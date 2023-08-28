Техническая сторона версий авиакатастрофы в Житомирской области 28 августа, 13:14 NV Премиум

Что могло стать причиной этого столкновения

Учебно-боевые самолеты Л-39, столкновение которых произошло в Житомирской области, один из самых массовых в мире учебно-тренировочных проектов. Он ни разу не боевой — учебно-тренировочный самолет. Двухместный, легкий, с одним двигателем, выпускался в Чехословакии — с конца 60-х годов и где-то до конца 70-х годов. Сейчас его модификации находятся на вооружении в чешских и словацких воздушных силах, но, конечно, радикально модернизированные варианты. А те, что у нас есть… Последние самолеты мы получили в конце 70-х годов.

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Для чего этот самолет используется? Сначала летчики проходят первые полеты на поршневых самолетах производства Харьковского завода, а затем пересаживаются на этот самолет. Причем пересаживаются не сразу на самолет: сначала на тренажер этого самолета, проходят определенный курс ознакомления с пилотажными возможностями машины, затем садятся в этот самолет.

А в наших подразделениях эти самолеты выполняют роли тренировочных. Если летчику нужно отработать какие-то элементы или он приходит после отпуска, то его проверяют на таком самолете,