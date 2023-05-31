Враг накопил ракеты. Чего ожидать в ближайшее время 31 мая, 19:11 NV Премиум

Идет постепенное наращивание системы противовоздушной обороны Украины

Установить, куда именно метил враг, какая была цель, не реально, потому что цели уничтожены, к счастью. Многие цели уничтожаются на большой высоте, а это все обманчиво. Можно видеть сам взрыв в небе, можно видеть направление, но в воздушном пространстве все не так представляется, как оно есть в реальности. Можно думать, что это один-два километра, на самом деле это может быть 10−20 км. Поэтому, к счастью, мы не знаем, куда именно пытался попасть враг. И это прежде всего заслуга ребят, которые оберегают наше небо на Киевщине и в целом в центральном регионе Украины.

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Интенсивность атак увеличена в мае. Различные факторы могут на это указывать. То, что враг где-то весной нарастил деятельность своих, возможно, предприятий, где-то они поднакопили ракеты — крылатые, баллистические, Калибр, Искандер-М, Кинжал, Х-101. Возможно, накапливают они эти запасы для того, чтобы осуществлять удары. Потому что потратили они на нашу критическую инфраструктуру — и осенью, и зимой — довольно таки большой запас ракет.

Можно говорить уже, что 850 ракет и более было выпущено по объектам инфраструктуры на всей территории государства. Поэтому сейчас они просто увеличили периодичность атак.

Дроны-камикадзе — это другая история, это зависит от поставок из Ирана. Если эти поставки будут, если Иран тоже наращивает производство этих БПЛА и наращивает поставки, то, соответственно, они будут наращиваться и в количественном плане.

Готовились они к удару по столице.