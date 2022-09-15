Армения vs Азербайджан. Есть ли здесь рука Путина? 15 сентября, 20:13 Эксклюзив НВ

Сегодня пишу о других событиях, которые оказались в тени из-за происходящего в войне в Украине

Как минимум, тридцатилетняя война между Арменией и Азербайджаном в понедельник, 12 сентября, вспыхнула снова. История всего происходящего довольно сложна, поэтому я кратко резюмирую лишь последние события.

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В ходе очередного этапа войны в 2020 году Азербайджан победил Армению, вынудив ее вывести свои войска из четырех районов, которые она оккупировала с 1990-х годов. Поражение Армении поставило вопрос о демаркации границы между двумя странами, включающую не только районы, откуда армянские силы были выведены или еще не выведены, но и Газахский район Азербайджана, Село Кярки в Нахичеванской автономной республике, а также армянский эксклав село Арцвашен.

С мая 2021 года обе стороны жаловались на многочисленные нарушения границы вооруженными силами друг друга. Некоторые нарушения привели к столкновениям с десятками погибших. По мере роста напряженности в августе этого года вооруженные силы Азербайджана провели операцию Реванш, в ходе которой взяли под контроль несколько стратегических высот в Карабахе. 26 августа они также взяли под полный контроль Лачинский коридор — и район между (все еще) контролируемым Арменией Нагорным Карабахом, в котором местные армяне провозгласили независимость Республики Арцах. Однако это было связано с соглашением о прекращении огня, положившим конец войне 2020 года.

Поэтому 31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Брюсселе для обсуждения будущего отношений между их странами.

Важнейшими вопросами были такие, как отказ Армении вывести свои вооруженные силы из района Нагорного Карабаха: Армения обещала сделать это в соглашении о прекращении огня, которое положило конец войне сентября-октября 2020 года. По крайней мере, официально Армения заявляет, что у нее там нет сил: однако местные армяне, которые на стороне квазивооруженных сил, поддерживаемых Арменией, настаивают на своей независимой Республике Арцах, на сохранении своих вооруженных сил, и что все соглашения, где говорится, что Арцах это часть Азербайджана, полностью ничтожны. Действительно, хотя ООН четко признала этот район частью Азербайджана, они настаивают на том, что единственное решение проблемы Нагорного Карабаха/Арцаха — международное признание и независимость их республики.

Среди других вопросов, обсуждавшихся между Пашиняном и Алиевым, были: демаркация границ между двумя странами, взаимное признание территориальной целостности друг друга, отказ от всех соответствующих претензий; открытие границы и коммуникаций, прекращение военных провокаций.

Встреча, проведенная при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, завершилась достижением соглашения о дальнейшем ходе работы и подготовке к переговорам: по сути, ничем. Под обычным (и жестоким) давлением шовинистов в собственной стране, Пашинян отверг все предложения Алиева, обвинив его в том, что тот требует невозможного…

Пашинян отверг предложения Алиева, обвинив, что тот требует невозможного

Как сообщил Азербайджан, 12 сентября военнослужащие Азербайджана поймали военнослужащих Армении, которые устанавливали мины вдоль дорог, используемых ВС Азербайджана в так называемом Лачинском коридоре.

Ночью, 13 сентября ВС Азербайджана нанесли серию ударов с воздуха и артиллерии по отдельным подразделениям ВС Армении, на этот раз на территории Армении. Удары были нанесены (с севера на юг), по населенным пунктам Артаниш, Сотк, Мартуни, Джермук, что вокруг озера Севан, а также Горис и Капан.

Операция началась с очередного удара по ПВО Армении: они были поражены барражирующими боеприпасами БПЛА, что, по-видимому, привело к разрушительным последствиям. Вот несколько примеров:

— Попадание в РЛС дальнего обнаружения П-18;

— Попадание в РЛС 5Н63С ЗРК С-300СП;

— Попадание в пусковую установку ЗРК С-300СП;

— еще одно попадание в армянскую ЗРК С-300 (на этот раз барражирующим боеприпасом IAI Harop);

— еще одно попадание в ЗРК С-300 (возможно, тем те, что и выше); а также, как минимум, одно попадание в армянскую систему РЭБ Р-300Ж «Житель».

После того, как армянская ПВО была подавлена, азербайджанцы начали палить по артиллерийским орудиям, ДЗОТам и одиночным боевым машинам из БПЛА, собственной артиллерии и РСЗО. Это побудило армян жаловаться на многочисленные жертвы среди мирного населения. Пока мне удалось найти доказательства только ранения среди гражданских лиц. В ответ армяне обстреляли Кельбаджар, Лачин и Дашкесен.

Наконец, сухопутные войска Азербайджана продвинулись на территорию Армении вблизи населенных пунктов Варденис, Горис, Сотк и Джермук. Хотя некоторые утверждали, что азербайджанцы собирались создать сухопутный коридор в направлении Нахичеванской Автономной Республики, по-видимому, они ограничивали свои действия захватом отдельных армянских позиций вдоль (не демаркированной) границы.

Вечером, 14 сентября, были проведены переговоры о новом прекращении огня, и, по-видимому, боевые действия прекратились.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что, согласно сообщениям из Азербайджана, армянская сторона потеряла более 200 убитыми, и, по меньшей мере, 30 армянских солдат были взяты в плен. По словам армян, Азербайджан потерял 50 убитыми (из которых на данный момент подтверждено около 7−8 спецназовцев).

Почему все это происходит?

Некоторые говорят, что это Путин пытается отвлечь внимание от своего поражения в Харьковской области. Учитывая его любовь к подрывной деятельности, это не стало бы неожиданностью.

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Однако, скорее всего, Алиев решил проучить армян. Армянские вооруженные силы были обескровлены во время последней войны, и, таким образом, вооруженные силы Азербайджана пользуются огромным военным превосходством. Из-за того, что армяне не только не выполнили свое обещание о полном выводе своих вооруженных сил из Азербайджана (конечно, армяне на претензии Азербайджана утверждают, что это будут «вооруженные силы Республики Арцах»), из-за того, что Армения, таким образом, по-прежнему претендует на территорию Азербайджана, поскольку Армения отказывается от мира, демаркации и открытия границ, взаимного признания суверенитета и прекращения военных провокаций… Алиев заставляет их (мучительно) осознавать последствия.

Теперь вопрос в том, может ли правительство в Ереване, наконец, привести местных шовинистов в чувство — или нет.

Ах да, вот еще что важно. Азербайджан не только близкий союзник Израиля на протяжении уже многих лет и крупный покупатель израильского оружия, он также за последние два года улучшил свои отношения с ЕС. В то же время Азербайджан — близкий союзник Турции.

В свою очередь, Армения не только еще больше приблизилась к Путину, но и получает серьезные предложения об альянсе от Корпуса стражей исламской революции в Иране, который всякий раз, когда Армения оказывается в беде — озвучивает угрозы против Азербайджана.

За последние два месяца Алиев подписал ряд контрактов на экспорт газа в ЕС. Когда бы они ни были выполнены, (что зависит от расширения существующих трубопроводов, соединяющих Баку с Супсой в Грузии и Джейханом в Турции), Азербайджан, вероятно, станет крупным поставщиком газа в Евросоюз.

ЕС — лидеры которого веками были абсолютно равнодушны к этому конфликту, если не открыто поддерживали Армению (читай, Франция) — сейчас крайне заинтересован в предотвращении войны между Азербайджаном и Арменией, — и при этом должен решить, предпочитает ли он сотрудничать с диктатурой, которая юридически «права» (и по тем же причинам ЕС считает правильным поддержать Украину) или же — с армянской квазидемократией, движимой шовинизмом, которая юридически «не очень-то и неправа» и является близким союзником Путина, но и находится под угрозой государственного переворота со стороны собственной армии и экстремистски настроенных националистов…).

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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