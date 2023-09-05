ВСУ пробили стену линии Суровикина. Что дальше? 5 сентября, 20:13 NV Премиум

Сейчас у ВСУ появился понятный алгоритм действий — что делать дальше, чтобы развивать наступление в район Токмака

Украина постепенно получает преимущество в главном виде вооружения этой войны, а именно в артиллерии. И благодаря своему этому преимуществу начинает активно выкуривать россиян из укреплений, наступая сразу в нескольких районах линии фронта.

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Наступление идет в Клещеевке под Бахмутом. На угледарском направлении только-только начались очень ожесточенные бои — видимо Украина пошла там в атаку. Новости оттуда, по крайней мере, из-под Клещеевки и из-под угледарского направления из российских источников звучат очень тревожно, я бы даже сказал, напуганно, а не вальяжно, что «какие-то там леопарды», «сейчас мы их всех перещелкиваем», как раньше было. Этого нет. Ну и на главном направлении — в том месте, где самые ожесточенные бои шли все последние недели — в Работино и в окрестностях этого населенного пункта тоже очень хорошие новости.

Вы, наверное, слышали то, что украинские вооруженные силы сумели освободить Работино и даже продвинуться от Работино на восток в направлении населенного пункта Вербовое и даже преодолеть несколько линий российской обороны. Поворот на Вербовое — это хорошо, там удалось срезать такой кусок российской обороны, но вообще-то теоретически идти нужно на юг, к Азовскому морю, а там начались проблемы, какие проблемы?