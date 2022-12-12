Авантюры FIFA на чемпионате мира по футболу. Что там не так в Катаре 12 декабря, 20:07

Так что же, футбол действительно объединяет мир? Увы, нет. Он даже не объединяет нации

Доверьте Международной федерации футбольных ассоциаций, более известной как FIFA, составление рекламного девиза — и им непременно окажется бессмысленный слоган, такой, как для чемпионата мира в Катаре: «Футбол объединяет мир». В официальном рекламном ролике аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар произносят его на испанском и португальском языках. Так что же, футбол действительно объединяет мир?

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Увы, нет. Он даже не объединяет нации. На родине бразильской команды ее желто-зеленые цвета были кооптированы сторонниками недавно свергнутого президента Жаира Болсонару (поддерживаемого Неймаром), вызывая раздражение сторонников президента Луиса Игнасиу Лулы да Силвы, поддерживаемого тренером команды Тите и нападающим Ришарлисоном, крашеным блондином.

Идея о том, что спортивные соревнования объединяют народы мира, является давней навязчивой идеей, восходящей к изобретению бароном Пьером де Кубертеном современных Олимпийских игр в 1896 году. Спорт, по мнению барона и бесконечной череды спортивных чиновников, должен находиться за пределами политики, международной напряженности и любых других разногласий. ФИФА тоже придерживается фантазии о мире без политики, где конфликты не выходят за пределы поля.

На самом деле, решение провести турнир в этом году в Катаре, крошечном богатом нефтью эмирате, который не может похвастаться ни футбольной историей, ни свидетельствами сильного местного интереса к игре, само по себе является политическим. Правящий эмир страны жаждал престижа мирового события, и у Катара были деньги, чтобы его купить. Говорят, в карманах голосующих должностных лиц ФИФА оказались очень толстые конверты. И ФИФА была щедро вознаграждена за предоставление прав на вещание Al Jazeera, государственному телеканалу Катара.

Слоган « Деньги правят миром» был бы даже как-то слишком честным

Совершенно очевидно, что ФИФА не беспокоила плохая репутация Катара в области прав человека, жестокое обращение с рабочими-иммигрантами, а также законы, карающие за гомосексуальность — и уж точно не больше, чем международных спортивных чиновников прошлого, беспокоили куда более сомнительные площадки. Ведь последний чемпионат мира проходил в России, которая уже находилась под международными санкциями. А Олимпиада 1936 года проходила в гитлеровском Берлине.

Однако тот факт, что крошечный Катар, первая арабская страна, принявшая чемпионат мира по футболу, обладает таким влиянием, показывает, насколько изменился баланс сил за последние годы. ФИФА, как и Международный олимпийский комитет, всегда подчиняется власти денег; в этот раз — через запрет игрокам и высокопоставленным европейским лицам носить нарукавные повязки с надписью OneLove. Это выражение поддержки права людей любить кого и как они хотят было воспринято как политическое заявление, а ФИФА не может допустить смешения спорта и политики.

Но так происходит не всегда. Никто не лишал иранских, саудовских или катарских болельщиков права выражать солидарность с Палестиной, размахивая ее флагами на футбольных стадионах. В результате мы видим министра спорта Нидерландов Конни Хелдер, позволившую себе лишь крошечную булавку OneLove, и спокойно сидящего рядом катарского чиновника с нарочитой палестинской лентой на руке.

Только немецкая команда открыто протестовала против запрета выражать поддержку сексуальной свободы, закрыв рты на групповом снимке. ФИФА быстро вмешалась и потребовала прекратить протест под угрозой серьезных последствий. Любая критика нарушений прав человека в Катаре тут же сталкивалась с обвинениями в расизме при поддержке швейцарского главы ФИФА Джанни Инфантино, который напомнил соотечественникам-европейцам о «3000 лет» западного империализма. Футболки со словами «женщина» и «свобода» также запретили, чтобы не раздражать иранскую теократию, которой эти лозунги бросают вызов.

Вот вам и интернациональное единство. Столь же заметно отсутствие национального единства. Интересно было посмотреть, сколько иранских женщин без платков болели на трибунах за свою сборную. Еще более ярким примером стали демонстранты в Тегеране и других иранских городах, протестовавшие против попыток режима согреться в лучах футбольных побед и радующиеся тому, что их команда единственная в группе проиграла Соединенным Штатам.

Самым примечательным был отказ самих иранских игроков петь национальный гимн перед первым матчем против Англии. Корпус «стражей исламской революции» предупредил их, чтобы не вздумали повторить дома подобных смелых демаршей в поддержку демонстраций.

Затем произошло беспрецедентное поражение молодой немецкой команды, пытавшейся отстоять свои симпатии. Как и большинство национальных сборных, немецкая команда многонациональна. Один из их игроков, Илкай Гюндоган, родом из Турции. У Джамала Мусиалы, их лучшего полузащитника, отец нигериец. А лучший немецкий защитник Антонио Рюдигер — мусульманин, мать которого родом из Сьерра-Леоне.

Когда команде не удалось выйти в плей-офф лишь потому, что Испания проиграла Японии, консервативные эксперты в Германии обвинили во всем отсутствие традиционного немецкого боевого духа. Члены ультраправой партии «Альтернатива для Германии» даже заявили, что отсутствие духа было связано с желанием команды носить повязки OneLove движения Воук. Еще до этого чемпионата мира смешанная национальная сборная подверглась нападкам в определенных правых кругах за то, что она не является истинно немецкой.

Одна из ироний современного футбола заключается в том, что национальные команды разжигают страсти в своего рода карнавальном представлении о патриотической приверженности. Вот почему национальные правители любят облачаться в футбольные цвета своей страны. Но сами игроки в основном являются коллегами по клубным командам по всей Европе, говорят на нескольких языках и часто вне поля тесно дружат, что не позволяет записать их в сторонники такого типа шовинизма. Они являются членами чрезвычайно богатой, поистине космополитической элиты — как раз того типа, который любят ненавидеть правые популисты.

Так что звезды футбола в каком-то смысле едины, даже если чемпионат мира никого больше не объединяет. Тем не менее, можно понять, почему ФИФА выбрала именно такой слоган. «Деньги правят миром» был бы даже как-то слишком честным.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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