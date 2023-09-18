Как ракеты ВСУ гасят «Триумф» Крыма 18 сентября, 13:03 NV Премиум

Последние несколько дней украинские военные проводят атаки на российские объекты в оккупированном Крыму и в акватории Черного моря

Так, вечером 17 сентября местные телеграмм-каналы сообщали об атаке на Севастополь в районе мыса Фиолент, где дислоцируется 475-й центр РЭБ. 13 сентября стало известно, что были повреждены российская подводная лодка и военный корабль в результате ракетного обстрела Севастопольского судостроительного завода. Тогда в сухих доках были уничтожены десантный корабль и подводная лодка, которая, в частности, является носителем крылатых ракет Калибр. Конечно, это беспрецедентно — крылатыми ракетами разбили корабли. Есть противокорабельные ракеты, такие как российский Оникс или Гарпун, или украинские Нептун. Но эти боевые суда, которые в составе черноморского флота и находились на ремонте, были поражены крылатыми ракетами. Как ни крути, были выведены из строя две мощные единицы. Конечно, это вызвало серьезный резонанс в мире, как беспрецедентный случай применения такого типа вооружения по кораблям. Понятно, что они не на море были, а в доке. Но все же это именно плавсредства были, среди которых — одно подводное. Поэтому это вызвало такое внимание в мировых СМИ, в частности.

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Командующий Воздушными силами поблагодарил военных летчиков, которые отработали на отлично, и написал «продолжение следует». Следует ожидать, что оккупанты будут и в дальнейшем подвергаться ударам. Потому что они атакуют Украину и у нас нет другого выбора, кроме как защищаться и уничтожать их огневые мощности. В том числе, и корабли, которые наносят удары крылатыми ракетами Калибр и угрожают нашему судоходству. Они, контролируя воздушное пространство над Черным морем, а также, с помощью кораблей — акваторию Черного моря, не позволяют проводить зерновые коридоры, блокируют выход к Мировому океану. А на последнем Украина действительно имеет серьезные прибыли, экономика работает за счет судоходства.

Меня спрашивают, почему впервые публично Воздушные силы Украины признали свою причастность к взрывам в Крыму.