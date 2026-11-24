Один роутер парализовал небо США , а диспетчеры до сих пор работают с дискетами: как американская авиация, держащаяся на «скотче и веревках», требует уже 50 миллиардов долларов.

Сижу я на своем стратегическом диване, пью любимое вино Primitivo, листаю свежую статью в Financial Times и вижу, что в богатейшей сверхдержаве мира — США, где компании вливают триллионы в искусственный интеллект, один-единственный перегруженный роутер на выходных парализовал всю гражданскую авиацию.

Реклама

Давайте взглянем на хронологию событий. За неделю до коллапса министр транспорта США Шон Даффи (в прошлом — лесоруб, звезда реалити-шоу и конгрессмен-республиканец) бодро отрапортовал: мол, отличные новости, Америка, мы наконец отказываемся от дискет в диспетчерских вышках и переходим в XXI век. В 2026 году!

Проходит ровно семь дней. Подрядчик L3Harris устанавливает новый маршрутизатор на удаленном объекте; тот захлебывается от потока данных и угрожает обрушить всю сеть. Федеральные регуляторы дергают за стоп-кран — объявляют жесткий запрет на вылеты (ground stop). Тысячи пассажиров застревают в аэропортах от Сиэтла до Лос-Анджелеса и Майами, а сам Даффи выходит к камерам, чтобы потребовать у Конгресса десятки миллиардов долларов на экстренное спасение.

Мы наконец отказываемся от дискет в диспетчерских вышках

Кстати, если вы хотите сказать, что у Трампа все министры некомпетентны, то это неправда. Некоторые — безусловно. Да и у Байдена министр транспорта был тоже весьма странным: в прошлом — мэр маленького города.

На самом деле дискеты — это лишь мелочь. Американские авиадиспетчеры до сих пор разводят самолеты в небе с помощью бумажных полосок (paper flight strips) — технологии родом из 1970-х годов. Соседняя Канада полностью перешла на электронный формат еще в 2009 году. США же планируют сделать то же самое примерно на 20 лет позже, поскольку Конгресс выделяет средства на модернизацию по чайной ложке раз в год.

Поэтому самолеты в США регулярно простаивают на земле по очень глупым причинам:

1. В сентябре в Филадельфии строители случайно перерезали оптоволоконный кабель — сотни рейсов на Восточном побережье были мгновенно отменены.

Реклама:

2. В прошлом году аэропорт Ньюарк неделями лихорадило из-за изношенного телекоммуникационного оборудования, нехватки диспетчеров и ремонта взлетно-посадочных полос.

Бывший губернатор Нью-Гэмпшира и глава ассоциации Airlines for America Кристофер Сунуну описал всю эту конструкцию максимально честно: система держится на «веревках и скотче».

В Вашингтоне на сбой отреагировали мгновенно — принялись искать виновного для вечерних новостей. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул тут же потребовали уволить Даффи за провальное руководство времен администрации Трампа. Вот только если завтра уволить бывшего лесоруба, радары 1970-х годов сами собой не обновятся. Авиационные эксперты говорят прямо: систему годами губил сам Конгресс.

Бывший высокопоставленный сотрудник Федерального управления гражданской авиации (FAA) Уильям Восс объясняет, в чем кроется проблема. Почти все развитые страны — начиная с Новой Зеландии еще в 1980-х годах — вывели сферу аэронавигации из-под контроля политиков и перевели ее на систему user fees, то есть целевых сборов с пользователей воздушного пространства. Больше рейсов — больше средств на радары и программное обеспечение. США остаются едва ли не единственным крупным игроком, где бюджет диспетчерской службы зависит от ежегодных бюджетных вливаний, одобряемых Конгрессом. Бюджет FAA на закупку оборудования десятилетиями практически не менялся: с учетом инфляции и роста авиатрафика это означало постоянное сокращение реальных расходов.

Почему же законодатели так держатся за этот рычаг управления? Директор по транспортной политике аналитического центра Reason Foundation Роберт Пул говорит прямо: конгрессменам нравится самим решать, в какой штат направят средства на новую вышку или терминал. А Уильям Восс и вовсе рассказал о «шедевральном» уровне дискуссий на Капитолийском холме. Пока диспетчерские вышки ветшают и разваливаются, реальные торги в Конгрессе выглядят так: «У меня есть парень, которому нужен новый диван в комнату отдыха» или «Почему в вышке Филадельфии до сих пор нет тренажерного зала?». Как «диванный эксперт» со стажем, я, конечно, уважаю приоритет диванов в государственной политике, но для безопасности полетов это так себе стратегия.

Реклама:

Читайте также: Иван Яковина Почему Трамп назвал Путина другом

Очень странно видеть, что в главной капиталистической экономике мира воздушным движением управляет государство.

Еще один сдерживающий фактор — профсоюзы. Конгрессмены регулярно блокируют закрытие и объединение устаревших региональных центров управления, подыгрывая профсоюзу авиадиспетчеров NATCA. Его президент Ник Дэниелс утверждает, что укрупнение принесет лишь мизерную экономию, поскольку придется переселять сотни и тысячи сотрудников на сотни миль. В итоге средства «размазываются» тонким слоем по всей карте, а на масштабную модернизацию их вечно не хватает.

И наконец, вишенка на торте — то, как стремительно растет сумма расходов. В прошлом году Даффи уже выбил у Конгресса 12 миллиардов долларов. Затем на рассмотрении находился план полной модернизации стоимостью 30 миллиардов долларов: примерно по 10 миллиардов на ремонт физических вышек и на единую автоматизированную программную платформу для всей страны. Но стоило в пятницу зависнуть маршрутизатору, как министр тут же поднял планку до 50 миллиардов долларов: «Сколько еще раз это должно произойти, чтобы Конгресс выделил деньги?»

Вывод, сделанный не вставая с дивана: Роберт Пул идеально поставил диагноз: коллапс в выходные — это вина порочной системы, а не одного министра, но просто завалить эту систему 50 миллиардами долларов разом — тоже так себе решение. Пока в Конгрессе подсчитывают диваны для комнат отдыха и делят подряды между округами вместо перехода к нормальному рыночному финансированию, пассажирам в США остается лишь одно — надеяться, что следующий новый роутер окажется надежнее предыдущего.

Реклама:

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора