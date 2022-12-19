Когда ждать следующую ракетную атаку 19 декабря, 13:19

Сделал анализ, и вот что получается

Подвел статистику предыдущих:

1) 10 октября — 84 ракеты, сбито 45 ( 53%).

2) 22 октября (через 12 дней) — 36 ракет, сбито 18 (50%).

3) 31 октября (через 9 дней) — 56 ракет, сбито 45 (80%).

4) 15 ноября (через 15 дней) — 90 ракет, сбито 73 (81%).

Видео дня

5) 23 ноября (через 8 дней) — 67 ракет, сбито 51 (77,5%).

6) 5 декабря (через 12 дней) — 70 ракет, сбито 60 (86%).

7) 16 декабря (через 11 дней) — 76 ракет, сбито 60 (79%).

Таким образом, получается:

— Среднее количество выпускаемых ракет — 68 (тенденция к росту);

Среднее количество сбиваемых ракет — 72%

— Среднее количество сбиваемых — 72% (тенденция к росту);

— Периодичность обстрелов — 11 дней (+/- 2 дня);

— Чем меньше времени между атаками, тем меньше выпускают ракет.

Наиболее вероятная следующая атака — 25−29 декабря количеством ракет свыше 70.

Хотя было бы здорово увидеть украинские дроны в эти же даты на всех европейских аэропортах РФ и морские дроны во всех их черноморских портах!

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