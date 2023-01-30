Израилю приготовиться? Кто нанес удар по Ирану и каким будет ответ Тегерана 30 января, 16:34 Эксклюзив NV

Удар по Ирану следует рассматривать и в символической плоскости

Хто ж завдав ударів по Ірану, і чому мовчить ця країна? А це залежить від того, яка ціль переслідується. Якщо стоїть на меті готовність брати на себе відповідальність, то це зрештою буде зроблено. Але зазвичай в таких випадках бажаючих взяти на себе відповідальність небагато. Тому тут якраз ми говоримо про nobody — ніхто, невідомий — невідома структура, невідомий орган країна, суб'єкт який, власне, здійснює цю операцію.

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Чому це важливо. Ми бачимо перед собою приклад того ж самого Ірану. Іран стверджує що він не постачає, наприклад, ті самі дрони Росії і всіляко перешкоджає будь-яким утворення будь-яких комісій, які могли поставити крапку в цьому. Відповідно ці дрони, якими були уражені іранські об'єкти, теж можуть складатися з тих самих компонентів, з яких складаються іранські дрони. Я не здивуюся, якщо там на фюзеляжі чи на хвостах, що лишаться після удару ми знайдемо напис, наприклад, Герань або Шахед-136. Іншими словами, тут ситуація може бути, як багато хто жартує в інтернеті, бумерангова.

Ніхто не бере відповідальності, і це ускладнює життя для самого Ірану. Тому що вони мають діяти у відповідь. А якщо вони пред’являть претензії, скажімо, тому самому Ізраїлю, то вони мають довести, що Ізраїль стояв за цим.

Так, ми маємо заяви деяких експертів ізраїльських, які наближені до армії оборони, але це, як на мене, скоріше, піар уряду Нетаньягу, а не фактаж, що можна розцінювати як причетність Ізраїлю. І тому будь-який удар по території Ізраїлю буде розглядатися як агресія із відповідними наслідками для самого Ірану. Тобто він буде оголошений країною-агресором і по його території будуть нанесені масовані ракетно-бомбові удари, після яких його військова промисловість перестане існувати.

Ірану треба кілька днів на ухвалення рішень про удар у відповідь

Чи можемо ми припустити, звідки могли прилетіти ці БПЛА? Можна було їх запустити з моря чи з літака, чи з корабля. Вони могли прилетіти з території самого Ірану — з того самого Курдистану. Бо іранські війська не контролюють весь регіон. Є різні версії, що це може бути територія Азербайджану. А дехто каже, що це взагалі спільна операція українців і США. Принаймні така операція була логічною. В будь-якому разі версій багато, але траєкторії польоту цих дронів, я так розумію, іранці не мають.

Чи цей удар по військовим мануфактурам може загальмувати іранську військову допомогу Росії? Для нас це важливо. Можливо найважливіше і бажано, щоб не просто не постачалися дрони, а взагалі іранці припинили навіть розмовляти про можливість постачання балістичних ракет.

Та поки що відповісти на це питання складно. Бо знову ж таки ми не знаємо всіх наслідків цього удару. Але мені здається, що цей удар треба розглядати і в символічній площині. Оскільки це однозначна зміна правил гри. Тобто раніше по території Ірану удари не завдавалися, і вважалося, що війна може десь там тривати по периферії — в Сирії, в Іраку, але не в самому Ірані. Ця печатка зламана, і тепер очевидно, що таких ударів буде більше. І все залежати від того, як іранці відреагують.

Тому що поки ми не бачимо жодної реакції, ну такої осудної, зрозумілої, з боку Тегерану. Але за досвідом ми знаємо, що їм треба декілька днів на ухвалення рішень. От так було, наприклад, коли вбили Касема Сулеймані. Його вбили 3 січня, а удар був завданий 7 січня, тобто як мінімум там три-чотири дні минули з цього часу. Я думаю що от якраз зараз вони міркують, що робити далі, але це однозначно чіткий сигнал іранцям, що в разі якщо вони продовжують співпрацю з Росією такої бавовни буде багато. Це варто розглядати як попередження. Цей удар може стати фактором уповільнення передачі будь-яких засобів Росії. Посилаючись на форс-мажор, вони можуть переглянути умови контракту.

Стосовно отримання Іраном російських Су-35 від РФ. Наскільки я пам’ятаю, ці літаки мають бути поставлені або, принаймні, перша партія має з’явитися в Ірані весною. Отже, як мінімум, є декілька місяців, і то навряд чи вони з’являться всі одразу. Тому, виходячи просто з цього, я думаю що американці не дадуть цього зробити. Тобто вони будуть кошмарити їх уже зараз. Ну немає сенсу чекати, коли іранці отримують літаки і нові засоби ППО — якщо можна це робити зараз, то будуть робити зараз. Бо, наскільки я знаю, контракт з РФ передбачав обмін літаків і засобів ППО на ракети на ракети балістичні.

Важко сказати, чи змінюється політична позиція Ізраїлю з огляду на ту війну, яку веде Росія проти України. Тому що поки вони переживають гостру внутрішньополітичну кризу і загострення палестино-ізраїльського протистояння. І на цьому тлі можливо їм було б цікаво перевести стрілки на зовнішню загрозу — тобто черговий раз об'єднати суспільство навколо іранської загрози. Можливо, це буде така стратегія. Але мене тут цікавить, чи зміниться їхня позиція щодо Москви. Ну от поки що я не бачу оцих змін. Я скоріше оцінюю політику Нетаньягу як продовження попередніх дій попередніх урядів. Тобто, скоріше за все, вони не будуть нічого змінювати, тому і трансформації не бачу. Але якщо ізраїльтяни протидіятимуть іранській загрозі, я розглядаю все це в контексті стратегічної співпраці США та Ізраїлю.

Звісно Ізраїль дуже зацікавлений в тому, щоб зменшити військовий потенціал Ірану і взагалі зробити все для того, щоб унеможливити появу в Ірану ядерної зброї. Тобто це ключове завдання Ізраїлю, і навколо цього вони вибудовують свої стратегію. Я припускаю, що ізраїльтяни навряд чи готові діяти абсолютно самостійно, тобто без узгодження своїх дій з американцями в даному випадку, якщо ми розглядаємо таку версію що Ізраїль брав участь в цих ударах.

Зараз ізраїльтяни мають годуватися до удару у відповідь. Бо така загроза справді існує. Цілком можливо, що ми побачимо якусь проксі війну. Тобто коли ті самі іранці дадуть вказівку Хезболлі почати завдавати ракетні удари. Або удари такі будуть завдаватися з території Сирії. Менша ймовірність, що будуть ракетні удари з території Ірану. Але якщо це станеться, то звісно є сценарій дій Ізраїлю в цій ситуації. Тобто, як Ізраїль має відповідати, як до удару мають долучатися інші країни, які гарантують безпеку Ізраїлю, ну США в першу чергу, і як буде формуватись антиранська коаліція. Бо з точки зору міжнародного права це буде абсолютно удар нічим не спровокований. Щодо того, яким чином США можуть підтримати Ізраїль в цій ситуації, то це безпосередньо участь разом з ізраїльтянами в повітряних атаках, ракетно- бомбових ударах по території, по об'єктах критичної іранської інфраструктури, військових об'єктах. Тобто перетворення ВПК на порох.

ХАМАС за останні декілька років накопичив доволі великий арсенал ракет. Це іранські ракети. Вони не балістичні, але можуть серйозно дошкуляти ізраїльтянам. Проблема полягає в тому — якщо буде масовий удар — сотня і більше ракет одномоментно, то є велика загроза що Залізний купол не витримає, пропустить. Ці ракети не прицільно б’ють, а по площині. Ракети кустарного виробництва ХАМАСу Кассам теж б’ють по площинах.

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