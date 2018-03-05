Иван Апаршин
Иван Апаршин
Военный аналитик, экс- начальник Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата КМУ
В проекте госбюджета-2015 войну мы проиграли
Анализ предложений по финансированию армии на будущий год показывает - это бюджет бедной страны, которая планирует жить исключительно в мирное время 1

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Иван Апаршин

Военный аналитик, экс- начальник Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата КМУ

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