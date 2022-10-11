Несокрушимость: что дала Украина миру 11 октября, 14:03

Знает ли мир, сколько ему дала Украина? Знает ли Украина, как много мы дали миру?

Масштабный ракетный обстрел Украины. Одна из ракет попадает в нескольких метрах от велосипедно-пешеходного моста в Киеве. Взрывная волна сносит деревья рядом, но мост устоял. Этот мост изготовлен из украинской стали из Азовстали. Около 700 тонн.

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Из этой стали изготовлены также Дарницкий мост, НСК «Олимпийский», небоскреб The Shard в Лондоне, транспортный узел всемирного торгового центра Oculus в Нью-Йорке, стадион Ролан-Гаррос в Париже. Она есть даже в воротах Панамского канала. Знает ли мир, сколько ему дала Украина? Знает ли Украина, как много мы дали миру?

Украинский металл находится в транспортном узле всемирного торгового центра Oculus. Нью-Йорк, США

Многоуровневый комплекс, объединивший семь маршрутов нью-йоркского метро, ​​торговый центр, а также две линии PATH. Одна из самых известных современных построек Нью-Йорка. В неделю Oculus обслуживает около 1.5 млн человек. Хаб строили, в том числе, из украинского металла. Около 1000 тонн. За 7 последних месяцев около 50 млн человек прошли через Oculus, а значит, и наш металл.

Украинский металл держит самое высокое здание Лондона — небоскреб The Shard. Лондон, Великобритания

87-этажное сооружение площадью более 127 тысяч кв. м с офисами, квартирами, ресторанами и пятизвездочным отелей. Высочайшее здание в Лондоне и один из самых высоких небоскребов Европы. В The Shard живут и работают более 5 тысяч человек, а ежедневно его посещают десятки тысяч. Каркас небоскреба построен из стальных металлоконструкций, изготовленных из 5 тыс. тонн листа от Spartan, одного из заводов Метинвеста.

Россияне не могут его уничтожить ни одним из методов, как не могут одолеть Украину

В эти минуты часть украинского металла покоряет Антарктиду на экспедиционной мегаяхте Ultramarine ледового класса.

Яхта вмещает до 200 путешественников и 140 членов экипажа. Ее длина 128 метров, ширина — 21,5 метра. При строительстве было использовано 3,5 тыс. тонн металлопродукции мариупольских комбинатов.

Через ворота Панамского канала из украинского металла проходят корабли.

Судоходному каналу, соединяющему Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, 102 года. Ежегодно через сооружения канала проходят около 17,5 тысячи судов, которые провозят более 203 млн тонн груза. В сентябре 2007 года построили на нем новые шлюзовые ворота. Для них использовали 9 тыс. тонн украинской стали.

Сейчас мир защищен от радиации новым саркофагом над ЧАЭС, в нем тоже металл из Азовстали

Объект накрыл устаревшее «Укрытие». Гигантская стальная арка — самая большая передвижная металлоконструкция в мире. Для саркофага металлурги Азовстали разработали специальный высокопрочный вид стали. Она способна выдержать воздействие агрессивной среды и обладает повышенной ударной вязкостью, чтобы металл долгие годы не разрушался при любых условиях эксплуатации. Новое сооружение прослужит 100 лет. На строительство ушло 25 тыс. тонн стальных конструкций, а вместе с оборудованием здание весит 36 тыс. тонн.

Наш металл — это уже не просто металл. Россияне не могут его уничтожить ни одним из методов, как не могут одолеть Украину. Защитники Азовстали и Мариуполя задали миру новую планку выносливости, а украинский народ каждый день ее подтверждает. На нас в эти дни было выпущено сотню ракет, но это ни на минуту не остановило Украину. Продолжаем борьбу.

Последние полгода Украину знают по слову «смелость», но пора уже добавлять «несокрушимость». Мы все из металла, который не удастся разрушить.

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