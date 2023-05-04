Кто унизил Путина атакой на Кремль? Рассмотрим все версии 4 мая, 11:34

Что это было в Кремле. И, как обычно, версий может быть три

«Ночь после Кремля» прошла. Апокалипсиса не произошло. В Киеве и Одессе было громко ночью, но без особых успехов для россиян и в пределах обычной громкости последних ночей. Правда, украинское командование скромно, почти между строк, вспоминает, что на Киев вместе с шахедами летело что-то баллистическое, и это что-то мы успешно сбили. Это первый раз мы сбили что-то баллистическое и это немного сенсация. Судя по всему, Патриоты работают. Интересно, конечно, куда эта баллистическая ракета летела (и сколько их было). Но это точно — не апокалипсис, которого некоторые боялись.

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И вопрос до сих пор актуален — что же это было в Кремле. И, как всегда, версий может быть три:

— Это мы.

— Это Путин.

— Это не мы и не Путин.

Что касается версии один. Могли ли это быть мы? Могли. Конечно, оно не летело из Украины, а просто один из орлов Буданова мог выпустить птичку из клетки где-то в подмосковном лесу.

Зачем? Унижение Путина перед сакральной датой. Демонстрация слабости для дальнейшего расшатывания ситуации внутри российских элит. Стимулирование российских генералов на эмоциональные поступки, ведущие к ошибкам. Много причин. Главная — снова показать, что российский царь голый, и заставить его нервничать по поводу того, что еще больше подданных в России это поймет. Стимулировать, таким образом, его страх за собственную задницу. А дальше — то ли здоровье ухудшится, то ли он станет еще большим параноиком, что очень вредит адекватным действиям.

Это было огромное личное унижение Путина

Поэтому был ли у нас мотив? Был.

Вторая версия. Это сам Путин. Чтобы получить разрешение на что-то страшное.

Эту версию подпитывает странное появление видео. Оно появилось не утром, а днем, после обеда. Много видео одновременно с официальными комментариями провластных СМИ.

Против этой версии говорит то, что, для того чтобы пойти на такое самоунижение, Путину нужна была бы мотивация высочайшего уровня. Что-либо эдакое, что может оправдать такое унижение. И вот здесь начинаются проблемы. Потому что трудно что-то такое найти.

Теоретически мы можем подумать, что они очень боятся украинского контрнаступления. Тем более что думать о таком приятно. И хотят заставить Украину отказаться от атаки. А для этого где-то под одеялом начинают шантажировать Киев и весь мир ядерной атакой или чем-то таким ужасным. Говоря, что у них теперь есть моральное право на такую атаку. Потому что Украина атаковала Кремль. А мы помним, что в слитых документах говорилось о том, что однажды американцы узнали о таких планах и остановили атаку. Потому что боялись эскалации. И какие-то такие сигналы от россиян, о том, на что они способны в случае атаки на Кремль и лично Путина, они могли слышать.

Эта версия слишком конспирологическая, но теоретически возможная. Против нее говорит тот факт, что пока что американская разведка не сообщала о какой-то там подготовке ядерных ударов, а это не простой процесс. А без такой подготовки шантаж не проходит.

И опять же. Это было огромное личное унижение Путина. И пойти на это они должны были бы только по очень важной причине. И никакие там стимулирования российского общества для единения в борьбе против коварной Украины здесь не проходят.

Ну и третья версия. Мы полагаем, что это Путин, и боимся провокаций. Путин думает, что это мы, и нервничает. А это кто-то третий. Кто хочет заставить Путина нервничать. И совершать какие-то более радикальные шаги.

Это может быть какая-то башня Кремля? Может. Это могут быть даже какие-то радикалы в России, вроде Игоря Гиркина и его сумасшедшего клуба нацистов. Эта операция не очень дорогая.

Узнаем ли мы о том, что же произошло на самом деле? Вряд ли. Разве что когда-то очередной городской сумасшедший из США не сольет очередную порцию секретов.

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