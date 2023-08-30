Прорыв дронов 30 августа, 11:29

Количество не является решающим

1. 2023-й год — последний год в войне, когда обе стороны пытались прорвать фронт сосредоточением масс пехоты, танков и артиллерии.

2. Все элементы прорыва обороны: изоляция района боевых действий, контрбатарейная борьба, разминирование, минирование, просачивание, поражение малых и одиночных целей должны делать, в первую очередь, дроны с помощью других видов вооружения.

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3. Дроны — это уже не средство обеспечения войск. Это войска должны стать средством обеспечения дронов, самолеты, танки, пехота, артиллерия — все это должны быть приданные к дронам силы.

4. Дроны должны стать вооружением каждого подразделения — от отделения пехоты и саперов до командующего ОУВ, в каждом отделении и выше должны быть должности операторов дронов и антидронных систем своего уровня.

5. Большие армии должны подчиняться в своих действиях возможностям дронов и антидронных систем, тактика людей должна быть привязана к тактике дронов на всех уровнях.

6. Дроны и антидроны являются одним целым и должны применяться комплексно, развиваться и обучаться сообща.

7. Великие генералы не смогут добиться победы, если не начнут смотреть на поле боя глазами оператора дронов и антидронных систем.

8. Дроны и антидронные системы должны стать новым родом войск, поскольку технологические изменения происходят ежемесячно, нужна система, которая реагирует на вызовы будущего.

9. Количество не является решающим. Победу одержит тот, кто лучше выстраивает организацию, обеспечение, планирование, применение и управление дронами и антидронными системами.

10. Чтобы уничтожать вражеские армии и спасать жизни наших людей, надо научиться управлять армией дронов.

Текст публикуется с разрешения автора

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