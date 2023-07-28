«Командировка» на Мальдивы как повод вернуть декларирование 28 июля, 16:18

Если не будет сделано системных выводов, мы получим идентичные скандалы уже через несколько месяцев

Жизнь «слуги народа» Юрия Аристова очень изменилась на этой неделе. Еще в понедельник он был народным депутатом, который ездил по миру, представлял Украину в переговорах по поставкам оружия и, вероятно, имел доступ к каким-то государственным тайнам. А уже в четверг — обычный человек без депутатского мандата да еще и подозреваемый в подделке служебных документов, за что может получить три года тюрьмы.

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Таким образом Аристов расплатился за лакшери-отдых, к которому привык до войны и не смог отказаться, когда жизнь всех украинцев очень изменилась. Он использовал «безопасностную» командировку в Вильнюс как возможность покинуть Украину и вернулся домой через Мальдивы, где неделю отдыхал с семьей. Президент Зеленский, который когда-то имел общий бизнес с Аристовым, в своем обращении достаточно жестко и однозначно сказал, что таких чиновников в Украине не будет.

Сейчас всем, кто сделал или собирается сделать как Аристов, страшно. СБУ объявила, что проверит зарубежные командировки всех чиновников времен войны. Поговаривают, что чиновников теперь совсем не выпускают за границу.

Но решает ли это проблему? Возможно, в короткой перспективе — да. Но страх пройдет, Аристова вряд ли посадят, а чиновникам надо все равно ездить за границу, потому что без поддержки мира мы не выиграем войну с Россией.

Это лекарство от таких досадных скандалов

Если не будут сделаны системные выводы, мы получим идентичные скандалы уже через несколько месяцев.

Простой, понятный и действенный ход — восстановление декларирования должностных лиц с открытым доступом для граждан.

Объясню на примере Аристова. Одни сутки пребывания в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах, где он с семьей провел неделю, стоят в среднем $5,500 (согласно ценам, приведенным на Booking.com). То есть только проживание стоило ему почти $40,000. Если к этому добавить перелет на 3−4 членов семьи и сопутствующие расходы за неделю отдыха на лакшери-курорте, получим около $60,000.

Если бы чиновники и дальше должны были декларироваться (как было до войны), то уже в течение 10 дней после оплаты отдыха Аристов должен был бы подать в НАПК информацию об этом существенном расходе. И уже очень скоро в публичном доступе мы, журналисты, увидели бы в его декларации не очень привлекательную строку о дорогом отдыхе на Мальдивах. Мы задавали бы вопросы, выясняли бы детали, и это закончилось бы публичным скандалом с участием нардепа, который занимается нацбезопасностью.

Так и произошло. Однако случайно, а не закономерно. Коротко говоря: если бы Аристов знал, что должен задекларировать эту свою «мальдивскую командировку», он бы все взвесил, и, наверное, как умный человек, не поехал бы никуда.

Но народный депутат был убежден, что общество, которое платит ему зарплату, никогда не узнает о лакшери-слабости чиновника во время войны и легко отдал кругленькую сумму за тайный отдых с семьей.

Возвращение декларирования чиновниками и открытый доступ к декларациям — это лекарство от таких досадных скандалов, на которые, очевидно, никто не хочет тратить силы во время войны. Теперь правоохранителям надо потратить кучу времени на следствие, обыски, суды и бумаги. Журналистам — все время следить, не сбежит ли или вдруг безнадежно не заболеет фигурант дела. Президенту надо записывать обращения и заниматься микроменеджементом, чтобы узнать, кто еще ездит в, как он говорит, «выгодные командировки».

Зачем нам все это, если мы уже давно ввели действенный механизм контроля чиновников — декларирование?

Самое время возвращать к реальности чиновников через возвращение к декларированию. Потому что внимание общества быстро переключится с внешнего врага — на внутреннего. А это, как мы все понимаем, делает наш путь к Победе значительно длиннее, сложнее и полным еще большими потерями.

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