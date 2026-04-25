Осада российского нефтехима. Что мы сделали всего за две недели

Хочу показать, какая картинка вырисовывается в свете последних атак по болотам — то есть что мы сделали с российской нефтяной системой за последние две недели

Разберем последние удары и увидим совокупность всего, что может принести России белый пушной зверек.

ЛПДС Самара — хаб, где рождается Urals

21 апреля дроны Альфы СБУ ударили по линейной производственно-диспетчерской станции Самара в Просвете. Это не нефтеперерабатывающий завод. Это самый большой резервуарный парк Европы — 71 резервуар, 1,6 млн кубометров нефти, 216 гектаров. Именно здесь смешивают нефть из Сибири, Татарстана, Казахстана и создают сорт Urals — главный российский экспортный продукт.

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Бьем уже не только по заводам, но и по самой системе транспортировки

Результат: повреждены пять резервуаров по 20 000 кубометров каждый. То есть 100 000 кубометров сырой нефти — в огне или выведено из оборота. А еще — нарушена логистика для трех НПЗ региона, которые эта станция питает.

Самарский НПЗ-кластер — три завода, и все остановлены.

Самарская область — это единственное место в России, где в одном регионе сосредоточено сразу три крупных НПЗ Роснефти. И все три сейчас либо стоят, либо повреждены.

Новокуйбышевский НПЗ. Мощность 8,3 млн тонн в год. В 2024-м произвел 1,1 млн тонн бензина, 1,64 млн тонн дизеля. 18 апреля выведены обе установки первичной переработки: АВТ-11 (18 900 тонн в сутки — 80% мощности) и АВТ-9 (4 700 тонн в сутки). Завод стоит полностью. 23 апреля его ударили еще раз — по уже остановленному. То есть не дают восстановиться. И это минимум шестой удар за шесть месяцев: сентябрь, октябрь (19-го), ноябрь (16-го и 27-го), 2 января 2026, 18 апреля, 23 апреля.

Сызранский НПЗ. Мощность 8,5 млн тонн в год. 18 апреля выведена установка АВТ-6 — 71% мощности завода (17 100 тонн в сутки). До этого останавливался в декабре 2025 и августе 2025.

Суммарно только эти два завода давали ежегодно около 2,5 млн тонн дизеля и 1,9 млн тонн бензина. А сейчас уже ноль.

Туапсе — единственный НПЗ на Черном море, по которому 16 и 20 апреля было осуществлено два удара. Мощность: 12 млн тонн в год. 90% продукции шло на экспорт через смежный морской терминал. Удары повредили глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводную систему, резервуарный парк. Завод стоит. Пожар не угасал несколько дней, а NASA Worldview зафиксировало шлейф дыма длиной 300+ километров, вплоть до Ставрополя. Местные «петухи» жаловались на нефтяной дождь и записывали видео. Местные власти отменили уроки в школах и смотрят на нефтяное пятно в заливе.

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Отдельно надо упомянуть поврежденные глубоководные стендеры, потому что это означает, что даже если завод возобновит переработку, отгрузить продукцию на танкеры он не сможет.

Нефтеперекачивающую станцию Горький поразили в ночь на 23 апреля. Это Кстово, Нижегородская область. Станция Транснефть-Верхняя Волга. Транспортирует нефть по маршруту Сургут-Горький-Полоцк, то есть в направлении Дружбы и Лукойл-Кстово. Удар: три резервуара, пожар площадью 20 000 кв. м. Это уже второй трубопроводный узел после ЛПДС Самара, который получил удар за неделю.

Бьем уже не только по заводам, но и по самой системе транспортировки.

Феодосия — это извечная черноморская артерия Крыма.

Морской нефтяной терминал в Феодосии остается единственным маршрутом морской поставки нефтепродуктов в Крым со стороны Черного моря, в обход Керченского моста. Октябрь 2025: два удара, уничтожено 11 резервуаров. 8 апреля пожар уже длился более 3 суток.

23 апреля — не менее пяти прилетов, мощный пожар, дым видно за десятки километров.

Добавляя уничтожение паромов железнодорожной перевозки (все три уже не работающие, помните Авангард и Славянин) и вывод из строя БДК ЧФ РФ — это системный вывод крымской топливной логистики.

А теперь общая картина российских потерь.

По данным Reuters и МЭА, в апреле Россия сократила добычу нефти на 300−400 тысяч баррелей в сутки. По данным РБК, сейчас простаивают 38% мощностей российских НПЗ. По оценкам KSE Institute, только с 23 марта по 5 апреля Россия недополучила от нефтяного экспорта $1,76 млрд. МЭА снизило прогноз поставок нефти из РФ на 120 000 баррелей в сутки до конца года.

И это все на фоне самых высоких цен на Urals с 2013 года из-за ситуации в Иране. Нефть дороже, а продать не могут во всех эфемерных объемах. Потому что горит, пылает, техника вражеская.

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Вот это и есть стратегия.

Не один удар, не два. Систематический вывод всей цепи — от хаба смешивания до морского терминала. И пока кто-то спрашивает, «зачем бить по НПЗ, если они восстанавливаются» — вот ответ: их бьют снова, до того, как восстановятся.

Шестой удар по одному заводу за полгода. Это уже не атаки. Это и есть осада.

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Текст опубликован с разрешения автора