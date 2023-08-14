Арестович и агенты влияния. Как российские спецслужбы формируют политику в Украине 14 августа, 14:13 NV Премиум

Избавимся ли мы когда-нибудь от московских консерв и пятой колонны российской

Проблема российской пятой колонны имеет системный характер в Украине. Даже при том, что разные политические силы приходят к власти, но известные такие «органические без ГМО» агенты российского влияния постоянно присутствовали. Мало того, уже когда я был главой секретариата президента Ющенко (2005−2006 годы), где я имел самый высокий допуск к информации, то там говорилось о том, что россияне продолжали вербовать людей, даже после Оранжевой революции. Это было не так успешно, но они сопровождали, они помогали этим людям делать карьеру, если в бизнесе — они помогали бизнесу разрастаться и они просто выращивали эти кадры и при малейшей возможности проталкивали их выше и выше во власть.

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Сейчас эта тенденция немного изменилась, наверное, она не такая прямолинейная, но у нас есть много вопросов к определенным персоналиям той эпохи, которые неплохо чувствуют себя и сейчас, хотя у нас уже почти два года война.

Итак, о конфигурации пятой вражеской колонны на сегодня в нашей стране. Там идет борьба за публичное лидерство. Например, для меня очень показателен Алексей Арестович. Его карьера идет от советника главы Офиса Президента. Проследите за динамикой его эфиров. Последние его вещи. Он фактически активно ведет борьбу за то, чтобы занимать это место любимца русскоязычного, не очень глубокого, не очень далекого общества и ищет поддержку тех, кто просто физически подозрительно относится к власти.

Это один только пример того, что на этом фронте уже развернулась борьба.