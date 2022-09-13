Азербайджанской нож Эрдогана в спину Путина 13 сентября, 10:57

Что происходит?

Президент Турции Реджеп Эрдоган просто суперпрофессионал во вставлянии ножей в спину. Причем, он может вставлять их одновременно в разные спины разным людям.

Не прошло и недели, как Эрдоган поддержал Владимира Путина в его зерновом шантаже. Заявив, что зерновое соглашение можно пересмотреть и оно не работает так, как предполагалось. Может, потому, что Путин этим шантажом хочет добиться увеличения российского экспорта, например, удобрений, а Эрдоган думает, что и здесь он может быть посредником и заработать. Ничего личного, только бизнес. И не важно для Эрдогана, что зерновое соглашение очень нужно Украине и украинской экономике. Хотя почему же — важно, ведь тогда шантаж эффективнее.

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А затем произошла молниеносная операция ВСУ в Харьковской области. И посыпалась российская армия. И это увидел Эрдоган. И решил, что пришло самое лучшее время для его удара. В результате, Азербайджан начал атаку на Армению. Понимая, что именно в это время Россия не может позволить себе вмешаться. Что именно в это время не важно является Армения членом ОДКБ или нет. Нет возможности у россиян прийти на помощь. Россия не может себе позволить еще один военный позор. Она и один не очень может себе позволить. А здесь перспектива двух одновременно.

Эрдоган выставляет на посмешище не только Путина, но и ОДКБ

Российская армия так могущественна, что ее могущество сейчас заметно всем вокруг. Для этого не нужно даже садиться на самое большое колесо в Европе. Это могущество видно и из-под Херсона, и из Анкары, и из Баку. И из Еревана видно.

И сейчас Эрдоган одним ударом выставляет на посмешище не только Путина и российских генералов, но и ОДКБ. Конкурента своего влияния в Средней Азии. Мешающего ему строить тюркский мир. ОДКБ, оказавшийся точно не аналогом НАТО. Интересно, будет ли на ближайшей встрече с лидером Китая Путин умолять Си вытащить у него из спины нож Эрдогана.

Конечно, в этой ситуации не позавидуешь премьеру Армении Николу Пашиняну. Армянская армия не может на равных противостоять силам Азербайджана, за которыми стоит общий друг Эрдоган. Армяне критично зависят от России. И потому неделю назад Пашинян бегал за Путиным во Владивостоке, составив компанию лидеру хунты из Мьянмы, демонстрируя на экономическом форуме, что никакой изоляции России нет. Не помогло.

Поэтому если снова увидите, что Путин как-то криво сидит за столом, то теперь мы знаем почему. Сидеть ровно ему мешает нож Эрдогана.

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