«Армія, Мова, Віра». Что с ними будет? Сегодня, 17:11 104 Цей матеріал також доступний українською

Правильные идеи для стратегического развития страны оказались негодными

Понятно, что направления «отката» противоположны направлениям достижений ушедшей администрации. В том числе и ее лозунгам, типа «Армія! Мова! Віра!».

Прошу прощения, но муссирование этих трех слов напоминало мне возгласы Германна из «Пиковой дамы» Пушкина: «Тройка! Семерка! Туз!». Эта аналогия совершенно не означает, что я не понимаю и не поддерживаю этих направлений работы администрации Порошенко. Эти слова важны для 25% проголосовавших. Это очень много. Но это — не большинство. Выборы, к нашему великому сожалению, это показали.

Правильные идеи для стратегического развития страны оказались негодными как тактические лозунги избирательной кампании. А именно об этом и шла речь.

При разумном подходе Зеленский не станет открыто бороться с законом о языке

Новая администрация не может отнять у украинской церкви Томос, данный патриархом Варфоломеем. Но мы уже понимаем, что расстановка сил в расколотой церкви меняется очень медленно — и с большим акцентом на региональных особенностях. Зато некоторые процессы в новой ПЦУ, к сожалению, не способствуют укреплению ее авторитета.

Новая администрация просто обязана продолжить строительство армии. Но поскольку продолжение боевых действий видится ей — по крайней мере, так декларируется — бессмысленным, то фактически мы будем иметь дело со свертыванием военной программы. Декларироваться это, конечно, не будет.

Хуже для сторонников украинизации — хоть я и считаю, что этот процесс должен продолжаться — ситуация с недавно принятым законом о языке. Конституционный Суд может рассмотреть закон с точки зрения его конституционности. А суд у нас настолько независим от исполнительной власти, что не имеет с ней никаких расхождений. Но при разумном подходе Зеленский не станет открыто бороться с законом (впрочем, с разумностью у нас всегда проблема!) но фактическое его применение будет тормозиться.

Текст опубликован с разрешения автора

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