Маленькие дроны меняют ход большой войны 30 августа, 18:17

Чем жила страна 30 августа 2023 года

● Маленькие дроны меняют ход большой войны. В ночь на 30 августа в Пскове (700 км от границы Украины) на территории России в результате атаки дронов прогремели взрывы в районе аэропорта. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах РФ, а также на территории оккупированного Крыма.

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Атака беспилотников по тыловым регионам России была самой массированной с начала полномасштабного вторжения: ТГ-каналы страны-агрессора насчитали не менее 22 БПЛА.

Беспилотники атаковали шесть регионов РФ: Псков, а также Брянскую, Орловскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.

Самый результативный удар был нанесен по аэродрому Пскова: там повреждены как минимум четыре (по другим данным — шесть) военно-транспортных самолетов Ил-76, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). Аэропорт полностью закрыли для полетов как минимум до 31 августа.

В Брянской области есть данные о «прилете» по заводу — одному из крупнейших производителей микроэлектроники, который работает и на военный сектор РФ (поставляет детали к ракетам). Сообщалось об ударе по зданию следственного комитета и попытке атаки на телебашню. В Калужской области росСМИ сообщали о выбитом стекле в доме и попадании БПЛА «в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов».

● Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии Liga.net уточнил, что в Пскове было уничтожено четыре самолета Ил-76. А вот сообщение, что также был уничтожен и российский стратегический бомбардировщик Ту-22, он не подтвердил.

Тем временем россияне провели собственную воздушную атаку:

● Несколько волн ракет и дронов. Ночью 30 августа Россия массированно атаковала Украину группами ударных беспилотников и ракетами, запустив 44 воздушные цели (из них сбито 43). Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, под ударом оказались Киев, юг Украины, Житомирская область.

Было сбито 15 из 16 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и все 28 ракет воздушного базирования типов Х-101/Х-555/Х-55. Ракеты и дроны были уничтожены в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Над Киевом сбили по меньшей мере 20 воздушных целей. Однако в Шевченковском районе столицы на территории предприятия куски ракет убили двух охранников 26 и 36 лет. Также в результате падения остатков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах, в частности на территории нежилой застройки.

В Киевской области обломки сбитых ракет повредили частные дома и двухэтажное здание в разных населенных пунктах, жертв нет.

В Житомирской области оккупанты атаковали один из объектов инфраструктуры, вспыхнул пожар, пострадавших нет.

В Одессе и области ночью слышали взрывы.

● Пентагон оценил контрнаступление. В Пентагоне, комментируя украинское контрнаступление, отметили, что ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх. Она добавила, что новой информации о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS нет.

Вчера США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи на $250 млн. Тот, по словам Сингх, включает дополнительные боеприпасы для противовоздушной обороны и артиллерии, оборудование для разминирования, медицинские транспортные средства и другое оборудование.

● Где ВСУ успешно продвигаются. Украинские войска продолжают наступление на юге и вблизи Бахмута, южнее этого города. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Ковалев отметил, что на южном фронте, на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое ВСУ имели успех, сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

● Дальнейшее продвижение ВСУ на востоке и западе Запорожской области вызвало волну беспокойства среди оккупантов, которые признают уязвимость своих отдельных линий обороны. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). В течение 29 августа ВСУ продвинулись на юг от Бахмута Донецкой области и на 5 км к юго-востоку от Работино на западе Запорожской области. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры, пишут аналитики ISW.

● Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянско-Лиманском направлении (восточная часть Харьковской области и север Луганской). На Бахмутском — постепенно продвигаются вперед. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

● Британская разведка считает, что высокий уровень дезертирства демонстрирует плохое моральное состояние российской армии и ее нежелание воевать. Это связано с отсутствием подготовки и мотивации, с которыми сталкиваются войска РФ вдоль всей линии фронта.

● Минус 570 оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 262 410 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4423 (+9 за сутки), боевых бронированных машин — 8596 (+17), артсистем — 5476 (+26), РСЗО — 733 (+0), средств ПВО — 500 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4395 (+8) и многое другое.

● Москва не будет этого делать. Россия сообщила органу расследования авиации Бразилии, что она не будет расследовать катастрофу бразильского самолета Embraer, в которой погиб главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, по международным правилам, написало Reuters.

Расследованием авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, будет заниматься РФ, о международном аспекте «речь идти не может». Такое заявление сделал спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Тем временем:

● В центре Полтавы правоохранители задержали Instagram-блогера и тренера Романа Заволоку, написало местное издание Полтавщина. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. Полиция открыла уголовное производство против 27-летнего тренера, который опубликовал видео, где подходил к работникам ТЦК (в частности, и к ветеранам войны) и оскорблял их.

● Федор Вениславский, представитель президента в Верховной Раде, выступил за отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто получает высшее образование во второй раз.

И напоследок:

● Резонансная стрельба в Днепре. Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и проведению служебного расследования относительно вчерашнего инцидента в Днепре, где полицейский застрелил нетрезвого водителя. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента Алексей Билошицкий. В то же время он отметил, что обоим патрульным, которые стали участниками инцидента (мужчине и девушке) будет оказана полная юридическая поддержка. «Ситуация тяжелая. Будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд», — написал Билошицкий в ФБ.

По предварительным данным, 29 августа полицейские в центре Днепра хотели остановить элитное авто, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Однако после остановки автомобиля водитель вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. И, судя по видео, еще и успел поменяться местами со своей спутницей, как будто она была за рулем. Затем, пока полицейские вытаскивали женщину из машины, мужчина вскочил к ним, бросил на асфальт патрульного, и напал на патрульную. После чего и получил пулю.

● В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия.

● Не бить полицейских. Глава МВД Игорь Клименко написал в ТГ: случившееся в Днепре нужно изучить объективно, а на основные вопросы должно ответить следствие. «Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя согласно установленным нормам и однозначно — не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей», — добавил он.

«Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена», — заверил Клименко.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.