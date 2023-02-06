Наказание армией? ВСУ все чаще упоминают в опасном контексте 6 февраля, 16:33 Эксклюзив NV

Тема принуждения к военной службе, в частности — наказание армией — не нова

Напряжение в истории юношей из Ивано-Франковска, которые насиловали доведенных перед ними же до обморока девушек и выкладывали видео в соцсети, усиливает неподтвержденный факт вручения лидеру насильников Андрею Ярыне и его сообщникам повестки в ВСУ. Зато есть подтвержденная информация: Ярыне и одному из его сообщников, Ярославу Домбровскому, избрали меру пресечения и оставили под стражей. Таким образом, в армию не отправили.

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Но страсти не утихают. Политики, общественные деятели и лидеры мнений в один голос осуждают практику наказания армией, особенно во время горячей фазы войны с Россией. ВСУ — не тюрьма и не исправительная колония. А повестки преступникам как альтернативное наказание — плевок в лицо добровольцам, которые ушли воевать даже не в феврале 2022-го, а в апреле 2014-го.

Оттуда и аукнулось. Вот почему активная часть общества возмущается: здесь скорее воздействие на опережение и обсуждение наболевшего. Тема принуждения к военной службе, в частности — наказание армией — не нова. Далее речь идет не о формах отмазок и откосов от службы в советской армии и позже — а о шантаже молодых людей службой в украинском войске довоенного, постсоветского образца. После российского вторжения в Украину, незаконной аннексии Крыма и оккупации части Донбасса служба в армии и реальная защита своей страны от врага сделались тождественными понятиями. И очень быстро ввели ВСУ в водоворот манипуляций и подмены понятий.

ВСУ — не тюрьма и не исправительная колония

Начиная не с 2022-го, а еще с 2015 года возникло и закрепилось следующее: зона АТО — так тогда называлась территория боевых действий на Донбассе, — стала восприниматься как место для отбывания наказания за грехи против украинского дела. Например, в феврале 2017 года на сайте тогдашнего главы государства Петра Порошенко появилась петиция с требованием наказывать депутатов Верховной Рады за прогулы в виде отправки в командировку на нулевые позиции зоны АТО сроком на две недели. Это очень напоминает советскую практику наказаний на пятнадцать суток лишения свободы для хулиганов, алкоголиков и других асоциальных элементов.

В свое время получил огласку случай, когда двое граждан из патриотических соображений фактически похитили и насильно завезли одного депутата на Донбасс. Где заставили копать окопы — такие штрафные работы. Впоследствии против них возбудили дело за незаконное лишение свободы. Что невольно ввело армию в криминальный контекст.

В общем на каком-то этапе девятилетней войны то и дело возникали угрозы отправить кого-то на фронт для перевоспитания. Речь шла и о политиках всех уровней, и о чиновниках-коррупционерах, и о соседе-пьянице, регулярно избивающем жену. Плохо себя ведешь — бросим на ноль, будешь знать.

Так что не стоит удивляться и возмущаться разговорам вокруг возможного вручения повесток насильникам. Потому что до того повестки не словом, а делом полиция вручала посетителям ночных клубов и отдыхающим на пляжах. Подобная практика на фоне ежедневных печальных новостей о потерях на фронте, разрушений во время российских обстрелов и гибели гражданских делает понятие справедливости очень шатким. Мол, там гибнут люди, а ты здесь на пляже танцуешь с пивом. И это еще в лучшем случае. Потому что в худшем — гибнут лучшие, а ты воруешь или насилуешь. Так что место тебе, поганцу, в Вооруженных силах Украины. Шагом марш на перевоспитание.

Но в истории с насильниками звучит еще одна, менее заметная, но даже более тревожная мелодия. Андрей Ярына заявил: они с подельниками не насиловали девушек и выкладывали видео в соцсети — они, оказывается, создавали контент и капитализировали свою деятельность. А заработанные деньги донатили на ВСУ. Это также не доказано, как и факт вручения повесток. Однако если слова преступников подтвердятся, наша армия рискует получить репутационные потери даже внутри страны и точно за ее пределами.

Итак, что же получается: цель оправдывает средства? Деньги на нужды ВСУ можно и даже собирать, нарушая закон и посягая на человеческое достоинство? Да, Боже упаси, дойдем до оправдания коррупционеров: незаконные сделки они вполне могут оправдать щедрыми пожертвованиями на военные нужды. Воры будут красть, отдавать десятину на армию — и ослабят или вообще избегут наказания. Даже если все эти донаты — только слова и отмазки, уже сама возможность прикрыть свои преступления благотворительностью напоминает героя советского кино Юрия Деточкина, который воровал автомобили, продавал на черном рынке и жертвовал украденное детским домам.

Факт использования ВСУ в откровенно коммерческих целях привел на днях Виктор Таран, ныне служащий в армии политолог. Он распространил в соцсетях новую продукцию пивоваров: пиво Герои не умирают с изображением экипированных воинов на этикетке. Посыпались возмущенные комментарии в адрес производителей. Те назвали свой продукт благотворительным сортом. И заявили: вся прибыль пойдет на благотворительность, отстаньте от нас. Так что в дальнейшем ВСУ и рожденные в боях слоганы и лозунги могут начать брать на вооружение и производители более крепкого алкоголя. С этими же оправданиями.

Тенденция пугать мобилизацией или оправдывать свои не совсем этические действия желанием помочь армии пусть несколько странным способом, но — показывает, насколько в общественные сознания возросла роль ВСУ. Армия стала одновременно и залогом победы, и единственным институтом, которому безоговорочно доверяют украинцы, и местом, куда нужно отправлять не лучших представителей общества для перевоспитания и патриотического воспитания. То есть ты был негодяем — станешь на нуле воином света. А еще — и это тревожит больше всего, — Вооруженные силы используются как способ прикрыть и оправдать несуразные инициативы или откровенно уголовные преступления.

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