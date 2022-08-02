Два знаковых преступления. Что такое «денацификация» по-русски 2 августа, 17:47

Россиянам удалось прийти к концу (онтологического) зла и соединить убийство рода и народа

Циники — это лица, утратившие идентичность, — делают зло всегда незавершенным, бездонным: «А снизу постучали», — зловеще говорят такие лица.

В свою очередь, русские отбросы нащупали дно потери человечности. Это адское прекращение, терминирование, родословной одного украинского мужчины. И это убийство коллективного защитника национальной родословной украинства — Азовцев.

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Это два одновременных знаковых, конечных, преступления.

Знаковых потому, что они осуществляют волю их безумного царька — «денацифицировать» нас, то есть уничтожить нашу национальность, нацию. И российские преступники уничтожают род отдельной жизни и посягают на народ — украинство, коллективную идентичность. Они знаково говорят нам: мы терминируем бытие не только каждого из вас. Мы убиваем вашу идентичность. Защита которой делает всех причастных к этому обычными патриотами.

Эти преступления конечны потому, что они направлены в сам смысл бытия — в наш экзистенциальный смысл жизни.

Это только кажется, что экзистенция — это «просто» человеческое существование. Существование каждого отдельно. За эти месяцы смертельной войны с империей мы уже хорошо поняли, что экзистенциальный выбор относится к жизни нашей национальной общины. Для этого экзистенция — это существование ради общего смысла (Sinn) бытия вместе. Ради сохранения (и) бытия нашей идентичности.

Ад — это уничтожение смысла бытия, то есть уничтожение идентичности. Большего зла в этом мире, чем экзистенциальное уничтожение, уже нельзя совершить и придумать. (Поэтому германский нацизм приобрел зловещие критерий и меру сравнения).

С населением россии произошла мерзкая идентичность

Россиянам удалось прийти к концу (онтологического) зла и соединить убийство рода и народа. С населением россии произошла гнусная идентичность. (Мерзкое Dasein, кто понимает). Они стали совершенным злом, «кончеными» в точном смысле этого новояза. Снизу им уже не постучат.

Наши западные партнеры, кажется, так крепко цепляются за свое благополучное существование, что забыли о существовании собственной идентичности. Впрочем, им никуда не деться от понимания конечности русского зла. Поэтому, если мир намерен наконец выйти из зла, преодолеть зло — а это вечная мечта человечества — нет другого выхода, как общая победа.

P. S. Не хочется представлять, что думают российские «интеллектуалы».

Текст публикуется с разрешения автора

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