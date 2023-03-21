Россияне теряют инициативу. Что происходит на линии фронта 21 марта, 18:20 Эксклюзив NV Остаются наиболее горячими точками, конечно, Угледар, Авдеевка, Марьинка, Кременная в направлении Лимана и Купянское направление (Фото:REUTERS/VSM)

Российские оккупационные войска по многим направлениям утратили инициативу

Россияне пытались с конца января — начала февраля этого года интенсифицировать боевые действия, особенно в Донецкой области. Накапливали силы и средства, чтобы начать наступательные действия в Луганской области, особенно в направлении Кременной и Купянском направлении с целью выхода к линии реки Оскол. Кроме этого, демонстрировали накопление ресурсов в Запорожской области, что наталкивало на мысль о подготовке наступательных действий в направлении Орехов, а также Гуляйполе. Мы за этим наблюдали, но они не смогли это реализовать, фактически, использовав накапливаемый ресурс максимально неэффективно. И из-за потерь личного состава, потери техники, уменьшения возможности компенсировать эти потери быстрыми темпами, они теряют общую инициативу почти по всему фронту.

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Остаются наиболее горячими точками, конечно, Угледар, Авдеевка, Марьинка, опять же Кременная в направлении Лимана, в направлении Купянска, но там они не имеют возможности продвигаться. Некоторые позиции теряют, каких-либо побед не имеют. Так что они потеряли наступательный потенциал даже на небольших локациях, даже по узкому фронту у них нет такой возможности.

Есть ли у них возможность вести оборонные действия — это другой вопрос.