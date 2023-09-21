Ланцеты уже атакуют за линией фронта. Как защититься 21 сентября, 07:13 NV Премиум

Россияне сейчас хвастаются видео, как их дрон Ланцет наносит удар по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме

Как потом уже выяснили OSINT по геолокации — это Долгинцево (Кривой Рог, Днепропетровская область). От линии фронта — 70 км. Россияне заявляют, что это их новый барражирующий боеприпас «Изделие-51» — Ланцет 3-й модификации. Меня спрашивают, какие неприятности нам могут доставить эти новые Ланцеты.

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Скажу, что и от Ланцетов первой модификаций тоже есть большая проблема. Это довольно-таки неплохой беспилотник. База — Hero-400EC израильский. Ланцет — это копипаст именно этого беспилотника. Именно оттуда взята и система управления. Как он там уже попадал в Россию —управляемо или неуправляемо, с помощью израильтян или без помощи израильтян, или это было такая передача через третьи страны — Азербайджан, Армению или еще как-нибудь, это потом как-то разберутся следователи, которые будут вычислять весь этот путь — как Ланцет попал в Россию, как они его производят.

У Ланцета, во-первых очень неплохая схема управления.