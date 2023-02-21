«Большое» российское наступление захлебывается. Что происходит возле Бахмута 21 февраля, 09:55 Эксклюзив NV

Стало появляться все больше сообщений о чем-то вроде «генерального контрнаступления» ВСУ в районе Бахмута

Битва за Донбасс

Сразу скажу, что, по данным народной разведки, конфликт Пригожина с Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны РФ — NV) достиг той стадии, когда первому было приказано «заткнуться» (т.е. прекратить свои публичные выступления и обвинять Министерство обороны в некомпетентности и т. д. ), и что ВС РФ прекратили поставки боеприпасов и вообще снабжение ЧВК. Есть сообщения о том, что — за исключением узкого участка линии фронта — то, что осталось от вагнеровцев, было выведено и заменено «регулярными войсками» ВС РФ (т.е. мобиками). Как бы в подтверждение этого всплыло несколько подготовленных наемниками видеороликов с требованием к Путину и ВС РФ возобновить их снабжение: одно из этих видео было снято в морге, полном тел … Что хотя бы указывает на то, что это где-то за линией фронта.

Видео дня

Купянск-Сватово. Русские утверждали, что захватили всю Гряниковку: подтверждений этому не нашлось.

Кременная. Что бы ВДВ ни атаковали в этом районе, даже успевая при этом оттеснить украинцев на 100−200 метров в день, все это прекратилось последние два-три дня. Ведь на юге 95-я ДШБ уже контратакует: успела отбросить неприятеля, выйдя на окраины Дибровы и Кузьминого. Тем временем в соцсетях гуляют многочисленные некрологи офицеров ВДВ, свидетельствующие о больших потерях.

Северск. Последние шесть или семь дней русские атаковали Белогоровку с трех направлений (как сообщалось ранее, они заявили, что она взята около 10 дней назад). Нельзя сказать, что от того села много чего осталось, но: украинцы выстояли.

Соледар. Русские продолжали наступление из Николаевки на Васюковку (запад), Федоровку (север) и Раздолевку (северо-восток) — правда, в последние дни без особого успеха.

Бахмут-север. Дня четыре-пять назад «Вагнеру» все-таки удалось выйти на северную сторону села Парасковиевка (это единственный сектор, где ЧВК, кажется, все еще находится на передовой). Тем временем наемники утверждают, что взяли под полный контроль эту деревню, и это точно: они взяли ее центр. Новая украинская линия фронта теперь находится за холмами прямо восточнее (и немного выше) трассы М03, идущей от Зализнянского до юго-западной Парасковиевки, вплоть до… по-видимому, северного въезда на Красную Гору.

Кстати, две ночи назад ВСУ нанесли удар по базе Вагнера в этом районе. Сообщается, что погибли 60−100 человек.

Две ночи назад ВСУ нанесли удар по базе Вагнера в этом районе

Бахмут-восток. ВСУ, кажется, оставили русских внутри, разгромили их и, как говорят, последние два дня продвигаются сюда, зачищая улицу за улицей к востоку от реки Бахмутки.

Бахмут-юг. Это был самый критический район за последние шесть или семь дней, с множеством причин для самых серьезных опасений.