Когда ждать следующую ракетную атаку
Сделал анализ, и вот что получается
Подвел статистику предыдущих:
1) 10 октября — 84 ракеты, сбито 45 ( 53%).
2) 22 октября (через 12 дней) — 36 ракет, сбито 18 (50%).
3) 31 октября (через 9 дней) — 56 ракет, сбито 45 (80%).
4) 15 ноября (через 15 дней) — 90 ракет, сбито 73 (81%).
5) 23 ноября (через 8 дней) — 67 ракет, сбито 51 (77,5%).
6) 5 декабря (через 12 дней) — 70 ракет, сбито 60 (86%).
7) 16 декабря (через 11 дней) — 76 ракет, сбито 60 (79%).
Таким образом, получается:
— Среднее количество выпускаемых ракет — 68 (тенденция к росту);
Среднее количество сбиваемых ракет — 72%
— Среднее количество сбиваемых — 72% (тенденция к росту);
— Периодичность обстрелов — 11 дней (+/- 2 дня);
— Чем меньше времени между атаками, тем меньше выпускают ракет.
Наиболее вероятная следующая атака — 25−29 декабря количеством ракет свыше 70.
Хотя было бы здорово увидеть украинские дроны в эти же даты на всех европейских аэропортах РФ и морские дроны во всех их черноморских портах!
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