Разгром россиян в «котле». Что происходит в ключевом сейчас районе Лиман-Ямполь 30 сентября, 09:25

ВСУ загнали в «котел» главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь: украинцы могут отомстить за Иловайск в многократном размере

Судя по картам оперативной обстановки российского канала Рыбарь (канал российской пропаганды), ВСУ добились полного окружения группировки 20-й армии, которая сосредоточила все силы для обороны города Лиман и поселка Ямполь.

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Российское руководство пыталось удержать любой ценой два важных города Донецкой области — Лиман и Ямполь. Причины, очевидно, политические. Однако остановить наступление ВСУ россиянам не удалось.

Украинские войска взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения окруженцев — Кременная-Лиман. И теперь снабжение российской группировки перерезано.

Разгром россиян в «котле» стал неизбежен, вопрос только в его масштабах. И весьма символично, что это стало очевидно именно в тот день, когда Россия собирается присоединять Донбасс.

Путин собирается на словах присоединить то, что он не способен удержать силой оружия.

Последний раз в «котел» советская/российская армия попадала в апреле 1945 года в ходе немецкого контрудара под Бауценом.

Больших потерь в технике и вооружении россиянам уже не избежать

В ходе войны начиная с 2014-го года, и в 2022-м также, украинские части не раз попадали в оперативное окружение, а однажды попали в «котел» под Иловайском. Тогда было окружено около 1300 украинских воинов, в ходе прорыва из «котла» за один день погибло 270 наших воинов.

Теперь у украинцев есть шанс отомстить.

Вместе с тем, следует отметить, что оснований заранее праздновать победу нет. Мы получили исторический шанс за войну наказать врага, но этот шанс еще предстоит реализовать.

Выдающиеся успехи ВСУ удивляют, потому что ВС РФ по-прежнему кратно превосходят нашу армию в артиллерии, авиации, бронетехнике, боеприпасах.

Чтобы добить врага и не позволить выскочить из ловушки надо еще предпринять многие усилия.

Больших потерь в технике и вооружении россиянам уже не избежать, но важно не дать выскочить из «котла» окруженцам. Полная ликвидация окруженной группировки, кроме информационно-политического эффекта, приведет к дыре в российском фронте и сделает невозможным длительное удержание оккупантами рубежа Сватово-Кременная.

В России нет войск, равных украинским «Азову» и морпехам, они неспособны долго обороняться в окружении, поэтому россияне в ближайшее время предпримут попытки сбежать, бросив вооружение и подразделения прикрытия, как сбежали ранее из Балаклеи и Изюма.

Текст опубликован с разрешения автора

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