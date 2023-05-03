Ночной ужас Путина: ударные дроны долетели до Кремля 3 мая, 17:47 NV Премиум

Чем жила страна 03 мая 2023 года

● Ночной ужас Путина: ударные дроны долетели до Кремля. Украина в ночь на 3 мая пыталась нанести удар по кремлевской резиденции Путина, заявила пресс-служба российского диктатора. Для этого, будто бы, использовали два беспилотных летательных аппарата. В Кремле сообщили, что военные и спецслужбы применили системы радиолокационной борьбы и вывели дроны из строя. Мол, сам Путин не пострадал (потому что был и подмосковной резиденции Ново-Огарево), да и вообще никто не пострадал.

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Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что режим расценивает произошедшее как спланированную «террористическую атаку» Киева и покушение на Путина накануне 9 мая. При этом Кремль, по его словам, не отказывается от планов провести парад на Красной площади.

В пресс-службе российского диктатора напоследок добавили угрожающе, что «российская сторона оставляет за собой право принять мэры в ответ там и тогда, где и когда посчитает нужным».

С 3 мая все полеты беспилотных аппаратов в Москве запрещены, сообщил мэр города Сергей Собянин. Исключение составляют БПЛА, которые используются по решениям органов государственной власти.

● В ночь на 3 мая на одном из московских ТГ-каналов появилось видео, на котором был заметен дым над Кремлем, а также сообщение о «хлопке, похожем на гром». Также местные жители видели людей с фонариками под кремлевской стеной после «хлопка». Сегодня появилось и видео с дроном, который пролетает за Красной площадью над Кремлем и взрывается в воздухе.

● Кремль «нагнетает». Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявил, что «все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих». «Отдельно удивляют формулировки государства-террориста, — отметил он, — Теракт — это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная в людей, которые пытались эвакуироваться на вокзале в Краматорске, и много других трагедий. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников».

● Украина не атаковала Кремль или любые другие объекты на территории страны-агрессора, заявил и Михаил Подоляк, советник руководителя ОП. «Очевидно, что одновременные заявления РФ о задержании группы диверсантов в Крыму и якобы атаки дронов по Кремлю прямо указывают, что происходит подготовка к конкретным провокациям со стороны самой РФ», — добавил он.

● Ночь на 3 мая оказалась максимально насыщенной событиями, связанными с беспилотниками:

● Ночное воздушное нападение врага. В Киеве и ряде городов в ночь на 3 мая прогремели взрывы. В городах и областях работала система ПВО. Воздушные силы сбили 21 из 26 российских дронов-камикадзе типов Shahed 136/131.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что враг атаковал из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. Россияне в некоторых городах попали в дома и другие здания, а в Кропивницком — в нефтебазу.

● Британская разведка назвала основные цели двух последних российских ракетных ударов по Украине. Атаки, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру.

Но ракеты, дроны и другие боеприпасы россиян постоянно и системно попадают в общественные объекты — жилые дома, магазины.

● Российские оккупанты около 11 утра нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона — Эпицентру. Три человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

● Уже днем войска РФ обстреляли железнодорожный вокзал Херсона. По предварительным данным, погиб один человек, еще трое гражданских получили ранения.

Россияне ежедневно обстреливают Херсон. Местные власти решили с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая объявить продленный комендантский час.

● Огонь и камни с неба. В ночь на 3 мая возле российского порта Тамань (15 км от так называемого «Крымского моста») вспыхнул серьезный пожар на нефтебазе. Ему присвоен наивысший уровень сложности. Российские власти пока не сообщали о причинах пожара.

И на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области произошел пожар.

А российский ТГ-канал Baza сообщил, что ночью около пяти беспилотников атаковали военный аэродром в Брянской области. Два БПЛА якобы были уничтожены из стрелкового оружия, а еще два «взорвались на территории аэродрома». «Еще один беспилотник найден не был», — написала Baza. По данным канала, в результате атаки «незначительные повреждения получил Ан-124 [это большой военно-транспортный „Руслан“], который не эксплуатировался», а пострадавших якобы нет.

Тем временем украинский президент неожиданно оказался в Финляндии:

● Зеленский зашел в тыл Путина с севера. Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию. У него запланированы встречи с Саули Нийнисте, президентом страны, а также премьером Санной Марин, ее вероятным преемником спикером парламента Петтери Орпо и главой МИД Пеккой Хаависто.

Визит украинского лидера совпадает со встречей в Хельсинки премьеров стран Северной Европы во главе с финским лидером. И именно к этому саммиту намерен присоединиться Зеленский.

● А 13 мая Владимир Зеленский приедет в Берлин, сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

● Зеленский сдерживает себя. Некоторые из раскрытых документов масштабной утечки американской разведки указывают на то, что США шпионят за украинскими чиновниками, включая президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в интервью украинского лидера для The Washington Post.

Отвечая на вопрос, не ухудшило ли это доверие между странами, Зеленский сказал: «Я не могу рисковать нашим государством». Он отметил, что обнародование его личных чувств не стоит потенциального вреда для поддержки Соединенными Штатами военных усилий Украины.

● Помощь на $300 млн. США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70 с различными боевыми частями, — об этом в Twitter написала журналистка Politico Лара Селигман со ссылкой на американских официальных лиц. В пакет на $300 млн также войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, запчасти и тяжелое оборудование.

● Президент Владимир Зеленский заявил в Финляндии, что страны Запада передадут Украине самолеты после наступательных действий ВСУ.

● Скрытый план Киева. Украина скрывает от союзников детали своего будущего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить под угрозу ее позиции. Об этом написало Politico со ссылкой на европейских чиновников, которые поддерживают связь с военными лидерами Украины. Их украинские коллеги назвали утечку секретных файлов Пентагона одной из причин, по которой Киев сдерживается от обмена информацией о контрнаступлении, включая его сроки, где и сколько войск они планируют перебросить на позиции для проведения операции.

Издание пишет, что топ-чиновники в Киеве по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности. И скрывают планы даже от большинства украинских коллег-политиков.

● Будет бойня? На фоне предстоящего контрнаступления ВСУ в Белом доме не исключают, что бои могут стать еще более ожесточенными, написала The Washington Post. Газета указывает, что согласно оценкам, обнародованным Белым домом на этой неделе, в последние месяцы количество убитых и раненых российских военных в Украине резко возросло. «Что подчеркивает, насколько ожесточенными стали боевые действия, и говорит о том, что резня может стать еще хуже в связи с давно запланированным контрнаступлением Киева с целью вернуть оккупированную территорию», — говорится в статье. По словам официальных лиц и аналитиков, такой сценарий «может усилить и так ошеломляющее число военных потерь, понесенных обеими сторонами в войне».

● Ситуация статична. ВСУ продолжают вести ожесточенные бои, особенно в Бахмуте, сдерживая российские атаки. В целом ситуация на фронте статична. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

● На Восточном фронте без изменений. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. Здесь они совершили более 30 атак, сообщил утром Генштаб ВСУ. В эпицентре самых тяжелых боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Возле последней ВСУ отбили атаки россиян.

● Дело продвигается к 200 тыс. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 520 российских оккупантов. Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 191 940 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 3702 (+1 за сутки), боевых бронированных машин — 7199 (+6), артсистем — 2946 (+16), РСЗО — 544 (+0), средств ПВО — 300 (+2), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2505 (+28) и многое другое.

● Обходной маневр ФСБ. Россия использует шпионскую сеть Серния от ФСБ, чтобы закупать товары (от микрочипов до боеприпасов) для полномасштабной войны против Украины. Несмотря на санкции, она продолжает это делать через компании в странах Евросоюза, говорится в расследовании Financial Times.

● Закрыть Кремлю все щели. США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против РФ, чтобы попытаться усилить давление на российскую экономику. Об этом, как написало агентство Bloomberg, сообщают люди, знакомые с вопросом. Пакеты мер будут применяться отдельно, но при этом будут координироваться. Главная цель — закрыть лазейки в существующих санкциях и бороться с обходом санкций в целом.

Одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против РФ будет касаться закрытия дыр в действующем санкционном режиме.

● Газовая игла Москвы ослабевает. Добыча газа в РФ в первом квартале 2023 года упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, — до 180 млрд кубов. Основной объем снижения добычи приходится на Газпром, сообщила российская газета Коммерсант со ссылкой на собственные источники. С начала года российский монополист прекратил раскрывать статистику добычи газа.

«Объем добычи „других недропользователей“, который практически полностью отражает добычу Газпрома, в первом квартале упал на 18%, до 117 млрд кубометров, в марте — также на 18%, до 39 млрд кубометров. Газпром нефть также сильно сократила добычу — на 18%, до 8,6 млрд кубометров, в первом квартале, а в марте — на 22%, до 2,3 млрд кубометров», — написало издание. В Газпроме эти данные не прокомментировали.

● Зерно перенесли на 5 мая? Делегации Турции, Украины и России проведут переговоры по возобновлению действия зернового соглашения 5 мая в Стамбуле. Об этом сообщил министр нацобороны Турции Хулуси Акар. По его словам, во встрече примут участие заместители министров обороны трех стран.

«Мы надеемся, что зерновая сделка будет продолжаться без заминок. Потому что это соглашение очень важно для регионального мира и стабильности, а также для стран, которые нуждаются», — подчеркнул Акар.

● Ранее Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что переговоры по экспорту украинского зерна через Черное море запланированы на 3 мая.

● Госбюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектации, — тот за вознаграждение давал указание подчиненным не призывать тех или иных людей. По факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного времени открыли производство. Санкция статьи — от 8 до 12 лет заключения.

1 мая ОК Юг сообщило, что назначили служебную и профильную проверки чиновника. Имя не называют, но, вероятно, речь идет о военкоме Евгении Борисове. Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что тот приобрел виллу в Марбелье (Испания) за почти €4 млн якобы для своей матери-пенсионерки. А журналист Юрий Бутусов заявил, что жена Борисова в 2022-м купила Мерседес-Бенц G63 AMG за 8 млн грн, продав до этого за 6 млн Мерседес-Бенц GLS 580 2020 года выпуска.

И напоследок:

● Зеленский запретил фейерверки. Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете салютов, фейерверков и петард в Украине — документ вступит в силу через шесть месяцев. Рада приняла соответствующий законопроект 11 апреля. Запрет не распространяется на использование пиротехники ВСУ, Нацполицией и аварийно-спасательными службами.

Еще:

● С сентября весь процесс купли-продажи авто станет доступным в приложении Дія, пообещал министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, цифровизация будет проходить постепенно: с июня зарегистрировать авто можно будет непосредственно в салоне, в августе появится возможность приобрести онлайн номера, а с сентября весь процесс купли-продажи авто переведут в цифровой вариант. «Нужны будут только продавец-покупатель и два смартфона у них», — сказал Клименко.

Министр добавил, что ликвидируют обязательную техническую экспертизу. Она останется только во время первой регистрации автомобиля и когда покупатель сам захочет проверить техническое состояние авто.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.