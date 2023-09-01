Очень интересная ситуация. Что началось в России на фоне военных неудач 1 сентября, 20:13 NV Премиум

Если бы в России были реальные выборы, свободные, то Путина сейчас победила бы даже какая-нибудь табуретка неговорящая

Еще одна большая проблема российской армии — происходящее в Херсонской области. Там, по последним данным, украинские десантники взяли еще один плацдарм на левом берегу. Таким образом, их там теперь два или три. И плацдарм появился на фоне продолжающегося, дичайшего скандала в 205-й российской бригаде.

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Эта бригада сейчас одновременно пытается и оборонять левый берег от наступления украинской армии, и одновременно она же пытается полностью расформироваться, потому что начальство там вроде бы проворовалось и вообще некомпетентно, и начальству никто не доверяет. Туда приехали проверки. Проверяющим жалуются личный состав, то есть обычные солдаты, на то, что их никто не бережет, и там нет никакой артиллерии, никакой подготовки, вообще ничего. И то, что деньги у них отбирают и в бой кидают без даже продовольствия. Ну, обычные вот эти все российские истории.

И на фоне бедлама в 205-й бригаде, насколько я понимаю, украинские войска сейчас захватывают один за другим плацдармы на левом берегу. Это очень круто. Будем надеяться, что это получит свое продолжение и развитие.

Вообще, знаете, я смотрю на то, что сейчас происходит в Херсонской области.