Пессимистический и оптимистический прогноз. Сколько еще будет продолжаться война 15 сентября, 16:45 Эксклюзив НВ

Этот первый украинский прорыв на харьковском направлении может на самом деле создать такую панику, когда все остальные линии обороны просто посыплются

Украинские войска очень умело создали момент. Потому что такое контрнаступление готовилось трудными месяцами и стоило нам очень больших потерь, при этом создавалось именно такое соотношение военных потенциалов противника и нашего. Ведь за счет получения нами дальнобойных систем ствольной и реактивной артиллерии и его умелого использования, мы наблюдаем у России разрушение логистики, систем управления и систем связи, из-за чего у россиян усложнился подход и маневр резервов. В результате мы видим отступление войск. То, что творится в Харьковской и Херсонской областях и даже в Крыму — организованным отступлением назвать сложно. Они просто драпают.

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Кроме того, очень удачно в силу наших возможностей были ослаблены системы ПВО и разведки противника, и благодаря нашим системам дронов, авиации, наземной, а сейчас еще и космической разведки мы получили возможность отслеживать все передвижения и процессы, что происходят как на оккупированной территории Украины, так и в самой России. Также сильное влияние оказало санкционное давление на Россию, на ее экономику, способность пополнять резервы и на морально-психологическое состояние войск. Грубо говоря, российский потенциал сильно истощен — как по численности личного состава, так и по технике, и морально-психологическим качествам.

На что сейчас способна вся российская группировка,

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