В войне за Карабах. Какую ставку сделал Путин 20 сентября, 19:03 NV Премиум

Москва отходит от своих старых альянсов и вступает в новый — с Азербайджаном

Официальные власти Азербайджана 19 сентября объявили антитеррористические мероприятия локального характера. Я так понимаю, что это какой-то новый эвфемизм типа «специальной военной операции», который означает начало новой войны. Или, наверное, правильнее говорить не о начале новой войны, а о возобновлении войны старой, которую Азербайджан ведет против Армении в этом регионе с 1990-х годов прошлого века. А конфликт там продолжается больше 100 лет, если не дольше.

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Российская позиция тут на самом деле заслуживает отдельного описания. Дело в том, что всегда, долгие годы, десятилетия, Россия была за Армению в этом конфликте. На территории Армении, в городе Гюмри, даже есть российская военная база. Не знаю, осталась ли она там до сих пор, потому что всевозможные российские войска согнаны со всех точек на украинские фронта. Но официально эта военная база в Гюмри все еще функционирует.

Однако ситуация союзничества Армении и России стала меняться в последние годы,