Медведчук просится поменять себя на город 18 апреля, 22:30 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 18 апреля 2022 года

● Медведчук просится поменять себя на город. Подозреваемый в госизмене и задержанный при попытке бежать из Украины народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и к своему куму, российскому диктатору Путину, с просьбой обменять его на защитников и жителей окруженного войсками РФ города Мариуполь Донецкой области. Соответствующее видео опубликовала СБУ.

Видео дня

● В заблокированном российскими войсками Мариуполе остаются около 120 тыс. мирных жителей. Город продолжают защищать бойцы полка Нацгвардии Азов, 36-й бригады морской пехоты и пограничники.

● Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил возможность обмена Медведчука, — но если это и произойдет, то только с привлечением третьей стороны (потому что доверия к россиянам у Украины нет).

● Азов пошел в контратаку. «Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка Азов проводят контратаку», — сообщили сегодня представители полка.

● Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

● Киев требует гуманитарный коридор. Вице-премьер Ирина Верещук обратилась к руководству РФ и потребовала открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей Мариуполя.

● «Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината Азовсталь для женщин, детей и других гражданских лиц», — написала Верещук в Telegram.

● Мало времени для спасения. А командир обороняющихся в Мариуполе украинских морпехов Сергей Волына обратился к Папе Римскому: «У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое».

● Кроме того, Сергей Волына обратился к США и странам ЕС с просьбой предоставить Украине тяжелое вооружение — именно оно способно помочь ВСУ деблокировать город и спасти не только военных, но и тысячи мирных жителей.

● «На территории завода Азовсталь находятся много гражданских: дети, в том числе и младенец, женщины, пожилые люди. Эти люди скрывались от обстрелов в убежищах завода, российским военным они не верят, поскольку видели, что происходит в городе», — сообщил начальник мариупольской патрульной полиции Михаил Вершинин.

● Оккупанты из РФ наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами, рассказали в Мариупольском горсовете.

● ООН заговорила о гуманитарных коридорах. ООН предлагает провести встречу Украины и России — дистанционно или лично — для обсуждения гуманитарных коридоров. Высказавший эту идею Мартин Гриффитс, заместитель генсекретаря организации по гуманитарным вопросам, уточнил: для безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя нужно как минимум трехдневное «окно».

● Мариуполь — испытание для оккупантов. Российское командование обеспокоено тем, сколько времени необходимо для захвата Мариуполя, рассказали в Минобороны Великобритании.

● «Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах», — сказано в Twitter ведомства.

● Британцы добавили, что действия РФ в Мариуполе повторяют тактику в Чечне 1999 года и в Сирии 2016 года, хотя российское минобороны и заявляло еще 24 февраля, что «Россия не будет наносить удары по городам и угрожать населению Украины».

● Оружие нужно давать быстро. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства — члены ЕС быстро поставить Украине системы вооружений. «Те, кто может, должны действовать быстро, потому что только так Украина сможет выжить в острой оборонительной битве против России», — добавила она.

● Украинские защитники ликвидировали непосредственную угрозу Киеву, но опасность ракетных и бомбовых ударов России по всей территории Украины остается, считает главнокомандующий ЗСУ Валерий Залужный.

● Ракеты ударили по Львову. Утром российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Львову. Погибли 7 человек, еще 11 получили ранения (трое — в реанимации). По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, три ракеты попали в объекты военной инфраструктуры, еще одна — в станцию шиномонтажа.

● Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что среди 11 раненых во время ракетных обстрелов города оказался трехлетний Артем. «Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла его во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет», — уточнил он.

● Российские военные обстреляли из артиллерии Основянский район Харькова, убив на детской площадке двух человек — мужчину и женщину.

● За последние четыре дня в Харькове от обстрелов оккупантов погибло не менее 18 человек, 106 получили ранения.

● Враг готов. Российские оккупанты завершили перегруппировку своих войск для наступления в восточной операционной зоне, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник." Усиление наступательной группировки происходит за счет перебрасывания дополнительных российских подразделений. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах", — добавил он.

● РФ дополнительно перебросила 11 батальонных тактических групп (БТГ) это примерно 11 тыс. солдат) в восточные и южные регионы Украины, заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США. Об этом сообщил CNN, отметив: общее число российских БТГ увеличилось до 76.

● Бои местного значения. Бои за город Кременная Луганской области (восточнее Славянска и северо-западнее Северодонецка), захваченный сегодня врагом, длились трое суток. В ходе них РФ применяла большое количество бронетехники. Об этом рассказал глава Кременской военной администрации Александр Дунец, добавивший: на окраинах города продолжаются бои.

● Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил, почему ВСУ отошли от Кременной: «Почти за два месяца обороны очень сильно все разбито, сильно пристрелялись орки и уже начали даже не идти в атаку, не пытаться делать прорывы, а просто начали равнять все с землей».

● Украинские военные освободили от российских войск еще несколько населенных пунктов в окрестностях города Изюм на Харьковщине.

● Москва работает рублем. Президент Владимир Зеленский призвал Запад ввести новый санкционный пакет против РФ за попытки Москвы перевести оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей в рублевую зону.

● В своем обращении украинский лидер заявил, что оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых «ДНР» и «ЛНР».

● Президент также призвал жителей юга саботировать распоряжения оккупантов, не сотрудничать с ними и протестовать, поскольку надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь в их городах также, как в Донецке и Луганске.

● Итальянцы помогут оружием. Парламент Италии поддержал отправку оружия в Украину, сообщил премьер этой страны Марио Драги. «Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны, есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны — армия агрессора», — сказал он.

● Драги признал, что поначалу считал вероятной быструю победу России, но теперь «нет никаких признаков того, что украинский народ сможет принять российскую оккупацию».

● Шокирующие цифры Бучи. Каждый пятый житель Бучи из тех, кто оставался в городе во время оккупации, был расстрелян российскими войсками, заявил мэр Анатолий Федорук. Всего оккупанты убили 403 человек.

● До войны в Буче, по словам Федорука, проживало около 53 тыс. человек, а во время и после оккупации осталось 3000−3500 жителей.

● Уверенно подбираются к 21 тыс. С начала войны РФ потеряла в Украине около 20,6 тыс. своих солдат, — такую оценку сделал Генштаб ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 5,3 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 790 ед., боевых бронированных машин — 2041 ед., артсистем — 381 ед., РСЗО — 130 ед., средства ПВО — 67 ед., самолетов — 167 ед., вертолетов — 147 ед. и так далее.

● Еще один шаг к ЕС. Украина уже отправила Еврокомиссии первую часть опросника, заполнение которого необходимо для получения статуса кандидата в ЕС. «Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю!.. Горжусь правительственной командой», — написала по этому поводу в Twitter вице-премьер Ольга Стефанишин.

● Украина готовится уже летом подать заявку на вступление в Евросоюз.

Для финала:

● Идущий на дно русский корабль бьет рекорды. Укрпошта из-за огромного спроса ввела ограничения на продажу в одни руки марок с «русским военным кораблем». Как сообщила пресс-служба почтового оператора, за пять дней продали почти 0,5 млн марок при тираже в 1 млн. Допечатывать марки не будут, поэтому «каждая марка сохранит историческую ценность».

● Марки продают во всех облцентрах, кроме Крыма, Херсонщины, Донетчины и Луганщины (для них оставлен резерв).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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