
Можно завязать кишки в узел и тянуть войну на разрыв аорты, но это не может продолжаться вечно. Ну, год. Ну два. Но потом общество начинает уставать от войны
В регионе возможна только вторая Чечня образца 98-го года - пустынная территория безвластия, контролируемая исключительно вооруженными формированиями
Как только вы зачистите-пересажаете-передавите интеллигентов с шариками - вместо них на улицы пойдут малолетки с битами и мужики с вилами
Как героические русские мужики защищают бабушек во вставшей с колен стране
Своими попытками построить «русский мир» хозяин Кремля добился лишь того, что теперь в соседней славянской стране против него воюют даже сами русские
Я никак не могу понять эту логику - из-за деревни Лопыревка Донецкой области начали континентальную войну со всем миром
После связи с «котлом» действие может быть только одно - оружие в руки и поехал туда, выручать своих. Иначе зачем владеть этой информацией?
РФ вливает триллионы долларов в свои вооруженные силы, строит мобильные храмы и наращивает штат военных священников, но забывает проверять солдат на профпригодность
Российский премьер так не повзрослел и не ощущает рамок допустимого. Не осознает силу попавшего ему в руки оружия
Батальоны полупьяных дураков я видел на всех войнах, которые вела Россия - и в Чечне, и в Грузии. Но, поскольку они дураки, за несколько дней они все там и остаются
Пятнадцать лет один и тот же президент, двадцать пять лет одни и те же песни, пятьдесят лет одни и те же враги
Есть какие-нибудь умные люди, которые в состоянии объяснить, что вообще в стране происходит? У нас репрессии или демократия?
Преступность в РФ упала. Никто, приехав из добровольцев, не стреляет из гранатометов по кафе в Ростове. Никто не расстреливает в Химках дэпээсников из привезенного с Донбасса оружия
Стоит побывать в другой, даже не самой благополучной стране, хотя бы пару дней, и происходящее в России начинаешь воспринимать так, как оно есть на самом деле
C начала Чеченской войны прошло двадцать лет. И вот на вокзале в Ростове опять формируют команды из мальчишек-срочников, а в морг идут рефрижераторы
Мы все ближе к моменту, когда давящий любое сопротивление российский каток остановится окончательно
Уход из власти автоматически означает для Путина либо Гаагу, либо, если он запрется в бункере в России, странное отравление чаем
Российскую пропаганду совершенно не смутило то, что всего два месяца назад их же телевидение с пеной у рта доказывало, что Боинг был сбит украинским СУ-25
Ближайший славянский сосед, и так всю жизнь говоривший по-русски, стремительно отказывается от языка и уходит из общей сферы практически уже безвозвратно
Пока нет смысла говорить о том, как освободить оккупированные территории: нужно думать, как не потерять новые
Похоже, разудалому Дональду Трампу удалось то, что не удавалось предшественникам
ЕС погряз в экзистенциальном кризисе. За последнее десятилетие все, что только могло пойти не так, пошло не так. Как политический проект, поддерживавший послевоенный мир и процветание в Европе, оказался у этой черты?
Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ – убедить их величества. Выложить им все доказательства. И плевать на тайну следствия
В холиваре по поводу "убийства" и "воскрешения" Аркадия Бабченко одной из важнейших тем стала проблема этической цены за осуществленную на весь мир инсценировку преступления
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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