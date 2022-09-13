Пора забыть о России. Что происходит между Арменией и Азербайджаном 13 сентября, 15:24 Эксклюзив НВ

Для меня не стало неожиданностью возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Потому что это было предсказуемо. Почему?

Мы видим два важных трека — как работает на Южном Кавказе дипломатия.

Первый трек — то, что было связано с переговорами, автоматически вылившимися в подписание соглашения 9−10 ноября 2020 года после поражения Армении.

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Это соглашение по-разному трактуют азербайджанцы и армяне. Азербайджан считает, что выиграл в войне. Соответственно, Армения должна учитывать эти обстоятельства и искать мир на азербайджанских условиях. Армяне же думают, что они сделали паузу и через некоторое время готовы будут возобновить борьбу за Арцах (Нагорный Карабах), лишь немного усилят армию, улучшат экономику. Вот таковы стратегии двух стран.

Они выливаются в то, что Азербайджан пытается максимально быстро решить вопрос Карабаха, и вообще весь комплекс вопросов, потому что там присутствуют вопросы коридоров (Лачинского), статуса, границ. А Армения хочет все это затянуть на неопределенный срок. Ключом к этому является российское присутствие на азербайджанской земле. Азербайджан хочет избавиться от этого присутствия и легитимным поводом для того, чтобы послать россиян вслед за российским кораблем, будет заключение мирного соглашения с Арменией.

Это означает, что мирное соглашение должно быть заключено на азербайджанских принципах. Соответственно, Армения этого не желает. То есть все говорят о мире, о заключении мирного соглашения, но одна страна настаивает, а другая — затягивает. Расчет армян на то, что они могут восстановить свою армию, усилить ее и в будущем отбить территории сейчас развенчиваются ударами азербайджанской армии по уже практически уничтоженным военным объектам. И Азербайджан демонстрирует, что он способен навязать, в том числе, и военным путем свою волю. Во многих азербайджанских пабликах эта стратегия называется «принуждение к миру». С точки зрения Армении, союзника России — страны, которая применяла эту стратегию очень часто по отношению к другим странам, это звучит унизительно или с огромным стебом.

Азербайджан хочет послать россиян вслед за российским кораблем

А параллельно существует еще один трек — это международные договоренности, Европа, тоже желающая быть посредником и получить определенные политические дивиденды от достижения мира на Южном Кавказе. Есть еще Турция, демонстрирующая свою полную поддержку Азербайджану и также пытающаяся предложить армянам свое посредничество, что обеспечит армянам безопасность в новых геополитических условиях, но армяне пока к этому не готовы. Там очень много антитюркских нарративов, встроенных в их идентичность. Потому это очень сложно себе представить.

Есть активная позиция Спюрка — армянской диаспоры, которая пытается мобилизовать своих сторонников и политиков, прежде всего, во Франции и США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с Москвой также пытается эту ситуацию урегулировать. Но обстоятельства таковы, что очень сильно они не могут вмешаться, серьезно сыграть на этом поле. Невозможно даже ввести санкции против Азербайджана, потому что это сейчас очень важная страна для Европы с точки зрения энергетики и многое другое.

То есть возникла уникальная возможность для Азербайджана, используя наступательную стратегию, решить этот вопрос до 2025 года и избавиться навсегда от россиян.

Почему до 2025 года? Потому что соглашение, подписано 9−10 ноября 2020 года, на пять лет, и если не будет пролонгировано, то оно прекращает свое существование. Подразумевается, что российские так называемые миротворцы должны покинуть территорию Азербайджана, если тот в 2025 году скажет, что это соглашение не будет пролонгировано. Я расцениваю стратегию Азербайджана как достаточно успешную.

Некоторые эксперты говорили, что 5 августа в Сочи на встрече с президентом Турции Путин «сдал с потрохами» своего союзника по ОДКБ Армению. Дело не в том, что сдал. Просто большинству стран на постсоветском пространстве нужно забыть о России как о союзнике. И уже сейчас искать других союзников и другие спасательные жилеты, и желательно несколько памперсов в придачу. В шутку так говорю о памперсах, но если серьезно, то об этом нужно думать большинству постсоветских стран Центральной Азии. А Беларуси в первую очередь. Там должны постоянно ходить в памперсах.

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