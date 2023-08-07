Удар дронами по российскому танкеру. Что дальше — выводы и последствия 7 августа, 12:57

Подрыв российского танкера морским дроном Службы безопасности Украины — это симметричный ответ на российское морское пиратство, и месть за уничтожение украинской морской торговли

Несмотря на мое критическое отношение ко многим решениям Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, которые требуют уголовного расследования, в данном случае удар дронами по российской торговле — это обоснованное решение, которое СБУ и ВСУ выполнили на высоком профессиональном уровне.

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Какие выводы?

1. Владельцы любых судов, которые заходят в российские порты, поймут, что поскольку РФ превратила Черное и Азовское моря в зону боевых действий, безопасных мест возле российских портов нет, и рисковать не следует. Любые суда РФ в любой точке мирового океана должны рассматриваться как цели, требующие усиленной охраны на переходе и в портах, конвоирования. Это повысит стоимость страхования, страховые риски, чтобы расходы на перевозки из РФ сделать самыми высокими в мире.

2. Топить стоит любые российские суда. Важно не наносить повреждения, а именно топить суда, путем нанесения групповых ударов. Производство высокоэффективных морских дронов требует увеличения.

3. Первоочередными целями на Черном море должны стать суда, которые перевозят зерно. Потому что значительную часть зерна, которое перевозят россияне, они украли на оккупированных территориях Украины. Также удар по танкеру приведет к повышению цен на нефть на мировых биржах, и это выгодно странам-террористам, типа РФ и Ирана.

Повышение цен на зерно усилит стоимость зерна на биржах, и это будет еще одним стимулом, чтобы мировые державы заставили Путина отказаться от ударов по украинским портам и по морской торговле украинским зерном.

Текст опубликован с разрешения автора

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