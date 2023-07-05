Что именно Украина получит за неделю от НАТО 5 июля, 18:09

Чем жила страна 5 июля 2023 года

● Главный удар еще впереди? Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин сообщил, что украинское контрнаступление еще не началось в полной мере. Он также опроверг заявление о том, что украинские силы якобы продвигаются медленно. «Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления», — сказал он в интервью The Guardian.

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● Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. ВСУ стойко держат оборону — отбили все атаки врага.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

● Продвижение возле Бахмута продолжается. Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки на Бахмутском направлении (к югу от Бахмута) и закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжаются тяжелые бои, пояснил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, севернее и южнее Бахмута украинские войска продолжают давить на оккупантов, выбивая их с ранее захваченных рубежей. Россияне оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут большие потери.

В некоторых российских ТГ-каналах появились сообщения, что оккупанты были выбиты из Клещеевки.

«Штурмовые части 10-й бригады Эдельвейс штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был захвачен ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы противника», — рассказал сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

● Оккупанты применяют химоружие. На Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие во время артобстрелов против украинских военных, заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Вероятно, речь идет о химическом элементе Люизит. «Его симптомы — тошнота, рвота и потеря сознания», — добавил представитель Сил обороны.

26 мая российские оккупанты на Авдеевском направлении применили боеприпасы с аэрозолями раздражающего действия против украинских сил. Несмотря на химатаку, ВСУ и пограничники отбили штурм войск РФ.

● Минус 670 оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 670 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 231 700 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4062 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 7917 (+9), артсистем — 4288 (+36), РСЗО — 656 (+9), средств ПВО — 395 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 309 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3614 (+12) и многое другое.

● Соотношение потерь. Потери оккупационной армии РФ во время контрнаступления ВСУ часто в восемь-десять раз превышают потери украинской армии. Об этом заявил ABC News командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Точных цифр он не привел.

Потери защитников Украины на юге в пять раз меньше, чем у российских оккупантов, на востоке — в восемь раз. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Главный мастер-сержант 47-й отдельной мехбригады Магура Валерий Маркус отреагировал на утверждение бывшего генпрокурора Святослава Пискуна о якобы больших потерях в его бригаде .В видеообращении Маркус отметил, что потери подразделения за более чем месяц ежедневных штурмов меньше 2%.

● Российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине, в том числе до 2500 танков, заявил глава вооруженных сил Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин.

протяженность так называемой «горячей» линии соприкосновения сейчас превышает 1200 км, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

● Это были Storm Shadow. По Чонгарскому мосту (на админгранице между Херсонской областью и Крымом) ударили крылатыми авиационными ракетами Storm Shadow, подтвердил Алексей Громов, начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ. По его словам Громова, эти ракеты класса «воздух-земля» заслуживают отдельного внимания среди поставленных западных вооружений, — они помогают уничтожать критически важные объекты россиян на расстоянии до 250 км.

По данным украинского Генштаба, российский военно-промышленный комплекс может производить за месяц около ста ракет различного типа.

● Теория больших взрывов. Российским войскам удавалось радиоэлектронной борьбой глушить западные высокоточные боеприпасы с GPS-наведением, в том числе ракеты HIMARS, заявил министр обороны Алексей Резников. «Россияне придумывают контрмеры, мы информируем наших партнеров, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры», — добавил он.

● И практика большого взрыва. В соцсетях появилось видео удара по российскому складу боеприпасов возле оккупированной Макеевки Донецкой области. Он был расположен во внутреннем дворе недостроенного жилого массива.

Мощный взрыв в районе Макеевки прогремел 4 июля. В ВСУ прокомментировали взрыв на оккупированной территории и подтвердили уничтожение склада оккупантов.

● Что именно Украина получит за неделю от НАТО. Несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, во время саммита в Вильнюсе (11−12 июля) удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа. «И, ну, я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить», — добавил он.

По словам президента Литвы, некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украине, и уже есть договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

«Да, двери НАТО открыты, но для некоторых стран они открываются очень быстро, а другие вообще не могут найти эти двери, и я считаю, что украинцы вполне правильно ставят вопрос о том, почему они сегодня еще не являются членами НАТО», — подчеркнул Науседа.

● Есть только год. На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО должны запустить процесс ускоренного принятия, у Альянса есть год, чтобы определиться с Киевом. Об этом говорится в материале обозревателя британской газеты The Times Роджера Бойеса. По его мнению, необходимо отойти от привычных бюрократических процедур, забыть о дипломатических играх и запустить процесс ускоренного принятия.

«Приоритетом на саммите НАТО является поиск промежуточного, но надежного способа обеспечения безопасности Украины, пока решение о принятии проходит через парламенты и канцелярии [которые обычно занимают не менее года]», — добавил обозреватель. Он подчеркнул, что у НАТО есть около года, чтобы определиться с Украиной, ведь к власти в США может вернуться Дональд Трамп.

● Болгария поддержала. Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект двухпартийной декларации по поддержке вступления Украины в НАТО. В парламенте отметили, что ожидают вступления Украины после завершения войны.

● Премьер Италии Джорджа Мелони уверена, что Украина должна получить действительно реальные гарантии безопасности, а Рим будет поддерживать Киев сколько это будет необходимо. Об этом она заявила во время совместного брифинга со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. Глава итальянского правительства добавила, что Рим и Варшава имеют общую позицию по многим вопросам, в том числе и по Украине.

● Си предупредил Путина. Глава Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте лично предостерег российского диктатора от применения ядерного оружия против Украины. Об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, с тех пор в разговорах с дипломатами других стран китайские чиновники начали называть отказ РФ от ядерных угроз своим достижением, и это помогает Пекину восстанавливать отношения с Европой.

● Борреля не пустили в Пекин. Власти Китая отменили визит в страну главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, не назвав причин такого решения.

Боррель должен был посетить Китай 10 июля. По словам посла ЕС в Пекине Хорхе Толедо, Брюссель будет продолжать поднимать «стратегические вопросы» с Китаем, включая права человека и войну России против Украины. Обе стороны продолжат вести диалог по экономическим и торговым вопросам, вероятно, в сентябре, и проведут саммит лидеров в конце года, добавил он.

● Кремль не решится? На данный момент Россия вряд ли вызовет серьезный инцидент с выбросом радиации на ЗАЭС, даже если реализует операцию «под фальшивым флагом», а ее усилия по созданию напряженности вокруг станции являются частью более широкой информационной операции против Украины, в том числе и перед саммитом НАТО. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать значительные повреждения, напоминают в ISW. Украинские военные источники повторяют эту оценку и отмечают, что даже если вероятные взрывные устройства [на крышах реакторов] сдетонируют, повреждения вряд ли повредят самим реакторам, а скорее создадут ложное впечатление, что украинские силы их обстреляли.

● Европа будет наблюдать за ЗАЭС. Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, глава государства сообщил собеседнику, что российские оккупанты готовят теракт на Запорожской АЭС. «Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ», — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал информацию разведки о возможной подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской АЭС .Страна-агрессор должна понимать, что мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и готов реагировать, подчеркнул глава государства.

● Станция работает. На утро 5 июля ЗАЭС работала в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники российских оккупантов не фиксируют, сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Российские оккупанты вывели часть войск с территории временно захваченной Запорожской АЭС, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

● МАГАТЭ ничего не видит. Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили признаков минирования россиянами временно оккупированной ЗАЭС. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на спикера агентства: «Инспекторы МАГАТЭ ООН сообщили, что они не видели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции, которые могли бы поставить под угрозу безопасность реактора».

Владимир Зеленский провел «расширенную» Ставку. Обсудили защиту АЭС, главнокомандующему Валерию Залужному поручили усиливать границу с Беларусью.

● Москва шантажирует зерновым соглашением. МИД РФ сообщил, что может не продлевать зерновое соглашение, которое завершается 17 июля. Страна-агрессор хочет, чтобы ей разрешили заново подключить Россельхозбанк (РСХБ) к системе SWIFT, разблокировать поставки запчастей для сельскохозяйственной техники, позволили наладить транспортную логистику и страхование, разморозить активы российских компаний.

В МИД РФ также хотят возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, в повреждении которого обвинили «диверсантов».

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что Евросоюз может знать санкции с РСХБ только после завершения российской агрессии против Украины.

● Россия — спонсор терроризма. Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала РФ государством спонсором-терроризма, а ЧВК Вагнер — террористической организацией.

Украина, Канада, Великобритания и Швеция подали иск против Ирана в Международный суд ООН из-за сбития Тегераном 8 января 2020 года самолета рейса PS752 (рейс Тегеран-Киев).

● Составлен перечень полезных идиотов Путина из ЕС. Журнал The Economist составил рейтинг европейских стран, которые сейчас являются крупнейшими пособниками российского режима в Европе. «Спектр полезных идиотов Европы — термин времен холодной войны для обозначения невольных союзников коммунизма — широк», — написало издание.

Наиболее очевидным союзником Кремля в Европе The Economist назвал венгерское правительство Виктора Орбана, которое руководит с 2010 года. Эта страна критикует поддержку Украины, продолжает импорт российского газа, а также запрещает транзит оружия для ВСУ на своей территории.

Также в рейтинг попала Австрия. «Соседняя Австрия, более спокойно, но не менее выгодно, также в значительной степени отстранилась от борьбы, ссылаясь на то, что она не является членом НАТО и на свою самопровозглашенную роль моста между Востоком и Западом, предлагая незначительную помощь Украине, даже несмотря на то, что ее торговля с Россией резко возросла», — говорится в статье.

В списке также Греция, которая продолжает противостоять усилению санкций на поставки российской нефти, и Кипр, который лишь недавно из-за давления закрыл банковские счета россиян.

«Страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Турция и Сербия, даже не пытаются скрывать прибыльные „черные“ услуги, которые они предоставляют России», — написало издание.

● Зеленский завтра будет в Болгарии. Глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит болгарскую столицу Софию 6 июля. Министр добавил, что «сожалеет» об утечке информации об этом визите в СМИ.

Путешествует не только президент страны:

● Странная история одного застройщика. Президент компании Киевгорстрой Игорь Кушнир за время полномасштабного вторжения несколько раз выезжал из Украины (всего провел там 8 месяцев) со справкой об инвалидности. Это не помешало ему вместе с женой в мае 2023 года покорить Эверест. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info со ссылкой на собственные источники.

Киевгорстрой — украинская строительная компания и оператор рынка недвижимости. В холдинг входит 38 организаций, 80% акций компании принадлежат Киеву.

И напоследок:

● Медицинский каннабис могут легализовать. На ближайшее пленарное заседание Верховной Рады могут вынести законопроект о легализации медицинского каннабиса, написал в ТГ народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. По его словам, «с голосами пока рискованно».

Речь идет о законопроекте № 7457, которым предлагается регулировать оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.