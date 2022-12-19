Какая сейчас главная проблема в армии и что самое страшное на войне 19 декабря, 22:45 Эксклюзив НВ

Сейчас у армии история не о том, что там большая логистическая дыра. Сейчас история о выгорании

Просто хочу предупредить тех, кто хочет присоединиться к рядам ВСУ: армия — это не история о спринте. Это не история, когда ты приходишь на мотивационный толчок, присоединяешься к армии, совершаешь какой-то подвиг и после того под флагами, под звуки гимна возвращаешься к привычной жизни. Армия — это история, которую нужно тянуть. Надо мириться с тем, что ты воюешь больше лопатой, чем оружием. Мириться с армейской бюрократией, с тем, что ты просто устаешь. Когда ты понимаешь, что армия — это стайерская дистанция, нужно привыкнуть к тому, что никто не знает, сколько будет продолжаться война, что это — новый образ жизни для тебя, то это очень облегчает жизнь. Это — как в пословице — жизнь становится намного легче, когда ты понимаешь, что она никогда легче уже не будет.

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Поэтому главная проблема сейчас — это справляться с этим выгоранием, усталостью.

Как я справляюсь с этим? Всегда нужно помнить, что есть подразделения, которым гораздо хуже. Есть люди, которым гораздо хуже. Я не могу сказать, что очень страдаю. Многим моим собратьям гораздо сложнее. Не уверен, что мои рецепты очень универсальны. Возможно, единственное, что стоит помнить — всегда есть те, кто находится в более затруднительном положении.

Вопрос твоей жизни — это вопрос случайности.

Что на войне самое страшное? Когда ты живешь привычной жизнью без войны, ты привыкаешь к мысли, что ты все контролируешь, ну более-менее. Контролируешь обстоятельства своей жизни, ее качество, чем ты будешь заниматься сегодня, завтра, послезавтра и т. д. На войне ты ничего этого не можешь проконтролировать. Более того, на войне даже вопрос твоей жизни — это вопрос случайности. Ибо никто не отменял дружеский огонь, возможность подорваться на собственной украинской мине, а не на вражеской. Ты не можешь просчитать траекторию осколков от разорвавшегося снаряда. Ты начинаешь привыкать к определенному фатализму, к тому, что ты не контролируешь свою жизнь. И в то же время это не должно быть индульгенцией для того, чтобы ты вообще не переставал беспокоиться о собственной безопасности. Собственно, сохранить этот баланс, наверное, и важно.

Что тяжелее всего лично мне в армейском быту, наверное, полное отсутствие приватности. Ты всегда в окружении людей. Ты никогда не засыпаешь один, не просыпаешься один. Мы когда-то шутили о том, что пандемия коронавируса и изоляция показывают, кто настоящий интроверт, а кто просто притворялся. Да нет, на самом деле вот армия может показать, кто самый настоящий интроверт, а кто просто притворялся.

Полную версию интервью с Павлом Казариным слушайте на Радио НВ: