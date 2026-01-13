Гвардия Трампа убила белую американку. Что это меняет для Украины

Итак, Трамп создал свою персональную гвардию, которую, в принципе, проставил вне государственной структуры страны. Типа как Зеленский Ермака.

Что такое ICE? Наиболее близкая аналогия — это ФСИН в РФ. Зачуханная служба, куда идут те, кто не смог устроится в ФСБ, полицию или другие силовые структуры из-за тупости, лени, неспособности и прочее. С не самой большой зарплатой, не самыми высокими требованиями и не самым большим профессионализмом.

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Что мы уже могли неоднократно наблюдать в массе роликов — как агенты ICE ловят велосипедистов. Кстати, в полиции четкий инструктаж — никогда не стоять перед автомобилем. У агентов ICE нет даже этих элементарных навыков.

И вот эту зачуханную охранку Трамп возносит до самых небес, приближает к себе, наделяет запредельными полномочиями и делает из них свою личную гвардию а-ля кадыровщина, которой все можно.

И, в итоге, естественно, происходит то, что не может не произойти.

Происходит то, что не может не произойти

Что там было на самом деле — уже совершенно не важно. Хотя уже установлено — Ренни Гуд до этого не вмешивалась в работу ICE, отвезла сына в школу и ехала домой, из видео совершенно очевидно, что намерения задавить агента у нее не было — у нее было намерение уехать — при этом так же очевидно что да, она его ненамеренно слегка зацепила, совершенно не критично, и так же очевидно что первый выстрел он сделал уже не находясь на траектории движения автомобиля, а второй и третий вообще в бок и в след.

Но это уже не важно. Важно то, что произошел идеальный шторм. До этого полиция и миграционка прессовали, избивали и убивали либо мигрантов, либо чернокожих. Мигранты — чужие. Да, нехорошо, плохо, мы против насилия — но это все же кластер чужих людей.

К чернокожему населению отношение — можете говорить что угодно про БЛМ (Black Lives Matter — Жизни черных имеют значение) — но тоже предвзятое.

А тут убита белая. И не просто белая. А гражданка. Коренная американка. Под «коренной» я имею в виду несколько поколений предков. Женщина. Домохозяйка. Мать троих детей. Молодая. С фотогеничной внешностью. Говорящей фамилией. На ровном месте. Агентами непонятно какого ФСИН, не имеющими на это полномочий. Которые, как хозяева жизни, пошли к ней с оружием и какими-то претензиями открывать ее автомобиль. У нее дома. В ее городе. И затем еще и огородили место происшествия, не пуская жителей. У них дома. В их городе. И отказывая бывшему на месте доктору в возможности оказать ей помощь. Говоря «I Don’t Care» (а мне все равно).

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И это просто идеальное стечение обстоятельств, чтобы Ренни Гуд стала символом.

Она и стала. Моментально. «Rest in power!».

Как известно, систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Реакция на ошибку была еще хуже. Трамп заявил что-то в стиле: «она чертова левачка, домашняя террористка», прокурорша, или кто она там, ляпнул о покушении на убийство и о том, что агент с травмами увезен в больницу — хотя он преотлично ходит. И, в общем, государственный аппарат четко дал понять своим гражданам: идите вы к чертям собачим, стреляли в вас, стреляем и будем стрелять, и мы вас презираем, вот почему.

И Америку взорвало.

Потому что — какого черта какой-то зачуханный ФСИН убивает натуральных граждан, к которым он, черт побери, не имеет вообще никакого отношения, у них дома, за административное правонарушение, не дает оказать помощь и ставит себя выше закона и общественного договора?

И дело совершенно не в том, кто формально нарушил букву закона. Ренни Гуд. Или агент ICE. Дело в том, что нарушено ощущение справедливости.

Закон работает только тогда, когда он полностью соответствует понятию о справедливости в данном обществе. Когда он идет вразрез с этим понятием — он превращается из закона для людей в закон репрессивный.

И общественный договор моментально нарушается. И люди это чувствуют великолепно.

Резюмируя. Любое внутреннее напряжение: а) отвлекает от Украины и б) подталкивает нарциссов в политике к внешней войне. Которая, см. п. 1 — а) отвлекает от Украины.

Вряд ли Трамп захочет решать свои внутренние проблемы войной с Путиным. Есть масса всевозможных других маленьких победоносных. Куба, Колумбия, Гренландия. Тот же Иран — добить аятолл.

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Но все это будет означать одно — Украина уйдет с полос мировых СМИ.

Вот в ночь на 9 января была одна из самых сильных атак на Киев — а всему миру уже практически плевать: точки бифуркации теперь совсем другие.

И вот, казалось бы — как смерть домохозяйки в Миннесоте может влиять на будущее страны за десяток тысяч километров от нее? А вот так вот.

Миннеаполис сейчас — одна из поворотных точек истории. Будущее будет определяться там даже в большей степени, чем в Киеве.

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Текст публикуется с разрешения автора

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