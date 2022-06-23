Провоцируют и провоцируют. Чего добивается Россия 23 июня, 19:41 Цей матеріал також доступний українською

На сегодняшний день ситуация в Луганской области критическая в плане того, что существует угроза окружения части наших вооруженных сил

О ударе по башням

Я бы трактовал выполнение этой огневой задачи так: мы уничтожили объекты морской разведки Черноморского флота России, размещавшиеся на газодобывающих платформах, захваченных у нас российскими войсками в 2014 году. На более пострадавшей платформе было 100 военных и всего 23 гражданских. Так что эта платформа делала: газ добывала или вела радиотехническую разведку или радиолокационную разведку на просторах акватории Черного моря, входящей в нашу исключительно экономическую зону? Вот как следует трактовать, что мы уничтожили два или три объекта разведки противника в принадлежащей нам акватории Черного моря.

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О юге

Появлялись сообщения о том, что Черноморский флот готов наступать на Одессу. Теоретически — да, это возможно. Но я был бы очень приятно удивлен, если бы Черноморский флот отправился в сторону нашего побережья. Почему? Потому что как только они войдут в зону поражения наших противокорабельных комплексов, мы сможем спокойно нанести огневой удар еще и по кораблям черноморского флота. Они, кстати, потому и никуда не двигаются, они стоят там в акватории Черного моря и готовятся к нанесению ракетных ударов по нашей территории. И боятся заходить в зону возможного поражения противокорабельного ракетного комплекса, расположенного у нас, как сказал министр Резников, на боевом дежурстве.

При этом продолжаются постоянные обстрелы Одессы и Николаева. Это устрашение и создание панических и хаотических настроений среди населения с целью заставить его сдаться и не сопротивляться. Не в прямом смысле, а в смысле того, чтобы население стало готово на мир любой ценой.

О Луганской области

К сожалению, от Попасной россияне пытаются продвигаться в сторону Лисичанска и им понемногу это удается. Удается за счет многочисленных преимуществ в огневых средствах, они выносят нас с позиций. Мы пытаемся остановить это продвижение, оно очень медленное, но на этом направлении силы не равны. И действительно, на сегодняшний день ситуация очень критична, что существует угроза окружения части наших вооруженных сил.

О провокациях Эстонии

НАТО будет защищать своих членов от нападения в любом случае. НАТО — это оборонный союз, как они это позиционируют. Россия потому и провоцирует, и вертолет пытался нарушить воздушное пространство Эстонии, и летал с выключенным транспондером, и не отвечал на запросы эстонских диспетчеров. Россияне максимально провоцируют, провоцируют, чтобы страна НАТО или в ее лице весь блок НАТО в соответствии с уставом произвели первый выстрел в сторону России, чтобы Россия потом сказала, что НАТО — это агрессивный блок, напавший на Россию. И сразу предложила переговорный процесс, но уже с НАТО по урегулированию кризисной ситуации. Вот чего добивается Россия. Но произвести первый выстрел они боятся. Поскольку это будет очень короткая война и не в пользу Российской Федерации, они понимают это.

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