Стратегия, Мариуполь и южная линия фронта. Обзор военных действий 4 мая, 14:53 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

За последние 3−4 недели стало появляться все больше сообщений о том, что россияне пытаются перенять тактику украинской армии

Стратегия

Большая часть западных, а также других средств массовой информации, кажется, все еще болтает о продолжающихся переговорах между Россией и Украиной и ожидает какого-то мирного соглашения. Действительно, похоже, что часть западных политиков устали от войны, а немало политиков в других странах пытаются подтолкнуть Киев к уступкам — хотя бы для того, чтобы восстановить прерванные поставки продовольствия из Украины.

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Что ж, жаль разочаровывать, но: любые мирные сделки требуют участия как минимум двух сторон, а сейчас я не вижу ни одной. Независимо от того, кто что гарантирует, Путин даже не ведет серьезных переговоров: это неудивительно, поскольку для него было бы «политическим самоубийством» принять что-то меньшее, чем «по крайней мере защиту» контролируемого Россией Донбасса (что, в свою очередь, было бы далеко от всего того, что он все еще требует).

С другой стороны, мне кажется, что масса украинцев пришли к выводу, что мирное соглашение с Россией невозможно, пока какие-либо войска РФ все еще находятся в стране — неважно где. Очевидно, что не только Путин, но и масса россиян презирают Украину до такой степени, что открыто поддерживают не только путинскую войну на уничтожение, но и массовые зверства, террор и разграбление территорий, оккупированных РФ, депортацию более 1 миллиона украинцев в Россию и выселение более 11 миллионов из их домов на Востоке… ну, после всех этих ужасов, я сомневаюсь, что народ Украины потерпит, чтобы их правительство пошло на какие-либо уступки Путину.

В свою очередь, это означает, что Зеленский не может принять никаких решений, кроме полного ухода России, восстановления территориальной целостности Украины и российских гарантий будущего страны (т.е. прямо противоположные тому, что требует Путин).

Поэтому, восстановление экспорта продуктов питания из Украины займет некоторое время. Те, кто до сих пор отказывается принять этот факт, все еще игнорируя то, что Россия сохраняет блокаду украинских портов в Черном море, и жаждут «вернуться к обычному бизнесу», возможно, захотят понять, что даже если россияне полностью уйдут в следующие пять минут, резня и разрушения, вызванные этой войной, настолько масштабны, что потребуются годы, чтобы очистить восток Украины от всех мин и неразорвавшихся боеприпасов, не говоря уже о восстановлении инфраструктуры и обеспечении «нормальной» жизни.

Не могу не повториться: исход этой войны будет решаться на поле боя

В общем, не могу не повториться: исход этой войны будет решаться на поле боя. Кстати, поскольку кампания «стихийных пожаров» в России набирает обороты, а происшествий действительно много по всей стране, теперь есть случаи того, как кто-то пытается отследить все это.

Воздух

Москва, похоже, и невежественна, и в отчаянии от того, что армии РФ не хватает возможностей хотя бы вычислить, не говоря уже о том, чтобы нанести точечный удар и таким образом прервать поставки западного оружия в Украину. Вместо этого РФА вернулась к самым примитивным средствам поиска целей: «разведке огнем». То есть русские тратят свой постоянно сокращающийся запас крылатых ракет на цели любых складских помещений, которые, по их мнению, могут использоваться для сокрытия западного оружия.

Другими словами: после больниц и многоквартирных домов новым приоритетом для российских списков целей в Украине являются ангары, гаражи, склады и т. д. «Хороший пример» этого можно было наблюдать в Днепропетровской области 1 мая: крылатая ракета взорвалась между двумя складами сельскохозяйственного предприятия в Синельниковском районе. Один ангар был сильно поврежден, другой разрушен.

Для тех, кто все еще думает, что копы Кистоуна проводят свои операции на основании моих сводок: 2 мая крылатая ракета П-800 «Оникс» попала в мост Затока к югу от Одессы. Сумма ущерба остается неизвестной. Я не упоминал этот мост ни единым словом, по крайней мере, четыре дня.

Еще один Onyx попал в жилой дом в Одессе, в результате чего погиб 14-летний ребенок и несколько человек получили ранения.

К слову о ракетных ударах: Люди, Нуждающиеся В Свежем Воздухе, говорят, что россияне выпустили по Украине 1215 баллистических ракет. Гораздо менее ясно число выпущенных к настоящему времени крылатых ракет: цифры колеблются от примерно 900 до более 1900. Частично это зависит от того, какое оружие считается таковым: например, некоторые из них, похоже, включают Х-35 (кодовое название ASCC/НАТО «AS-20 Kayak»), Х-59 «Овод» («AS-13 Kingbolt») и Х-59М «Овод-М» («АС-18 Казу») — противокорабельные/наземные ракеты, по-видимому, потому, что последние имеют, в зависимости от варианта, дальность до 200 км.

Из российских «летательных аппаратов» наиболее активными в последние два дня были российские разведывательные БПЛА «Орлан» — над всеми линиями фронта на востоке и юге Украины. Неудивительно, что только 1 мая защитники заявили, что десять из них были сбиты. Еще восемь самолетов были сбиты 2 мая, в том числе «Форпост», пытавшийся достичь Одессы («Форпост» — российская версия «Искателя» израильского производства).

В свою очередь, россияне заявили об украинском вертолете Ми-8, сбитом из ПЗРК, но не предоставили никаких подробностей, а Keystone Cops опубликовали это видео, на котором якобы показано уничтожение РЛС С-300 ракетой «Искандер-К».

ВМФ

После украинского удара по российским объектам радиоэлектронной борьбы на острове Змеиный 30 апреля ВМФ России остается обеспечивать снабжение острова с помощью катеров класса «Раптор», и теперь эти усилия блокируются украинскими БПЛА: 1 мая заявляли об уничтожении двух таких лодок — обеих Байрактарами.

Битва за Донбасс

После украинского артиллерийского удара по российскому командному пункту под Изюмом 30 апреля Киев заявил о гибели или ранении около 20 высокопоставленных офицеров. Некоторые источники утверждали, что даже Герасимов был ранен. Как обычно, нет четкого подтверждения этому, но нет и отрицания того, что активность РФА на востоке Украины несколько замедлилась, по крайней мере, в течение 36 часов после той атаки, прежде чем она «вернулась к норме» 2 мая.

В целом представляется, что в течение 1 мая РФА начала передислоцировать все «резервы», которые смогла найти на разных участках линии фронта, и сосредоточить их в относительно небольшом количестве «горячих точек». Одним из них является известный район к югу от Изюма, другой Лиман, третий — Рубежное, четвертый — Попасная, а пятый район южнее Кривого Рога. Как минимум три из этих районов также получили контингенты по 500 бойцов ЧВК Вагнера каждый.

В боевом отношении РФА «только» обстреливала украинские линии фронта южнее Изюма: украинская 25-я воздушно-десантная дивизия (насколько известно, недавно прибывшая в этот район) нанесла ответный удар. Тем не менее, российские отчеты указывают на множество мелких столкновений, подобных этому, в которых украинский Т-64 был подбит танками РФА.

Сообщения об активных боях поступали только из Большой Комышувахи. Наиболее активным был участок между Крымским и Ямполем, где РФА пыталась оттеснить защитников к Донцу. Последняя из двух находится примерно в 25 км к востоку от Славянска и в 40 км к западу от Северодонецка и подверглась обстрелу и взятию в клещи. Одно из полученных столкновений было особенно интересным. За последние 3−4 недели стало появляться все больше сообщений о том, что россияне пытаются перенять тактику украинской армии и действуют небольшими подразделениями, чтобы поразить обороняющихся там, где они меньше всего этого ожидают. Что ж, как минимум в одном случае эта идея закончилась засадой, в которой отряд 24-й бригады спецназа был уничтожен до последнего при попытке проникнуть на украинские позиции в лесах вокруг Ямполя.

И дальше на восток… 1 мая РФА попыталась атаковать оставшиеся украинские позиции на юге Рубежного, но потерпела неудачу. После многочасового артиллерийского обстрела 2 мая она снова попыталась, но снова потерпела неудачу. Аналогично было в районе Попасной, в Озерном и Марьинке: все штурмы остались безрезультатными.

Кстати, сепаратисты, которые постоянно жалуются на смертоносную эффективность украинской артиллерии, сообщают, что у украинцев есть бетонные бункеры в Попасной, оборудованные бронированными ставнями: всякий раз, когда они окружены русскими, они вызывают артиллерийский огонь по своим позициям, пока сепаратисты и россияне либо уничтожены, либо вынуждены отступить. …и сообщают о смертоносных атаках украинских БПЛА «Байрактар»: один из них должен был убить 19 военнослужащих.

Мариуполь

1 мая около 100 мирных жителей были эвакуированы из комплекса «Азовсталь» — при содействии ООН и Красного Креста. Последние двое объявили о своем намерении эвакуировать мирных жителей из трех других точек города также 2 мая (За последние сутки в Запорожье приехали 156 гражданских, прятавшиеся от российских оккупантов на заводе Азовсталь в Мариуполе — НВ).

Пока шла эвакуация 1 мая, было прекращение огня: сразу после этого РФА последовало телеприказу Путина и возобновило обстрел: действительно, 2 мая оно вынудило защитников отойти с северной части комплекса «Азовсталь» — даже если они затем остановились и, по-видимому, позволили эвакуировать ещё одну партию гражданских лиц.

Кстати, за последние два дня РФА завершила передислокацию своих войск из Мариуполя: теперь город контролируется отрядами сепаратистов. Интересно, что рассматриваемые войска не использовались для поддержки 58-й САА Зусько (российский военачальник, генерал-лейтенант, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа — НВ), а вместо этого были отправлены в Попасную. Т. е. кажется, что Кистоунские копы в Москве прекращают свои наступательные действия вдоль южных линий фронта и полностью концентрируются на прорыве ЛОК.

Юг

В течение последних двух дней русские продолжали обстреливать Осокоривку, Трудолюбовку и Князовку. Бои внутри Таврийского продолжались, но серьезные наземные атаки россиян проводились только из Заградовки и Ивановки (обе были отбиты). По Николаеву постоянно стреляют реактивные системы залпового огня: пострадавших нет, но и воды в городе нет. В свою очередь украинская артиллерия нанесла удар по российскому складу боеприпасов в Чернобаевке.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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