Олег Жданов

Олег Жданов

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт

Что происходит в Мелитополе и почему РФ вернулась к использованию Шахедов

15 декабря, 10:15
Эксклюзив НВ
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ВСУ ведут гибридное наступление, аналогично тому, которое было на правом берегу Днепра

Хочу начать с подрыва автомобильного моста Мелитополь-Константиновка. Западные аналитики говорят о том, что это может быть ключевым мостом, что его разрушение повлияет на то, как оккупанты смогут поставлять вооружение в Мелитополь. Действительно, если мы посмотрим на карту, там достаточно небольшая развитость дорожных путей, поэтому каждый мост имеет особое значение. И если этот мост взорван, то теперь нужно будет обустраивать какую-нибудь переправу через эту реку или искать объезд этого моста. Это затрудняет проход колонн, снижает грузоподъемность временного моста, который они могут создать, и дает возможность нашей артиллерии добраться до этого города.

Видео дня

С Антоновским мостом было то же самое. И с мостом на Каховской ГЭС. Как только собиралась техника и вооружение для перехода по мосту, мы открывали огонь и жгли там русскую технику.

Несколько дней назад ракетным залпом HIMARS поразили ресторан и гостиницу в Мелитополе. Меня спрашивают, можно ли это считать подготовкой к наступлению ВСУ?

Теги:   Иран ПВО Мелитополь Атака Война в Украине Дроны NASAMS Олег Жданов наступление ВСУ шахеды ПРО

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