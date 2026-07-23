Комитет Верховной Рады узнал, кому АРМА «сливает» Моршинскую

15 июля 2026 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. Депутаты в очередной раз пытались выяснить:

Чем занимается Агентство по розыску и менеджменту активов? Ведомство до сих пор не располагает информацией о характеристиках, стоимости и потенциале большей части арестованного имущества. Из-за этого государство теряет многомиллиардные поступления в бюджет.

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Кто зарабатывает на арестованных активах? Резиденты и пособники государства-агрессора, коррупционеры и другие преступники, чье имущество стоимостью более 200 миллиардов гривен было передано в АРМА, годами продолжают им пользоваться. Более того, они получают прибыль, за счет которой финансируют свою преступную деятельность, направленную на подрыв экономики, суверенитета и обороноспособности Украины.

Общие впечатления

Члены Антикоррупционного комитета выявили критическую неэффективность в работе агентства под руководством исполняющей обязанности главы Ярославы Максименко. Основная претензия заключается в игнорировании требований Закона № 4503-IX относительно полной идентификации всего арестованного имущества — ситуация, которая сохраняется уже почти год. Комитет и ранее, на заседаниях 24 февраля и 12 марта, констатировал эту служебную халатность, однако никаких перспектив решения проблемы до сих пор не наблюдается.

Никаких перспектив решения проблемы до сих пор не видно

Кроме того, ведомство продемонстрировало техническую неспособность передавать в управление даже простые активы из-за отсутствия программного модуля, а утвержденная с опозданием Методика определения возможности осуществления управления активами вообще не содержит никаких критериев для принятия решений. По сути, решения принимаются наугад или «с потолка».

Кроме того, в АРМА наблюдается рассинхронизация данных: руководство не располагает информацией о характере, рыночной стоимости, экономическом потенциале и дальнейшей судьбе более 6,7 тысячи активов.

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Еще одним деструктивным фактором является катастрофическое отставание в организации конкурсов по выбору управляющих. При реальной потребности в управлении 20 700 объектами возможности ведомства ограничиваются подготовкой лишь около 60 активов до конца года.

Из-за столь низкой эффективности руководительница агентства предлагает содержать оставшееся имущество за счет госбюджета, что перекладывает расходы на охрану и хранение активов россиян, государственных изменников, коллаборантов и коррупционеров (общей стоимостью более 200 миллиардов гривен) на украинских налогоплательщиков. Такая позиция АРМА, разумеется, возмутила депутатов, ведь в этом случае государство понесет миллиардные убытки вместо ожидаемого ежегодного пополнения казны более чем на 10 миллиардов гривен.

Коррупционная схема

После полутора часов дискуссий секретарь Антикоррупционного комитета Владимир Кабаченко предложил присутствующим решить «интеллектуальную задачу». Этот момент сменил атмосферу заседания с ироничной на напряженную, поскольку депутат пошагово описал масштабную коррупционную схему, заложенную в процедурах АРМА, которую ведомство реализует прямо сейчас в ходе отбора управляющего для минеральной воды Моршинская.

Суть логической головоломки заключается в следующем:

искусственный провал: АРМА объявляет первый конкурс на управление сложным активом по правилам статьи 21−4 Закона, но прописывает в ориентировочном плане настолько нереалистичные условия, что на конкурс никто не приходит;

новый круг: законодательство требует объявить повторный второй этап конкурса. Комиссия и невыполнимые условия остаются прежними, поэтому результат аналогичен — ноль участников;

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упрощенный финал: после двух неудачных попыток закон разрешает провести электронные торги по упрощенной процедуре, предусмотренной статьей 21−5 Закона. И именно здесь кроется главный риск, поскольку на этом этапе комиссия уже отсутствует, а ориентировочный план управления становится необязательным, произвольно изменяется и упрощается.

В результате на предельно простые торги, не предусматривающие жестких требований и контроля, приходит «нужная» компания и получает полный контроль над активом.

Таким образом, нормы Закона № 4503-IX, призванные гарантировать прозрачность посредством специальной комиссии и планов управления, легко обходятся путем искусственного создания условий для перехода к упрощенной процедуре отбора управляющего.

Как в воду глядел

Именно это сейчас происходит с Моршинской: искусственные условия отбора управляющего для нее создают безупречно просчитанную коррупционную схему.

Конкурс, объявленный 15 мая на Prozorro, провалился. Повторный этап, назначенный на 10 июля и предусматривающий идентичные условия, обречен на такой же результат, поскольку участие в нем экономически самоубийственно для легального бизнеса:

агентство ищет управляющего акциями, но требует опыта в сфере аренды или дистрибуции;

победителя заставят заморозить 101,1 миллиона гривен в качестве обеспечения, что принесет ему 80 миллионов гривен убытков за 5 лет, а также потратить 113,6 миллиона гривен на страхование без компенсации;

АРМА требует приобрести ОВГЗ на 2,19 миллиарда гривен за счет нераспределенной прибыли, хотя на счетах имеется лишь 1,74 миллиарда гривен, что обнулит капитал и остановит заводы;

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работая без получения дохода, управляющий вынужден ежемесячно платить 84,1 миллиона гривен из собственного кармана. При этом агентство может расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением за 10 дней.

Госслужащие АРМА цинично обходят заложенный в Законе № 4503-IX принцип тотальной прозрачности и контроля со стороны комиссии, искусственно блокируя первые этапы конкурса. В результате на третьем, упрощенном этапе комиссия будет отстранена, планы — аннулированы либо произвольно изменены и упрощены, а контроль исчезнет. Это открывает путь заранее определенной компании к распределению многомиллиардного актива в ручном режиме.

Общие итоги

Секретарь комитета Владимир Кабаченко, располагая рядом косвенных доказательств и твердой уверенностью в том, что в АРМА реализуется масштабная коррупционная схема, так и не смог пробиться сквозь «белый шум» и словесную путаницу главы ведомства.

«Госпожа Ярослава, у вас удивительная способность: отвечая на вопрос, не отвечать на вопрос», — резюмировал в завершение народный депутат.

Уже через месяц агентство перейдет к упрощенной процедуре и в ручном режиме будет распределять многомиллиардные активы Моршинской. Именно тогда станет окончательно ясно, оправдаются ли тревожные прогнозы парламентария.