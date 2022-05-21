Очень опасный момент. Как и зачем россияне меняют тактику в войне 21 мая, 08:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Плохие новости из района Попасная, а значит, очередное «незапланированное» обновление

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

Видео дня

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Простите, не могу не начать с жалоб на СМИ: на все эти сообщения о том, что Путин принял командование на поле боя, в обход даже Герасимова (т.е. не только Шойгу) и так далее, и тут вдруг, оказывается, РФА «внезапно» нашла способ вернуться к тому, как она должна была сражаться все это время.

О чем я говорю? Российская военная доктрина изначально делает упор на обход городских районов при наступлении: в случае обороны они должны быть изолированы передовыми частями («первым эшелоном»), а затем обложены войсками «второго эшелона». Другими словами: обход с фланга и осаждение, если это необходимо, но не нападение наступающих частей.

До сих пор в этой войне мы почти ничего подобного не видели. Наоборот, русские все время спешат захватить каждую деревню и городок, какими бы незначительными они ни были, невзирая на потери. По крайней мере, номинально это было «логично», учитывая путинские иллюзии относительно нежелания украинцев воевать и получение РФА приказа взять под контроль как можно большую часть Украины в кратчайшие сроки, балансируя при этом на грани критически слабых каналов снабжения. Другими словами: дороги нужны были для снабжения войск. Ну и дороги, как правило, соединяют городские районы: их никто не строит из ниоткуда в никуда.

До сих пор в этой войне мы почти ничего подобного не видели

Неудивительно, что украинская тактика заключалась в том, чтобы превратить любое место в «крепость»: закрепиться там, где здания обеспечивают дополнительную защиту, — и защищаться. Учитывая, что РФА так часто нарушала собственную доктрину, еще менее удивительно, что это приводило к позорным провалам и катастрофическим потерям. Как мы видели, например, в районе северо-западнее Киева, в Чернигове, Сумах, Харькове, Изюме, не говоря уже о Северодонецке, Попасной и особенно Рубежном (в этот раз я говорю о Рубежном севернее Северодонецка).

Что ж, после всего этого кто-то там, в Москве, опомнился, и сейчас РФА возвращается к своей первоначальной тактике — видимо, с немалым успехом.

Ходят слухи, что вчера в районе Попасной соединение передовых войск ВДВ и механизированных частей гвардии вернулось к первоначальной доктрине и начало наступление мимо укрепленных и обороняемых украинцами сел. Обратите внимание: это серьезные войска, а не дети, готовящиеся к парадам в Москве месяцами. А за ними следуют механизированные части сепаратистов.

Сначала они должны были провести ложную атаку на Триполье, тем самым связав защитников, а затем, воспользовавшись возможностью, выдвинуть ВДВ, проскочив это место, и быстро захватить Владимировку. Эта атака, кажется, шла с такой скоростью, что украинцы не могли пустить в ход свою артиллерию. «Логическое последствие»: украинцы были вынуждены уйти и из Триполья и из Троицкого, чтобы не попасть в окружение.

Как следствие, россияне также заняли Дружбу, расположенную в 5 км южнее.

Примерно в это же время РФА проделала нечто подобное в районе Камышевахи: связав механизированными силами защитников этого села, она рванула свои воздушно-десантные войска через реку Камышеваха, прорвалась между Камышевахой и Золотым и наступала на Врубовку с южной стороны, захватив ее поздно вечером. Последнее находится всего в 30 км к югу от Северодонецка. Хуже всего то, что Троицкое, Врубовка и Дружба находятся всего в 8−9 км к востоку от трассы Т1302 — основной жизненно-важной линии украинских сил на участке Северодонецк — Лисичанск.

Другими словами: к настоящему времени «План G», кажется, работает относительно хорошо — и в пользу России. И, как уже говорилось, район Попасной теперь определенно является новым «Шверпунктом».

Более того, подразделения РФА, задействованные в этом наступлении, оснащены значительным количеством БМТП «Терминатор-½». На языке РФА это «боевые машины поддержки танков»: у них небольшая башня с двумя 30-мм автопушками и четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами.

Какой в ​​этом смысл?

Что ж, эти две 30-миллиметровые автопушки обладают мощным ударом, который они могут нанести на приличном расстоянии. В первую очередь БМТП предназначены для борьбы с пехотой — именно такой, высокомобильной, но тяжеловооруженной, как пехота ВСУ. Они обеспечивают такую ​​же защиту своему экипажу, как и танки, а их 30-мм автопушки уже оказались серьезным и очень неприятным сюрпризом для украинцев с самого начала этой войны. Из-за сочетания этих орудий с противотанковыми управляемыми ракетами 9М120 «Атака» (кодовое название ASCC/НАТО «АТ-9 Спираль-2») и гранатометами АГС-17Д или АГС-30 — они гораздо более универсальны, чем любой из российских танков.

Вдобавок ко всему, есть плохие новости с севера Харьковской области, где РФА контратаковали и отбили Тернову и Рубежное, тем самым оттеснив украинские силы как от международной границы, так и от основного узла снабжения РФА в Волчанске.

…и из северного Северодонецка, куда украинцы были вынуждены эвакуировать село Щедрищево, северную окраину этого города.

Первое свидетельствует о том, что русские не отказываются от идеи сохранить за собой что-то вроде «буферной зоны» на севере Харькова, а наоборот, подтягивают подкрепления из района Белгорода.

Последнее звучит так, будто российское проникновение в районе Попасной вынуждает украинскую группировку войск в районе Северодонецка сокращать линию фронта — вероятно, для того, чтобы высвободить войска, которые она может отправить для отражения новой угрозы с юга. Тогда это логично: сейчас снова возникла серьезная угроза окружения (как минимум) четырех украинских бригад, заканчивающихся в районе Северодонецк-Лисичанск — и чем глубже идет проникновение россиян западнее и севернее Попасной, тем больше войск нужно украинцам, чтобы остановить его.

Иными словами: до начала использования массы тяжелых вооружений, предоставленных НАТО, осталось еще несколько недель, и украинские силы переживают очередной крупный кризис этой войны.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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