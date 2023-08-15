Будущий президент Аргентины и уроки для Украины, когда все достало 15 августа, 17:09

Когда всю страну наконец все задолбало! Мои диванные заметки из Аргентины

Там прошли предварительные выборы (primaries) — за несколько месяцев до выборов президента (в октябре 2023) все аргентинцы идут голосовать чтобы показать, кого они поддерживают. Причем голосование для каждого обязательно (нам бы такой закон). Поэтому считается, что такие выборы хорошо предсказывают, кто победит на настоящих.

Видео дня

Что такое Аргентина сейчас? Инфляция 115%, два курса валют — Центробанка (официальный курс 287 песо за доллар) — и курс черного рынка (690 песо за тот же 1 доллар — этот курс называется dollar blue).

Этот dollar blue упал на 900% за время правления текущего президента — мы можем предположить, что он, мягко говоря, непопулярен. Ставка Центробанка сейчас 118% — это вообще непонятно что! Как они своим банкам дают деньги под такую ставку?

Но и оппозиция тоже не очень — они правили до этого и ничего сделать не смогли, хотя рассказывали какие они про-рыночные и капиталисты, но не получилось.

А еще есть $44 млрд долг МВФ, который непонятно, как платить. Сейчас МВФ дает Аргентине $7 млрд — просто, чтобы погасить $7 млрд долга себе же. Такая игра, чтобы не признавать, что страна давно уже банкрот.

Как он сам про себя говорит « инструктор по тантрическому сексу»

Так вот, на выборах победил депутат парламента из микро-партии (у них там два места) по имени Хавьер Милей. Он давно комментатор на ТВ (там он ругает все партии), экономист по образованию, рок-певец (у него своя группа), владелец 5-ти огромных мастифов и, как он сам про себя говорит, «инструктор по тантрическому сексу». Ко всему этому — очень верующий католик. Ему 52 года. И что же он обещает избирателям?

Отменить свою валюту песо и перевести всю страну на доллар. Закрыть свой Центробанк — он ему не нужен. Радикально сократить налоги и при этом также радикально уменьшить социальные затраты! Закрыть много министерств.

Опираться предлагает на бизнес — только так можно возродить страну.

Говорит, что стране должно быть стыдно за себя и так, как раньше, продолжать более нельзя!

Он победил пока что с разгромным счетом. Посмотрим, что будет в октябре.

А какие уроки для Украины вы тут видите? Ведь Аргентина примерно похожа — 40 млн населения, огромное сельское хозяйство и много лет очень бездарного управления на всех уровнях. Вот в футбол они намного лучше нас играют — обидно!

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV