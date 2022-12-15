Что происходит в Мелитополе и почему РФ вернулась к использованию Шахедов 15 декабря, 10:15 Эксклюзив НВ

ВСУ ведут гибридное наступление, аналогично тому, которое было на правом берегу Днепра

Хочу начать с подрыва автомобильного моста Мелитополь-Константиновка. Западные аналитики говорят о том, что это может быть ключевым мостом, что его разрушение повлияет на то, как оккупанты смогут поставлять вооружение в Мелитополь. Действительно, если мы посмотрим на карту, там достаточно небольшая развитость дорожных путей, поэтому каждый мост имеет особое значение. И если этот мост взорван, то теперь нужно будет обустраивать какую-нибудь переправу через эту реку или искать объезд этого моста. Это затрудняет проход колонн, снижает грузоподъемность временного моста, который они могут создать, и дает возможность нашей артиллерии добраться до этого города.

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С Антоновским мостом было то же самое. И с мостом на Каховской ГЭС. Как только собиралась техника и вооружение для перехода по мосту, мы открывали огонь и жгли там русскую технику.

Несколько дней назад ракетным залпом HIMARS поразили ресторан и гостиницу в Мелитополе. Меня спрашивают, можно ли это считать подготовкой к наступлению ВСУ?