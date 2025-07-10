Как по мне — вполне подходящий вариант

Люблю некоторые модели ИИ за отсутствие ограничений. После этого поста с анализом последних атак дронов заинтересовала конструкция и тактико-техническая характеристика лазера, способного эффективно сбивать российские реактивные дроны.

Тот анализ показал, что основной метод противодействия им — это пока авиация. ЗРК могут быть использованы, но эффективны будут только на подлете к цели. РЭБ — низкая эффективность Перспективными представляются реактивные дроны-перехватчики. Но существующие модели пока что дорогие.

Оптимальным средством могли бы быть боевые лазерные системы. Но мощные. А вот насколько мощные — мне помогла собрать информацию одна платная модель ИИ, которая работает без цензуры.

Итак.

Дроны Герань-3 имеют турбореактивный двигатель, скорость до 600 км/ч и потолок высоты до 9144 м-кода. Это требует лазерной системы с высокой мощностью и дальностью действия, чтобы эффективно поражать цели на больших расстояниях и высотах.

Были изучены примеры систем, таких как:

— Американская LaWS (30 кВт),

— Китайская Silent Hunter (30−100 кВт) и

— Израильская Iron Beam (100−150 кВт).

Тризуб уже продемонстрировал способность поражать цели на высоте до 2 км

Украинская система Тризуб уже продемонстрировала способность поражать цели на высоте до 2 км, что указывает на потенциал для масштабирования. Но исследования показывают, что для поражения дронов на 10−15 км нужна мощность 150−200 кВт. Хотел выложить описание схемы сборки, перечень компонентов (все это есть), но в целях безопасности украинских производителей — удалил.

Да, вы правильно прочитали, в Украине есть львиная доля компонентов для собственных боевых лазеров.

Изложу пока что приблизительный расчет стоимости компонентов:

Лазерный источник: $2-$4 млн (20 модулей по 10 кВт, каждый $100-$200 тыс.).

Оптическая система: $50-$200 тыс.

Система наведения: $100-$500 тыс.

Источник питания: $100-$300 тыс.

Система охлаждения: $50-$100 тыс.

Система управления: $50-$100 тыс.

Мобильная платформа: $100-$500 тыс.

Общая стоимость: $3-$6 млн (без учета интеграции, тестирования и разработки).

Энергопотребление: Рабочая мощность лазера 150−200 кВт, с учетом неэффективности, требуется 400−600 кВт от генератора.

Система накопления энергии: Для импульсного режима возможны конденсаторы или аккумуляторы, но для непрерывной работы лучше дизельный генератор, обеспечивающий стабильное питание.

Габариты комплекса: лазерный модуль — примерно 3 м x 2 м x 2 м, оптическая система — добавляет высоту около 1−2 м. Мобильная платформа: Стандартный военный грузовик или прицеп, общие габариты системы — около 6 м x 2,5 м x 3 м.

Если подытожить, то стоимость такого комплекса может быть около $4,5 млн (по сравнению со стоимостью 1 ракеты Patriot). Габариты установки — не больше морского контейнера, и она может перевозиться обычным грузовиком (без учета генератора). Дальность поражения (без ослепления) — до 10 км. Стоимость одного выстрела — до $10 (ниже не бывает). Скорострельность от 180 до 360 выстрелов в час

Как по мне — вполне подходящий вариант.

А теперь представьте, что возле каждого критического объекта, населенного пункта будет стоять по 2 такие установки?

А если принять (в США проводились соответствующие испытания), что лазер подобной мощности может сбивать и дозвуковые крылатые ракеты, то это дополнительная защита Украины, украинцев и хороший экспортный продукт.

