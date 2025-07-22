Шахедный террор Украины. Что будет в ближайшей перспективе

Очередная комбинированная атака РФ: в ночь на 21 июля россияне атаковали Украину 450-ю средствами воздушного нападения. 427 из них не долетели до цели — это неплохой показатель работы украинского ПВО. Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. В частности, сбито и подавлено 200 ударных БПЛА типа Shahed. Понимаю, что, несмотря на это, для жителей Киева, Ивано-Франковска и Харькова эта ночь была тяжелой, а для некоторых — ужасной.

Но для полноты картины стоит добавить, что тяжелой и ужасной эта ночь была и для тысяч россиян. Украинские беспилотники атаковали военные объекты в Москве, Ростовской и других областях РФ. Росавиация в очередной раз вводила «ограничения работы» всех четырех московских аэропортов: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского. 26 пассажирских поездов прибыли в пункты назначения со значительными задержками.

Силы обороны принимают вызовы

Как видим, Силы обороны принимают вызовы. К сожалению, пока невозможно полностью закрыть небо над Украиной от всех угроз. В ближайшей перспективе враг будет использовать тактику «шахедного террора» гражданского населения. Цель врага — сеять панику. Судя по эмоциональным сообщениям в социальных сетях после каждой массированной атаки, иногда ему это удается. Дров в жар добавляют новости и видео о масштабировании производства шахедов, в частности, демонстрация производства Shahed-136 в Алабуге (есть в РФ такая специальная экономическая зона на территории Татарстана, в 1200 км от государственной границы с Украиной).

На самом деле, ничего нового в этих «новостях» нет — около двух месяцев назад представители ГУР комментировали производство Shahed-136. Мы знаем, что враг имеет амбициозные планы по масштабированию производства БпЛА.

В то же время ежедневно растет эффективность нашего ПВО. Я говорю как о всей имеющейся противовоздушной обороне Украины, так и о нашем полке. Ежедневно и ежечасно мы совершенствуем работу экипажей, применяющих дроны-перехватчики.

