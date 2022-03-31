Шобла Шойгу-Путина частично перешла в отступление 31 марта, 21:32

Чем жила страна 31 марта 2022 года

● Признаки отступления. Оккупанты отвели от столицы почти 700 единиц техники, сообщил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич. «На сегодня за ночь почти 700 единиц техники отошли в сторону Иванкова [на север от Киева], в сторону белорусской границы, — сказал он. — Это от 3 до 4 тактических батальонных групп. То есть, они отходят вглубь».

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У ВСУ есть два объяснения подобным действиям: передислокация, перегруппировка и переоценка сил оккупантов; техника отходит в сторону Донбасса.

● «Не только по Киевской области, но почти на всех направлениях противник свой наступательный потенциал исчерпал. Ему надо восстановить силы, чтобы продолжить наступательные действия», — сообщил Грузевич. И подчеркнул, что в районе Киева остаются «очень немаленькие силы оккупантов», которые еще могут причинить вред.

● 29 марта вражеское минобороны решило «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях. А глава ведомства Шойгу сказал, что теперь целью наступления станет «освобождение Донбасса».

● Чернобыльская зона очищается от российского загрязнения. Вражеские войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич, сообщили в пресс-службе Энергоатома. По информации ведомства, захватившие ЧАЭС и другие объекты в Зоне отчуждения оккупанты двумя колоннами отправились в сторону украино-белорусской границы.

● Намерения покинуть ЧАЭС захватчики еще утром озвучили украинскому персоналу станции. На объекте остается небольшое количество оккупантов.

● Представители Пентагона также сообщили, что россияне начали вывод своих войск с территории ЧАЭС.

● Враг перегруппировывается. Оккупанты не выводят свои силы из Украины, а перегруппировываются, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Альянс еще не убедился в том, что РФ добросовестно ведет мирные переговоры в Стамбуле, поскольку военная цель Москвы после начала вторжения в Украину не изменилась.

● По информации Пентагона, РФ передислоцировала менее 20% сил, ранее сосредоточенных вокруг Киева. Некоторые из них отошли в Беларусь.

● Британцы не ждут передышки. В ближайшие дни в пригородах Киева Минобороны Великобритании ожидает ожесточенных боев. Ведь оккупационные силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

● В британском Минобороны также отметили, что несмотря на заявления Москвы о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, артиллерийские обстрелы и ракетные удары в этом регионе продолжаются.

● Спецназ не выдержал испытания Мариуполем. Полк Азов заявил об уничтожении в районе Мариуполя трех танков и примерно 64 российских оккупантов, в том числе из спецназа Главного разведывательного управления Генштаба ВС врага.

● Германия возмущена тем, что Кремль готов уничтожить Мариуполь. Немецкие власти констатируют, что армия российских оккупантов готова полностью уничтожить Мариуполь, если им не удастся его захватить. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, призвав кремлевский режим к «человечности».

● На сегодняшний день в некогда почти полумиллионном городе остаются более 100 тыс. мирных жителей, в том числе детей, которые не могут эвакуироваться из-за оккупантов, обстреливающих гуманитарные коридоры.

● Армия саботажников имени Шойгу. Солдаты «второй армии мира» портят свою технику и даже сбили один собственный самолет. Об этом рассказал Джереми Флеминг, представитель британской разведки, сообщивший также о низкой морали российских оккупантов. Он подтвердил, что Кремль начал более активно привлекать к войне наемников из ЧВК Вагнера: их используют как «пушечное мясо», чтобы снизить потери армии оккупантов.

● Враг не хочет воевать. Почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп, сформированных из состава 4-й военной базы росармии в Южной Осетии, отказался от участия в войне против Украины. Об этом сообщили в украинской разведке.

● С начала войны РФ потеряла уже около 17,5 тыс. своих солдат, а также 614 танков, 135 самолетов и так далее.

● ООН подтверждает использование РФ кассетных боеприпасов. Миссия по наблюдению за соблюдением прав человека ООН получила подтверждения применения РФ кассетных боеприпасов в украинских населенных пунктах не менее 16 раз. Это привело к жертвам среди гражданского населения, а также к повреждению гражданских объектов.

● Оккупанты применили в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке Донецкой области фосфорные боеприпасы, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Пострадали минимум 13 человек, из которых четверо — дети.

● Ужас Тростянца. В освобожденном от оккупантов Тростянце Сумской области каждый день находят тела убитых или замученных. Об этом в интервью LB.ua рассказал мэр города Юрий Бова. По его словам, сейчас сложно сказать, сколько жителей погибло.

● Совет ООН по правам человека создал комиссию, которая будет расследовать все нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права во время войны РФ против Украины.

● Четыре главные цели авиации противника. Оккупанты продолжают концентрировать авиаудары на четырех районах Украины, сообщил CNN неназванный высокопоставленный представитель американского Минобороны. Речь идет о Киеве, Чернигове, Изюме и Донбассе. «Мы видим, что россияне продолжают увеличивать количество вылетов самолетов, за последние сутки их было более 300», — сказал чиновник.

● Переговоры возобновятся в День дурака. Украино-вражеские переговоры возобновятся 1 апреля в онлайн-формате, заявил Давид Арахамия, глава украинской делегации и первое лицо фракции СН. По его словам, 29 марта в Стамбуле украинская сторона «объявила, что наступила необходимость встречи лидеров двух стран».

● Новая встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его российского дипломатического аналога Лаврова может состояться через неделю-две в Турции.

● Эрдоган работает над встречей Зеленского и Путина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе проведет отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором. «На этих встречах мы выразим им обоим благодарность от себя лично и от имени моего народа и скажем: „Наша цель — свести вас как можно скорее“. Я надеюсь, что в момент их встречи мы получим от них историческую справку», — отметил он.

● Эрдоган добавил, что Турция готова принять встречу Зеленского и Путина. «Но до этого очень важно обеспечить временное прекращение огня», — резюмировал он.

● В «теплой ванной» Пу становится все холоднее. По информации Белого дома, российский диктатор почувствовал, что его ввели в заблуждение по поводу хода войны в Украине, что привело к напряженности между ним и военным руководством страны-агрессора.

● Кейт Бедингфилд, директор по коммуникациям Белого дома, сказала: советники дезинформируют Путина по поводу эффективности сил РФ в Украине, а также относительно влияния санкций на экономику страны, поскольку они боятся сказать правду.

● Шойгу попал в немилость. Между кремлевским диктатором и главой минобороны РФ Шойгу растет напряженность, убеждена разведка США. Об этом сообщила The New York Times. Причина может быть связана с тем, что Путину не докладывали точную информацию о потерях и неудачах его армии в Украине.

● И глава британской электронной разведки GCHQ Джереми Флеминг заявил, что Москва сильно ошиблась в оценке ситуации в Украине, а некоторые советники главы московского режима не говорят своему шефу правду.

● Пока гарантий нет. Пока нет конкретных деталей относительно того, могут ли США стать гарантом безопасности Украины, рассказали в Белом доме. Но обсуждение, по словам все той же Кейт Бедингфилд, продолжается постоянно.

● Зеленский вызывает у американцев больше доверия, чем Байден. Американцы больше доверяют президенту Владимиру Зеленскому нежели главе Белого дома Джо Байдену. Таковы итоги опроса социологического центра Pew Research Center. О доверии к Зеленскому заявили 72% опрошенных, в то время как Байдену — 48%.

● НАТО будет вооружать столько, сколько будет нужно. Страны Альянса продолжат поставлять оружие для Украины для противодействия российской агрессии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности», — сказал он.

● Сплошной поток помощи. США ежедневно отправляют в Украину партию военной помощи. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что Штаты уже отправили первые полдюжины транспортных самолетов (из примерно 30) с грузом в рамках тех $800 млн. помощи, которые одобрил президент Джо Байден.

● Помощь США, как добавил Кирби, включает в себя противотанковые системы и системы противовоздушной обороны — это то, в чем больше всего нуждаются ВСУ.

● Какое оружие необходимо Украине. Украинская армия передала в Конгресс США список военного оборудования, которое необходимо для борьбы с российской агрессией. В список попали артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.

● Также украинцы запросили разведывательные и ударные беспилотники (включая дроны-камикадзе), тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы против дронов, а также боевые самолеты Су-25.

● На следующей неделе — новые евросанкции. Европейские страны могут принять новые санкции против РФ, в том числе против еще ряда банков и членов семей олигархов. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников. США и ЕС также работают над обеспечением эффективного применениям действующих санкций: оказывают давление на страны, которые позволяют россиянам и их компаниям выводить активы из-под действия ограничений.

● Еврокомиссия объявит о новых санкциях на следующей неделе.

● Прокладки Кремля получили по заслугам. США ввели санкции против компаний, которые могут помогать Москве уклоняться от санкций, финансировать полномасштабное вторжение в Украину и работать на нужды российской армии и разведки. Об это сообщил сайт американского Минфина. Ограничения коснулись юрлиц, зарегистрированных в Сингапуре, Испании, Великобритании, на Мальте и так далее.

● В частности, речь идет о компаниях, связанных с технологиями и научными разработками. Среди них оказался крупнейший российский производитель и экспортер микросхем Микрон.

● Лондон ударил по кремлевским фейкометам. Великобритания ввела санкции в отношении еще 14 россиян, сообщила The Gardian. Под ограничения попали владеющий Russia Today Сергей Брилев, глава Газпром-Медиа Александр Жаров, управляющий директор RT Алексей Николов и глава Sputnik International Broadcasting Антон Анисимов, а также генерал-полковник Михаил Мизинцев, прозванный «мясником Мариуполя».

● Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пояснила: «Война Путина против Украины основана на потоке лжи. Британия помогла миру разоблачить кремлевскую дезинформацию, и эта последняя порция санкций бьет по бесстыдным пропагандистам, которые распространяют фейковые новости и нарративы Путина».

● Штаты испортят русскую нефть. Администрация президента США рассматривает возможность высвобождения до 180 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в правительстве. Таким образом Белый дом пытается снизить цены на топливо.

● Рассматриваемый объем эквивалентен примерно двум дням мирового спроса. Если Штаты решатся на такой шаг, это станет самым крупным высвобождением запасов за почти 50 лет.

● Газовые финты диктатора. Российский диктатор Путин заявил в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом, что европейские компании будут продолжать платить за газ РФ в евро. А Газпромбанк (против которого не введены санкции) будет конвертировать евро в рубли. Об этом сообщил сайте немецкого канцлера.

● Канцлер в ответ «лишь запросил письменную информацию для более точного понимания процедуры». «Договоренность G7 остается в силе: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах», — добавили в пресс-службе Шольца.

● Ранее Кремль требовал, чтобы все платежи за экспорт энергоносителей из РФ с 31 марта производились бы в рублях — ради поддержки «деревянного». А сегодня российский диктатор подписал указ, который с 1 апреля переводит расчеты за газ для «недружественных стран» в рубли. Действующие контракты, мол, будут остановлены, если покупатели не выполнят новые условия. Как заявил глава московского режима, страны Запада должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

● Кремлевский старик сделал хорошую мину при плохой игре. Российский диктатор заявил итальянскому премьеру Марио Драги, что условия для прекращения огня в Украине «еще не созданы». А также сообщил, что действующие газовые контракты остаются в силе и что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

● Токио портит Кремлю настроение. Японские власти решили официально называть южные Курильские острова (сейчас контролируются РФ, захвачены СССР в конце Второй мировой) своими «исконными территориями, находящимися под незаконной оккупацией». Как сообщает новостное агентство Киодо Цусин, об этом говорится в проекте нового выпуска правительственного справочника о внешней политике страны «Синяя книга по дипломатии».

● До 2003 года японские дипломаты официально называли эти территории «незаконно оккупированными», а позже, вплоть до 2012-го — «исконными землями». В дальнейшем официальный Токио стал избегать таких формулировок, надеясь достичь с РФ компромисса.

И для финала:

● Как жил кум. Журналисты Слідства.Інфо побывали в резиденции Виктора Медведчука, народного депутата от ОПЗЖ и кума российского диктатора, в селе Ждениево на Закарпатье. Территория имения «настолько большая, что ее тяжело обойти за один день» (больше 120 га, огороженных забором) — там есть несколько домов, пруды и даже горная река. Главный дом — деревянный дворец на несколько этажей с лифтом.

● 27 февраля Медведчук, подозреваемый в госизмене, сбежал из-под домашнего ареста. По словам его адвокатов, сейчас он находится в «безопасном месте». Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину. Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала войны уехала в Беларусь.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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