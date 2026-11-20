Не нравятся мои выводы? Считаете, что я «слишком суров к Украине»? Или вовсе «несправедлив»? Что ж, продолжайте витать в облаках и проходите мимо

Многие так и не удосужились прочесть мою последнюю колонку о Потрясающих Новостях, зато поспешили с выводами, для которых у них не было никаких оснований. Троллей тоже хватало. Так что вот вам еще одно краткое пояснение.

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Стоит мне написать «попадание», как многие тут же читают «апокалипсис». Хотя, простите, где у меня хоть слово про апокалипсис?

То же самое с Крымским мостом. Я написал, что в него попали, и это хорошо, но