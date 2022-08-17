Самая большая проблема Украины. Чего не хватает ВСУ 17 августа, 20:13 Эксклюзив НВ

Этот материал фокусируется на состоянии Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и завершает мой обзор ситуации на полях сражений в начале августа 2022 года

Возможно, обсуждение — а, следовательно, критика — ВСУ, вероятно, многим покажется как минимум «несправедливой»: в конце концов, Украина является объектом кровопролитной войны на уничтожение, причём эта война ей навязана, и Украина не просто борется за элементарное выживание, но ещё и является явным «аутсайдером» в этом конфликте. Таким образом, любой успех, которого добились ее вооруженные силы, вызывает много сочувствия. Я постараюсь сосредоточиться именно на критике, а не на осуждении.

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Сухопутные войска Украины

Возможно, это покажется удивительным, но логистика и снабжение не являются главной проблемой ВСУ. По крайней мере, уже не являются — и это несмотря на то, что в начале войны русские либо снесли, либо, по крайней мере, сильно повредили все крупные нефтеперерабатывающие заводы и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) в стране. Это в качестве примера. Благодаря украинским железным дорогам (Укрализныця или УЗ) боеприпасы, вооружение, топливо и припасы, предоставляемые НАТО, транспортируются и распределяются максимально быстро и эффективно, причем на всем пути от западных и юго-западных границ до полей сражений на востоке и юге. То, что удается руководству и сотрудникам в этом отношении, удивительно — тем более что в течение первых четырех месяцев они подвергались регулярным ударам российских баллистических и крылатых ракет. Настолько регулярным, что более 70 сотрудников УЗ были убиты к концу апреля, а к настоящему времени уже свыше 170.

Независимо от того, во что они попали и какой ущерб причинили россияне, насколько я знаю, серьезных задержек — более чем на 24 часа — никогда не было. Если вы меня спросите, то я скажу, что это серьезное достижение, и вся страна должна сказать Укрзализныце большое спасибо.

Как только западные поставки оказались в стране, украинцы также проявили большую изобретательность в их сокрытии, что было крайне необходимо до того, как ВС РФ опустошили свои запасы баллистических и крылатых ракет. В частности, подразделения, получившие новое вооружение, не всегда могут сразу его принять и быстро передать их к месту операции: достаточно часто до места назначения оружие доходит в течение нескольких дней.

В других случаях поставки распределяются по подразделениям, которые должны предварительно научиться использовать это оружие. А пока нужно где-то хранить не только оружие, но и сопутствующие боеприпасы и запчасти. Особенно это касается артиллерийских боеприпасов: их нужно поставлять в таком количестве, чтобы их нельзя было израсходовать за день-два. А это, в свою очередь, означает, что его нужно не просто доставить в Украину, но еще и близко к полю боя, а затем хранить рядом с последним, но при этом незаметно от россиян. Непростая задача, но, по-видимому, ВСУ решает ее довольно хорошо за счет децентрализации: у нее много «мелких» складов боеприпасов за линией фронта, и у россиян огромные проблемы даже с попытками их найти.

До 95% полученных потерь несут именно неопытные войска

Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны РФ — НВ) зашли так далеко, пытаясь помешать этому распределению оружия и боеприпасов, что еще в мае начали де-факто атаковать каждый ангар с сельскохозяйственной техникой в ​​пределах досягаемости (конечно, раньше они нацеливались также на крупные склады, заводы и т. д. , глубже в Украине) — и это с их высокоточными боеприпасами воздушного базирования (ПГМ, в первую очередь Х-59 / АС-17, но Х-25 / АС-10 и Х-29 / АС-14 были развернуты в довольно большом количестве).

Из того, что я могу сказать, эта попытка была исключительно неудачной. Поскольку украинская ПВО оставалась эффективной. А масса российских ПГМ относительно ближнего радиуса действия требовала на каждый задействованный ударный самолет минимум еще один самолет сопровождения для радиоэлектронной борьбы. Если судить по жалким результатам, это дорого обходится ВКС РФ — и в том, что касается топлива, и в части запчастей, и обслуживания.

Тем не менее, самой большой проблемой для россиян остается вопрос поиска украинских складов оружия: в ВС РФ логистика централизована, и все хранится на крупных складских хранилищах, которые легко найти (именно поэтому многие из них были поражены украинскими M142 HIMARS и другими средствами за последние два месяца). В Украине раньше были подобные хранилища, но большинство из них либо уничтожены в начале войны (одно даже захватили русские), либо пока пустуют. В настоящее время украинская логистика работает с помощью множества небольших складских площадок.

Возможно, ГРУ и ФСБ немного легче «дальше на западе»: они по-прежнему поддерживают эффективную сеть осведомителей — внутри Украины, но и на большей части «восточного фланга» НАТО. Они неплохо отслеживают и сообщают о передвижении поставляемого НАТО вооружения — причем это начинается уже в разных аэропортах и ​​портах Польши и Румынии. Проблема в том, что происходит дальше: примерно в 99% случаев россияне теряют следы поставок вскоре после того, как те въезжают в Украину, и у них нет возможности найти их снова (по крайней мере, до того, как в бою будут развернуты новые вооружения). Таким образом, внутренняя безопасность в Украине функционирует достаточно хорошо.

Частично это объясняется тем, что Украина оказалась эффективной в противодействии российской кибервойне: не забывайте, что эта война в Интернете ведется так же яростно, как и «пулями» на передовой. Возможно, русские и были весьма успешны на раннем этапе, но тем временем украинцы и их союзники (последние включают в себя ряд «неофициальных» узлов, симпатизирующих украинскому делу) явно превосходят их.

Где украинская логистика не так хороша, так это там, где это касается других видов техники. Например, у всей пехоты слишком мало приборов ночного видения, бронепластин и баллистических шлемов, а даже в некоторых подразделениях спецназа до сих пор не хватает машин скорой помощи. Таким образом, если кто-то хочет помочь: я рекомендую сделать пожертвование тем инстанциям, которые ответственны за снабжение армии таким оборудованием.

Слово «обстрел» подводит меня к следующему пункту: если сущность ВС РФ можно было бы резюмировать как «механизированные силы, сосредоточенные на артиллерии», то ВСУ наших дней можно было бы резюмировать как «пехотные силы, сосредоточенные на артиллерии… Если последняя доступна».

Основное различие между ВС РФ и ВСУ заключается в ситуационной осведомленности: русские используют свои УТК только для координации артиллерийских подразделений; украинцы используют приложение Кропива для координации артиллерии, а также пехоты, бронетехники и других подразделений. Это немного гипербола, но не удивлюсь, если благодаря Кропиве у среднего сержанта ВСУ примерно такая же ситуационная осведомленность, что и у генералов штаба ОСК Юг в Ростове-на-Дону (и, определенно больше, чем у любых русских офицеров ниже уровня этого штаба).

Однако это палка о двух концах: децентрализованное командование ВСУ означает, что «каждый маленький Наполеон» на поле боя может инициировать артиллерийский удар. Это в свою очередь означает, что в действиях украинской артиллерии часто отсутствует координация: из-за того, что превосходство россиян в артиллерии приводит к частым артиллерийским дуэлям, украинские артиллерийские части обычно действуют рассредоточено на больших площадях. Часто очень небольшими отрядами (одна, две, три пушки максимум), а если затем «каждый сержант» вызывает артиллерийскую поддержку, то эти отряды рассредоточены еще больше, часто вне контроля командиров частей, и каждый стреляет по чему-то другому. Неудивительным результатом является отсутствие координации: слишком редко случается, чтобы несколько артиллерийских подразделений нацеливались на одну и ту же концентрацию российской артиллерии.

Прежде всего, у ВСУ по-прежнему слишком мало артиллерии: в лучшем случае они имеют около 500−550 орудий и около 200 реактивных систем залпового огня (против примерно 2500 артиллерийских орудий и более 1000 реактивных систем залпового огня ВС РФ). И не только из-за отсутствия снарядов для старых, буксируемых орудий советской разработки калибров 122 и 152 мм, но и из-за потерь. Насколько я знаю, ВСУ потеряла к настоящему времени более 100 артиллерийских орудий (в том числе около десятка М777, например). Хорошая новость заключается в том, что украинцы особенно эффективно выбивают своих самых опасных противников, таких как Мста-С, 2С5 «Гиацинт-С» и 2С7 «Пион»: по моим оценкам, к настоящему времени было подбито более 150 единиц. Однако пока у россиян могут возникнуть проблемы только с производством новых МСТА-С.

Так или иначе, у ВСУ настолько мало артиллерии, что фактически она может эффективно противостоять артиллерии ВС РФ только на двух участках фронта: Херсонском и Южном Запорожье. Как указывалось выше, есть большие участки линии фронта, откуда вся украинская артиллерия была выведена из-за потребности в ней других местах. Это большая проблема, ведь рано или поздно русские узнают об этом, и тогда украинцы несут страшные потери. Например, 1 и 2 августа россияне выпустили по батальону 56-го мотострелкового полка, удерживающего Пески, 6000−7000 снарядов, буквально превратив в пыль эту боеспособную опытную часть. Когда (пехотный) резерв был отправлен вперед, чтобы удерживать линию, говорят, что только один солдат вернулся живым.

Неудивительно, что одна из российских ЧВК (все только и говорят что о ЧВК Вагнере, хотя их несколько), сумела занять большую часть места. К счастью для Украины, россиянам не хватило как пехоты, так и механизированных сил, необходимых для использования этой возможности: их ЧВК и 11-й полк (Донецк) понесли большие потери только при попытке штурма Водяного и Новосельского, а затем во время контратаки украинцев. Именно поэтому ВС РФ не удалось прорваться, и бои в Песках продолжаются до сих пор…

(Кстати, 110-я бригада ТД, удерживавшая часть Авдеевки, едва избежала подобной участи, в первую очередь потому, что у нее в тылу находилась 25-я дивизия ВДВ. Последняя, ​​таким образом, смогла не только противостоять российской артиллерии, но и поразить 100-й полк сепаратистов, когда он попытался атаковать Красногоровку, несколько дней спустя. Даже тогда у меня сложилось впечатление, что то, что действительно спасло северный фланг авдеевской позиции 6 августа, было то, что ВС РФ тем временем были вынуждены вывести, по крайней мере, одну из своих артиллерийских бригад из Донецкой области, и бросить его на юг Запорожья — из-за крупного кризиса в том районе — а, по иронии судьбы, он был «вызван» высокоэффективной украинской артиллерией).

Вот почему так важны поставки НАТО таких передовых РСЗО, как M142 HIMARS и M270 MLRS: их огневая мощь и точность позволяют украинцам поражать достаточное количество передовых российских складов боеприпасов, что по большому счету позволило резко снизить интенсивность артиллерийского огня ВС РФ за последний месяц. Более того, россияне не только понесли большие потери в своем немногочисленном личном составе, имеющем опыт ведения тылового обеспечения, но и были вынуждены направить дополнительные усилия на создание новых складов боеприпасов, и все это так далеко от линии фронта — за пределами досягаемости HIMARS и РСЗО — что теперь им нужно гораздо больше времени, гораздо больше грузовиков и водителей, чтобы пополнить запасы своих войск.

Существует проблема: даже если количество М140 и М270 тем временем увеличилось до каких-то 24−25, их все равно так мало, что Украина не может сделать больше, кроме как эффективно блокировать российскую логистику в конкретном районе на два-три дня, изредка дольше. Вот почему русские все же смогли совершить такой массированный обстрел Песков, а затем Авдеевки менее чем через две недели после того, как украинские HIMARS взорвали большую часть их складов с боеприпасами в районе Донецка. Украинцам не хватило артиллерии, чтобы отбить их, и одновременно держать под постоянным давлением местную сеть железных дорог — и это не говоря о том, что даже такие украинские достижения давались ценой удерживания войсками самого жаркого участка линии фронта (того, что между Богородичным и Бахмутом), остающейся недостаточно поддерживаемой артиллерией.

Следующей проблемой ВСУ является растущий дефицит опытных и квалифицированных младших офицеров и унтер-офицеров. Я бы добавил к этому нехватку квалифицированных офицеров на оперативном уровне.

Заметьте: мобилизована масса украинских резервов, что привело к массовому увеличению численности войск, созданию новых частей и расширению существующих. Тем временем многочисленные подразделения понесли — зачастую — серьезные потери. Все это требует множество офицеров и унтер-офицеров, почти столько же советников и инструкторов, а затем нужно время, чтобы не только дать войскам базовую подготовку, но и сформировать из них боеспособные взводы, роты, батальоны, полки и бригады с необходимым снаряжением. Неудивительно, что прямо сейчас проходят обучение не только тысячи дополнительно рекрутированных украинских военнослужащих, сержантов и офицеров — некоторые в странах НАТО, но большинство из них в Украине, — но и целые бригады. Украинцам также предстоит переобучить большую часть своих сил:

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Это тем более важно, потому что украинский опыт показал, что до 95% полученных потерь несут именно неопытные войска: по сути, войска, которые никогда раньше не участвовали в боевых действиях и во время своего первого боя. Любой, кто имеет хотя бы один боевой опыт, уже имеет в десять раз больше шансов на выживание.

Поскольку у Генштаба все еще недостаточно войск и техники, чтобы должным образом занять всю линию фронта и по-прежнему проводить полезные оперативные исследования, у него остается два варианта:

1. Срочно бросать неопытные войска, чтобы они действовали как «пожарные команды» и закрывали бреши всякий раз, когда это неотложно, и несли серьезные потери, что затем будет вызывать разногласия и деморализацию между войсками, или

2. Продолжать ослаблять боеспособные части, передислоцируя их элементы туда, где в этом есть чрезвычайная необходимость.

Очевидно, что ни один из них не идеален, и результаты очень неважные, несмотря ни на что. Мы видели, что происходит, когда ВСУ отводит слишком много опытных войск даже с узкого участка линии фронта — например, в случае с Новолуганским и Светлодарском (там они забрали два батальона 30-го механизированного полка для их передислокации) севернее; русские узнали об этом и практически без боя взяли Светлодарск.

Спустя месяцы именно это в конечном итоге привело к потере Углегорской ТЭС и, таким образом, к вторжению русских в Бахмут. Мы видели, как украинские контрнаступления застопоривались из-за того, что бросали в атаку плохо обученные части, такие как 60-й пехотный и 61-й егерский, прежде чем они будут готовы. Мы видели, как россияне разбили неопытный и легковооруженный батальон ПТ в Тошковке, только чтобы заставить другой бежать. Украинцам пришлось бросить батальон одной из воздушно-десантных бригад на всем пути от Николаева, чтобы закрыть брешь, и даже после того, как он прибыл, все, что он мог сделать, это удерживать коридор к югу от Лисичанска открытым достаточно долго, чтобы все войска, расположенные дальше на север, могли отступить.

Это работает и в обратную сторону: мы видели, что произошло с батальоном только что сформированной 25-й воздушно-десантной дивизии, когда россияне продвинулись южнее Дибровного, едва не загнав в тыл защитников Богородичного и Славянска. Для контратаки потребовалось повторное развертывание батальона 93-й механизированной бригады. Это было очень эффективно: была уничтожена целая российская БТГ (т.е. около 10−15 ОБТ и около 40 БТР/БМП в обмен на одну БМП!), но, в свою очередь, в штабе Восток почти неделю не было резерва. Причем эту контратаку надо было останавливать до взятия Долгенькое, потому что не осталось войск, чтобы закрепить достигнутое. Результат: 93-я вынуждена была отменить многообещающую контратаку и «сократить» линию фронта…

Это проблема — нехватка боеспособных офицеров и других чинов (плюс проблема с тем, что на вооружении до сих пор остается много офицеров «старой гвардии» — людей, в манере командовании которых даёт знать не только возраст, но и плохая подготовка прошлых времен, но ведь необходимо «усилить цифры»), решения которой я не вижу в ближайшем будущем. В идеале НАТО должно было бы поставить столько передового вооружения, чтобы ВСУ могла бы по крайней мере сдерживать ВС РФ меньшим количеством хорошо оснащенных подразделений. Но этого не происходит. Вместо этого оружие НАТО прибывает, но в слишком малом количестве. Это приводит к постоянным боевым истощениям…

Это то, что останется проблемой еще на несколько месяцев вперёд (по меньшей мере). А тем временем ВСУ придется, наконец, найти способ хотя бы прекратить практику «прореживания» своих боеспособных частей и замены их легковооруженными и недостаточно обученными частями ПТ. Это плохая идея и ненадежное решение. Но, конечно, легче сказать, чем сделать.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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