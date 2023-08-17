«Смесь Трампа и Болсонару» идет в президенты Аргентины 17 августа, 16:33

Аргентина — какая боль!

Недавно писал про Хавьера Милей — будущего президента Аргентины (выборы в октябре и он серьезно лидирует в гонке). И вот Financial Times добавила новых интересных фактов про сеньора Хавьера. А я сейчас сделаю из него супергероя!

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Итак, встречайте нашего героя, которому сейчас 52 года. Он ревностный католик, но говорит про себя что он «инструктор по тантрическому сексу».

Живет один (нет семьи), но с пятью огромными собаками породы мастиф, каждая из которых названа в честь известного экономиста-либертарианца (есть собаки Милтон Фридман и Джордж Лукас, например).

Он ведет свою избирательную кампанию и выступает на сцене в стиле рок-звезды и говорит что не причесывал свои волосы начиная с 13-ти лет! Вот тут я даже не могу сказать как называется такое отклонение от нормы — надеюсь меня читает молодежь и они что-то подскажут!

В стране инфляция 115%, валюта песо превратилась в какую-то комедию (реальный курс уже более 700 песо за доллар — это на улице, а официальный в два раза меньше — и курс упал за 4 года в 10 раз).

Валюта песо превратилась в какую-то комедию

У Центробанка страны уже нет резервов вообще, но это для Хавьера не проблема: он планирует отменить Центробанк и свое песо вообще и перейти полностью на доллары.

Главный его конкурент — нынешний министр экономики и труда страны Серхио Масса. Действующие президент Альберто Фернандес, и вице-президент Кристина де Киршнер — настолько непопулярные, что даже не беспокоятся тем, чтобы выставлять свои кандидатуры, хотя, в принципе, могут.

Этот министр — Серхио Масса — говорит, что надо чуть поднапрячься и все трудности кончатся. Во всем обвиняет МВФ (с которым именно он подписывал соглашения в последние годы) и засуху, которая вредит аграриям страны (а это очень важная там индустрия). Партия Перонистов — это такие местные социалисты.

И газета пишет что единственный шанс у него выиграть — это всем рассказать что Хавьер это смесь Трампа и Болсонару (это бывший президент Бразилии с неоднозначной репутацией!)

Я продолжу смотреть этот латиноамериканский сериал и буду для вас писать! Держу кулаки за Хавьера!

Текст публикуется с разрешения автора

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