Аркадий Бабченко

07 июня 2018, четверг
"Убить для шума". Когда Вася с Сережей не верят

Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ – убедить их величества. Выложить им все доказательства. И плевать на тайну следствия

04 июня, 07:13
16
Трагедия в Кемерово. Когда всем плевать

Это системный развал правил безопасного общежития

26 марта, 14:11
12
Параллельный мир россиян

Это особый менталитет – раболепствовать перед любой знаменитостью, каким бы подлецом он ни был?

13 марта, 08:19
25
Диагноз Ксении Собчак

Пытаясь играть с Рейхом по его правилам, ты неизбежно столкнешься с искривлением адекватного восприятия картины мира

07 марта, 18:05
2
Путин – лишь следствие

В этой стране никогда ничего не меняется

28 февраля, 10:08
7
Об имперских придурках и любителях семечек

В прекрасной свободной Земле будущего мы будем выдавать гражданство по результатам теста, основанного на сведении воедино умственных данных

23 января, 16:03
3
Иран, Карл!

Кирдык назревает десятилетиями, но случается всегда по какому-то совершенно неполитическому бытовому поводу

03 января, 12:03
1
Между Навальным и Собчак

Изменения будут тогда, когда в России начнут говорить об оптимальном составе коктейля Молотова, а не о выборах

27 декабря 2017, 09:31
4
Банальное вранье Путина

В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет соплей царя

15 декабря 2017, 16:01
6

Мы рекомендуем

Теория хаоса в действии. И она уже здесь

Россия давно поняла циничную мысль: играть не по правилам – выгоднее. Особенно, если тебе это позволяют

12 декабря 2017, 16:21
3
Клоунада по-киевски

Власть может быть какой угодно, но она не может быть смешной. Смешная власть – это смерть для власти

08 декабря 2017, 15:03
5
Побег со сцены. Что должен был сделать Райкин

В Одессе активисты сорвали моноспектакль российского артиста Константина Райкина

21 ноября 2017, 17:10
6
Защити себя сам. О ненависти и агрессии в России

Я в России боялся не столько обысков с космонавтами, сколько полоумных, которым зомбоящик со скрепами свихнул мозги окончательно

25 октября 2017, 08:18
3
Недонаполеон и блондинка в шоколаде

Выбор из подполковника КГБ и ведущей «Дома-2» - просто кристаллизованная суть России

20 октября 2017, 17:06
3
Русский Майдан. О настоящем сопротивлении Кремлю

Люди уже не видят другого выхода и переходят к более радикальным методам. Движение "Славянское объединение Русский Майдан" – это исключительно сопротивленческая история

19 октября 2017, 14:37
3
ДНР от моря до моря. Какой будет Россия

Здесь будет некое подобие Сомали, где в Могадишо днем еще можно жить, но упаси вас бог выйти за черту города с наступлением ночи

03 октября 2017, 10:07
3
Десять лет на посттравматический синдром

Про 93% страдающих синдромом посткомбатанта ветеранов – глупость, конечно. Посттравматический синдром в той или иной степени есть у всех 100% ветеранов

21 сентября 2017, 16:21
0
Время жить и время умирать

Самый страшный симптом отвоевавшего человека — это разочарование в привычной жизни. Люди приходят с войны и не понимают, что делать дальше

17 сентября 2017, 07:13
7
Демарш Москвы на уровне пола

В Москве прошли муниципальные выборы, на которых места получили 266 оппозиционных кандидатов

11 сентября 2017, 18:33
14
Россияне проиграли. Страна не принадлежит им

То, что происходит сейчас в российском либеральном сегменте, в военных условиях называется "потеря управления"

23 августа 2017, 15:36
4
Какой должна быть армия в России будущего

Армию в этой стране стоит запретить. Лет на сто

14 августа 2017, 12:03
4
Как вылечить Россию

Телевидение в стране оказалось мощнейшим инструментом пропаганды. Мощнейшим. Такого не было еще никогда в истории. Здесь можно внушить все что угодно. Что с этим делать? 

07 августа 2017, 11:03
22
Зачем Навальному дебаты с Гиркиным

Лидер оппозиции Алексей Навальный согласился на публичные дебаты о патриотизме, коррупции, Западе и Украине с Игорем Гиркиным

14 июля 2017, 09:07
12
Сказка о российском самолете

Об особенностях российского патриотического воспитания

12 июля 2017, 10:21
6
Страна-фейк. Почему Россия рухнет

Несуществующая страна, воюющая несуществующим спецназом на несуществующей войне против несуществующего фашизма

29 июня 2017, 17:03
8
Особенности российского протеста

Выйти с уточками, завинтиться в количестве девятисот человек, пофоткаться в автозаке, уехать на пятнадцать суток, а кое-кто и на пять лет – так себе цель

14 июня 2017, 12:48
7
Прекрасная новая Россия будущего

РФ стремительно скатывается в ксенофобию и мракобесие, беднеет, дичает, взрывается агрессией каждый божий день то тут, то там

02 июня 2017, 18:51
2
России конец. Страна, которая не дерется за своих детей

Это какой-то совершенно перевернутый мир

29 мая 2017, 18:21
8
Собчак и информационная гигиена

Посмотрел полное обращение Ксении Собчак к Петру Порошенко

22 мая 2017, 10:22
4
Повестка из России. Я буду воевать против вас

Мне пришло мобилизационное предписание. Явиться в военкомат по адресу. Аж холодом повеяло

17 мая 2017, 17:00
12
За ценой не постоим. Cмерть и полоумный шабаш

Снова готовы расплачиваться мной и моими детьми за свои ленточки, "Арматы" и парады. Опять готовы класть людей, как шелуху

10 мая 2017, 14:03
8
150 тысяч россиян против войны

Численность населения Москвы – примерно двенадцать миллионов четыреста тысяч

26 апреля 2017, 11:03
26
Несчастные "простые люди" в России

Хотите, чтобы было по-другому – становитесь непростыми. Становитесь сложными. Берите на себя груз принятия решений и ответственности за них

24 апреля 2017, 15:17
10
Когда россияне дозреют до революции

Люди еще не готовы выходить и прямо драться на улицах. Когда они будут готовы, они выйдут

13 апреля 2017, 18:08
7
Родина тебя бросит, сынок. Всегда

Под давлением следственного комитета тебя увольняют с работы, снимают с рейса, потому что пассажиры отказываются лететь с тобой, а всевозможные лайфньюсы превращают твою жизнь в ад

06 апреля 2017, 12:52
9
У россиян осталось три варианта

Теракты на восемнадцатом году путинской России – это абсолютная неизбежная закономерность

04 апреля 2017, 14:23
3
Новая волна в России: молодежный дух протеста

Читать размышления «Ах, откуда столько школьников на митинге в Москве» уже невозможно

31 марта 2017, 08:33
3
Российский шаг к Майдану

Демократически-либеральных вариантов только два: либо Майдан, впрочем, с сомнительными перспективами – это тоже надо осознавать, либо – вообще никак

28 марта 2017, 13:52
8
Россияне и митинги в огороженном загоне

В современной России митинг против коррупции – примерно то же самое, что в горящем рушащемся туберкулезном диспансере митинг против туберкулеза

17 марта 2017, 12:37
12
Почему я уехал из России

Решил превентивно покинуть пределы богоспасаемого Отечества. Нет человека — нет проблемы

27 февраля 2017, 15:07
5
Как выжить под обстрелом: инструкция

От того, как быстро вы научитесь определять тип боеприпаса по звуку, по разрыву, по выстрелу и находить укрытие, зависит ваша жизнь

09 февраля 2017, 13:01
1
О чем забыли пропагандисты Кремля

Строишь дворцы, уничтожаешь леса, потом вводишь эмбарго на экспорт продовольствия, а потом смотришь, как твоих дружков по всему миру съедают голодные благодарные подданные

19 января 2017, 13:24
16
Травля инакомыслящих в России. Личный опыт

Вам не доводилось ждать ареста? Не дай бог вам узнать, что это такое

11 января 2017, 11:52
44
Русская революция 2011 года

Хорошее было время. Те десять дней. Время, когда еще что-то можно было изменить

23 декабря 2016, 09:43
10
О драках фанатов "Динамо" и "Бешикташа"

Режим "романтизм" можно окончательно выключать и возвращаться в свою обычную колею 

07 декабря 2016, 18:11
5
Арест Улюкаева: Путин выходит на новый уровень

Авторитаризм в России прошел стадию либерального лицемерия и наконец осознал сам себя

17 ноября 2016, 13:30
11
Кажется, я в дурке

Весь этот совершенный, абсолютный идиотизм, овладевший страной и превративший людей в орущих истериков, не может быть правдой

01 ноября 2016, 17:45
37
За что умер товарищ телефон?

Он думал, что это он делал деньги на "Лайфньюз". На самом деле все было ровно наоборот

19 октября 2016, 10:03
4
Как меня и Захарченко прослушивали через блюдце

Никакой Чак Паланик не сможет накрутить таких сюжетов, который придумывает наша современная жизнь

28 сентября 2016, 18:47
6
О ненависти к мирному городу

Любая война, даже самая справедливая, ведет к раздроблению общества. Это неизбежно 

09 сентября 2016, 17:32
6
Мало крови. Как унижают россиян

Ничего еще не закончилось. Ни черта они не успокоились. Ни черта они не хотят останавливаться

29 августа 2016, 13:57
28
Проблема не в Путине. Россияне ведут свой безумный локомотив к обрыву

Нельзя бороться со страной, если она сама выбрала путь в пропасть

25 августа 2016, 10:08
21
Снова Олимпиада, август и война

Нужно как-то делать, чтобы эта дрянь уже закончилась и не повторялась больше. Нигде. И никогда

10 августа 2016, 12:03
12
Покушение на Плотницкого. Как сбываются прогнозы

Даже на попкорн нет смысла тратиться

08 августа 2016, 12:31
7
Россия и эту Олимпиаду купила бы. Но лавочка закрыта

Почему ура-патриотическая общественность так радуется тому, что РФ допустили до Олимпиады 

25 июля 2016, 16:39
28
Чрезвычайное положение в Турции – тревожный сигнал

Наслаждайтесь каждым днем, каждым спокойным днем, пока еще не начало трясти по-настоящему

21 июля 2016, 20:13
23
"Вы зачем Пашу убили, уроды?"

Какую опасность вы устранили? Разве свобода, которую он отстаивал, станет менее ценной в глазах тех, для кого она является чуть ли не главнейшей ценностью?

21 июля 2016, 11:13
9
Как Путин перестал быть главным злом

После турецкого путча Запад воспринимает Эрдогана как более серьезную угрозу

18 июля 2016, 12:43
18
Путину нужно поучиться у Эрдогана

Мои поздравления Турции с её долгожданной победой над демократией и возвращению к скрепам, величию и мракобесию

16 июля 2016, 15:03
26
Русский мир теряет мойщиков, а Украина – оперных певцов

Одна из основных мерзостей этой поганой войны

30 июня 2016, 12:03
14
Почему воюющей стране есть дело до драк фанатов

Сто пятьдесят дегенератов на две недели заняли топы информационного пространства двух стран, обе из которых находятся в точке бифуркации своего государственного развития

16 июня 2016, 12:04
9
Россия снова потеряла Украину

Даже если РФ завтра же вернет Донбасс, Крым, отдаст в придачу Кубань, выплатит контрибуции и посыплет голову пеплом - это уже не имеет значения

08 июня 2016, 07:13
51
Репортаж из ада. Нужно ли получать аккредитацию ДНР

Что-то надоел мне спор вокруг «Миротворца». Тезисно об азах, как я их понимаю

17 мая 2016, 17:56
5
Самое мощное оружие России

Мне кажется, в Украине за два года войны так и не поняли главного о российском телевидении

28 апреля 2016, 18:32
27
Эксперимент над русским народом

Страна в очередной раз сама выбрала себе все тот же путь. Все тот же путь по кругу. Так зачем ей мешать в этом?

18 апреля 2016, 10:32
29
Русский царь, голубика и камни с неба

Ни один текст - ни о Путине, ни о двух ярдах в виолончели - не набирает такой активности, как текст о ценах на продукты

12 апреля 2016, 07:37
21
Конец спектакля. Надежда Савченко и фейковая Россия

РФ продолжит придумывать себе новых врагов, новые войны, новые судилища и воевать, воевать, воевать со всем миром. Пока не развалится

24 марта 2016, 07:37
31
“Всех победил”. Что стоит за бравадой Путина

С точки зрения расстановки сил ситуация изменилась очень мало

16 марта 2016, 11:37
8
Ответы Савченко на ваши вопросы

Письмо из заключения

11 марта 2016, 07:37
5
Поговорите с Путиным

Господин Обама. Госпожа Меркель. Разжуйте ему элементарные вещи. Покажите ему на пальцах, что будет то-то и то-то. Никакого другого языка он не понимает

09 марта 2016, 13:17
7
Кремль и молчание о няне-мигрантке

Десять лет в России вливали народонаселению в головы такую ненависть по отношению ко всем другим, что даже в Кремле поняли: лучше сейчас об этом промолчать

01 марта 2016, 15:40
10
Как Россия убивает своих граждан

А потом открывает памятные стенды и пишет про память, которая вечна

18 февраля 2016, 10:21
7
Мы стоим на ядерном пороге

Есть такой термин, как "ядерный порог". Это тот момент в развитии цивилизации, когда ей уже хватило мозгов построить ядерное оружие, но не хватило мозгов не применить его

01 февраля 2016, 09:03
29
Как Москва сама строит себе революцию

Гениальное стратегическое решение: притащить и в так задыхающийся город еще миллионы человек, подсадить их всех на кредиты и ипотеки, а потом хлопнуть экономику об стену

20 января 2016, 07:37
6
Чем гордится русский мир

Фраза "вы просто не любите все русское" приводит меня в состояние искреннего непонимания. Что имеется в виду под "всем русским"? Все русское - это что?

30 декабря 2015, 12:21
19
В нормальной стране Влад Колесников был бы жив

Чего я действительно никогда, видимо, не пойму в этой стране - почему она не может просто дать спокойно жить своим же собственным детям?

28 декабря 2015, 11:11
6
Америка уже воюет с Россией по всем фронтам

На поле танки грохотали...

25 декабря 2015, 18:03
20
Успех эксперимента по дебилизации России

Путинизм, пожалуй, первый в истории режим, официальной идеологией которого стало девиантное поведение

17 декабря 2015, 17:08
15
Красная черта для Кремля

Как перестает прокатывать то, на что мир был готов закрывать глаза еще вчера

14 декабря 2015, 16:11
9
Держи, Вова. "Нас там нет" по-турецки

Жратва и пейзане - вот и весь набор инструментов геополитического влияния "энергетической сверхдержавы"

26 ноября 2015, 07:37
16
Долетались. Турки шуток не понимают

Оказывается, если годами звать НАТО главным врагом, провоцировать и угрожать, неоднократно нарушать границы воздушного пространства, тебя могут сбить

24 ноября 2015, 17:03
21
Правь спокойно, Вова. Мы сторожа ФСБ боимся

Изо всех сил стараясь построить полицейское милитаризованное государство, они не сумели даже этого

10 ноября 2015, 15:11
4
О лицемерии в России

Это россияне мечтают умереть в России (жителям Крыма отдельный привет), а единоросс Лесин - в Вашингтоне

08 ноября 2015, 12:42
30
Эта страна может убить тебя в любой момент

В России всегда все падает, тонет, взрывается 

01 ноября 2015, 20:22
22
Новый 37-й год. Куда идет Москва

Когда три года назад я говорил, что нас ждут репрессии и война, меня называли провокатором

29 октября 2015, 14:43
8
Слава русского оружия, "Искандеры" и базы на Луне

Выделяешь 20 трлн на оборонку, а потом вдруг выясняется, что запаса ракетного вооружения у тебя на три с половиной недели не самых интенсивных бомбардировок

27 октября 2015, 16:20
6
РФ превратится в смесь ИГИЛ, Сомали и Северного Конго

Россия в любом случае уйдет с мировой арены, ядерную дубинку у нее со временем отберут, к соседям она лезть перестанет

21 октября 2015, 16:11
16
Второй фронт. Россия снова наступает на грабли

Война – такая штука, где помимо твоей воли есть еще и воля противника

06 октября 2015, 12:03
28
Владимир Владимирович пошел ва-банк

Дальше - некая смесь из Афганистана, Вьетнама и даже Кореи. Падение экономики, падение режима, новая разруха, новые лихие пятнадцатые, отход новых территорий от рушащейся империи

30 сентября 2015, 20:57
31
У России впереди только прошлое

Казалось, что все это - бандюки, нищета, инфляция, война, бандитский и ментовский беспредел - остаточные явления

22 сентября 2015, 17:13
6
Почему теперь я – «Шарли»

Я за то, чтобы привлекать внимание к проблемам, возить общество лицом по столу и заставлять эти проблемы решать, пусть даже и таким способом

16 сентября 2015, 07:37
5
Здравствуй, Родина. ФСБ и граница на замке

Напряженное нервное ожидание в России вообще никуда не уходит. Тумблер автоматом включается при пересечении границы на въезд

15 сентября 2015, 13:07
1
Картонные кокошники, колодки и царь Антимидас

Блины с лопаты и колодки на день города смешны и привлекательны только в одном случае - когда это самоирония

08 сентября 2015, 10:27
2
Продуманная граната, или Почему взрыв у Рады – это теракт

Судя по обсуждениям взрыва у Рады, складывается ощущение, что с гранатой РГО воюющая уже второй год страна столкнулась впервые

04 сентября 2015, 17:20
8
Филькина грамота о Донбассе, или Гиви и Моторола в Киеве

Неужели вы правда думаете, что после принятия закона об особом статусе в Верховную Раду из Донецка приедет кортеж Моторолы с охраной

01 сентября 2015, 12:17
29
Настоящая причина безумной политики Кремля

В состоянии усталости даже автомобилем запрещено управлять. Не то что страной. А эти с утра - в качалку, а потом законы принимать

31 августа 2015, 17:31
5
Желаю российской элите всегда жить на отечественных продуктах

Пусть Лолита, Вика, Стас, Григорий, Елена, Иосиф стирают хозяйственным мылом, ездят на "Жигулях" и вместо микрофона поют в свернутую рупором бересту 

30 августа 2015, 09:37
17
Сталинские сроки и возрождение "троек" в России

Я уже полтора десятилетия борюсь с этим государством и хороню друзей. Так что мне совершенно не за что извиняться из-за этого проклятого приговора

26 августа 2015, 17:33
4
А батискафы они будут бульдозером давить?

Византийский «галеон» обнаружили на голландских субмаринах, спущенных с немецкого судна, у берегов древнегреческого, но аннексированного у Украины, полуострова

20 августа 2015, 17:44
5
У меня больше нет страны. Что будет после распада России

Как именно умрет эта территория, уже не важно. Страшно лишь от того, что она, издыхая, утащит с собой еще тысячи жизней нормальных людей

13 августа 2015, 16:11
21
Остановить бойню

Грузинская война оказалась первой в череде новых войн сошедшей с ума на своей имперскости, величии и исторической справедливости страны

12 августа 2015, 10:21
3
Детдомовская каша и 200 тонн персиков

Ребенок в детском доме в трехстах километрах от Москвы за четырнадцать лет в нефтяной энергетической сверхдержаве ни разу в жизни не видел винограда

10 августа 2015, 21:03
2
Сакральный царь, сакральная еда и война сакральная

Для меня происходящее ассоциируется не с карточками во время войны, а с группкой мордатых сержантов в каптерке, тумбочки в которой забиты отобранной у духов колбасой

07 августа 2015, 10:39
10
Борьба с сосисками, или Зачем Кремлю сжигать пармезан

Фундамент трона в этой стране всегда только один - беспощадная борьба с жестоким врагом 

03 августа 2015, 17:37
3
Когда я вернулся с той войны

С той еще, с самой первой - мне было семьдесят лет. Ремарк это очень хорошо описал - семнадцать и семьдесят одновременно 

29 июля 2015, 10:21
0
Сможет ли человек побывать на Кеплере-452В

Открытие планеты Кеплер-452В подняло бурю в сетях. При этом реакции прямо противоположные

25 июля 2015, 07:43
14
Кто с кем воюет. РФ зря кричит о «народе Донбасса»

Приняв стратегию гибридных войн как основную, Кремль сам себе поставил подножку

22 июля 2015, 17:53
6
Будни снайпера по кличке Молчун

Случайный разговор 

20 июля 2015, 17:21
2
Решение проблемы Правого сектора

Стрельба из тяжелого пулемета на улицах города даже ради самых благих целей борьбы с бандитами и контрабандистами недопустима

13 июля 2015, 11:03
6
Идите и лечитесь, дяденька. Стоит ли жалеть Кобзона

Кобзон девятнадцать лет выделял деньги на "Арматы", на храмы, на гранты "Ночным волкам", на Южную Осетию, на бурятов в Донбассе

10 июля 2015, 17:09
11
А можно я тоже про Кобзона скажу?

За последние двадцать лет не было ни дня, чтоб у меня что-нибудь не болело. Хочу и я на лечение, как Кобзон

09 июля 2015, 11:54
9
Премия Дарвина для главного гэбиста РФ

Неужели в Кремле считали, что можно сунуться в сорокамиллионную страну - и все будет зашибись

02 июля 2015, 20:17
8
Ирония судьбы: как Путин опоздал

Вообще, конечно, Путин опоздал родиться лет на двести. Вот в восемнадцатом веке он был бы действительно исторической личностью

30 июня 2015, 11:21
8
Кому в России жить хорошо. О зарплате главы «Роснефти»

Заведующая клубом в нашей деревне получает 3337 рублей в месяц. Сечин эту же сумму получает за две минуты двадцать секунд

25 июня 2015, 16:03
2
Фашисты на веревочке, или От чего зависит судьба России

Роccияне за пятнадцать лет золотого дождя умудрились проспать все

15 июня 2015, 09:21
8
Разговоры о войне, Обаме и Путине в России и Украине

В чем разница?

01 июня 2015, 08:18
23
Неприятный запах ожидания смерти

Там, на краю - страшно. Правда, очень страшно

21 мая 2015, 09:48
2
Ребята, военные. Россия снова вас бросила

Если РФ не участвует в войне, как она постоянно заявляет, но отправляет вас в Украину, вы являетесь не военными, а террористами. Значит, никаких прав у вас нет

19 мая 2015, 16:19
11
Прости, Юра. Мы теряем космос

Мы наблюдаем, как РФ стремительным домкратом вылетает из плеяды космических держав

17 мая 2015, 18:37
36
Здравствуй, Родина. Квест на границе для нацпредателя

Когда суровые сотрудники погранслужбы открывают мой файл, по выражению лица "пацаны, я поймал шпиона" явственно можно прочитать все мои преступления перед властью

12 мая 2015, 19:16
0
Черта им лысого. Я все равно выживу

Переживу путинизм. Кадыровщину. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, к которому они так упорно толкают страну

28 апреля 2015, 10:07
3
Первый в мире фейковый репортаж в прямом эфире

Тот Самый Великий Мотопробег Во Имя Семидесятилетия Победы

27 апреля 2015, 09:13
18
Упавшая ракета, базы на Луне и оппозиционеры-поджигатели

Каждый раз ведь думаешь: нет, ну, это точно все. Это точно последний раз. Нельзя же быть такими идиотами вечно

24 апреля 2015, 13:28
8
Я на войне потерял меньше близких, чем в путинской России

Убитых и арестованных можно уже считать десятками, эмигрировавших – сотнями. И это только люди из моего круга общения

16 апреля 2015, 12:41
2
Путинская Россия: самолетики в Детском мире

Меня все чаще спрашивают, почему я в последнее время не пишу серьезных текстов? Друзья мои, что вам сказать по этому поводу… 

07 апреля 2015, 12:21
5
О мракобесной шизофренической истерике россиян

Даже под наркотой я не мог бы себе представить, что российская власть наворотит в реальности за прошедший год 

27 марта 2015, 11:01
34
Национальный позор: как в России ели блины с лопаты

Как веселый праздник умудрились превратить в феерическое общегосударственное позорище

20 марта 2015, 15:23
7
Путин спит и видит американское оружие в Украине

Тогда все станет на свои места: устроенный американцами Майдан - превращение страны в легион НАТО - Америка хочет напасть на Россию

27 февраля 2015, 16:39
6
Привет из окопа. Россия, которую построил Путин

Путин настолько улучшил страну, что теперь ее жителям сочувствуют даже те, кто находится на войне 

20 февраля 2015, 14:33
4
Зачем Путин затягивает войну в Украине

Можно завязать кишки в узел и тянуть войну на разрыв аорты, но это не может продолжаться вечно. Ну, год. Ну два. Но потом общество начинает уставать от войны

13 февраля 2015, 19:43
5
Почему Донбасс не станет новым Приднестровьем

В регионе возможна только вторая Чечня образца 98-го года - пустынная территория безвластия, контролируемая исключительно вооруженными формированиями

12 февраля 2015, 15:16
5
О российском Антимайдане и националистических ультрас

Как только вы зачистите-пересажаете-передавите интеллигентов с шариками - вместо них на улицы пойдут малолетки с битами и мужики с вилами

09 февраля 2015, 15:35
4
О великой духовной сверхдержаве

Зарисовки из жизни США и России 

08 февраля 2015, 19:09
3
Великая Россия, духовные скрепы и пачка масла

Как героические русские мужики защищают бабушек во вставшей с колен стране

05 февраля 2015, 08:33
12
Что Путину нужно знать об украинском «легионе НАТО»

Своими попытками построить «русский мир» хозяин Кремля добился лишь того, что теперь в соседней славянской стране против него воюют даже сами русские

28 января 2015, 12:23
17
Ради чего весь этот ад и эта война?

Я никак не могу понять эту логику - из-за деревни Лопыревка Донецкой области начали континентальную войну со всем миром

22 января 2015, 16:45
5
Звонок с фронта: Почему на войне не место мобильным телефонам

После связи с «котлом» действие может быть только одно - оружие в руки и поехал туда, выручать своих. Иначе зачем владеть этой информацией?

20 января 2015, 18:37
3
Российская армия и духовные скрепы: что в итоге

РФ вливает триллионы долларов в свои вооруженные силы, строит мобильные храмы и наращивает штат военных священников, но забывает проверять солдат на профпригодность

19 января 2015, 14:13
5
Как Медведев играет в солдатики в Донбассе

Российский премьер так не повзрослел и не ощущает рамок допустимого. Не осознает силу попавшего ему в руки оружия

14 января 2015, 19:45
10
Толпы дураков на защите Донбасса от “украинского фашизма”

Батальоны полупьяных дураков я видел на всех войнах, которые вела Россия - и в Чечне, и в Грузии. Но, поскольку они дураки, за несколько дней они все там и остаются

13 января 2015, 19:58
28
Новогодний огонек, или как Россия застряла в 91-м

Пятнадцать лет один и тот же президент, двадцать пять лет одни и те же песни, пятьдесят лет одни и те же враги

02 января 2015, 15:14
9
Приговор Навальному: фарс, глупость или трусость?

Есть какие-нибудь умные люди, которые в состоянии объяснить, что вообще в стране происходит? У нас репрессии или демократия? 

30 декабря 2014, 13:00
3
Поздравляю россиян со сбывшейся мечтой

Преступность в РФ упала. Никто, приехав из добровольцев, не стреляет из гранатометов по кафе в Ростове. Никто не расстреливает в Химках дэпээсников из привезенного с Донбасса оружия

26 декабря 2014, 12:11
7
Страна моя, Россия, куда же ты катишься

Стоит побывать в другой, даже не самой благополучной стране, хотя бы пару дней, и происходящее в России начинаешь воспринимать так, как оно есть на самом деле

14 декабря 2014, 14:05
27
Путин заставил россиян вспомнить, что такое «Груз 200»

C начала Чеченской войны прошло двадцать лет. И вот на вокзале в Ростове опять формируют команды из мальчишек-срочников, а в морг идут рефрижераторы

11 декабря 2014, 12:28
1
“Асфальтоукладочный каток” РФ движется к краху

Мы все ближе к моменту, когда давящий любое сопротивление российский каток остановится окончательно

04 декабря 2014, 15:32
6
Царь Владимир и проклятая Америка

Уход из власти автоматически означает для Путина либо Гаагу, либо, если он запрется в бункере в России, странное отравление чаем

25 ноября 2014, 14:49
10
На Геббельс-ТВ нельзя экономить. Доказано Первым каналом

Российскую пропаганду совершенно не смутило то, что всего два месяца назад их же телевидение с пеной у рта доказывало, что Боинг был сбит украинским СУ-25

17 ноября 2014, 13:42
0
Главный провал Кремля

Ближайший славянский сосед, и так всю жизнь говоривший по-русски, стремительно отказывается от языка и уходит из общей сферы практически уже безвозвратно

08 ноября 2014, 22:30
30
В Донбассе сформируется Чечня образца 98-го года

Пока нет смысла говорить о том, как освободить оккупированные территории: нужно думать, как не потерять новые

05 ноября 2014, 16:32
5

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

НЕ ПРОПУСТИТЕ


Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.