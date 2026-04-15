Наказание за проявления антисемитизма. Что надо понимать о новом законе

Интересно, что закон Верховная Рада приняла еще в феврале 2022 года, но Зеленский только сейчас нашел время его подписать. Хотя это не первый раз, когда он так нарушает закон.

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А дальше начался вопль на тему, что теперь нельзя будет критиковать Зеленского, потому что это будет антисемитизмом. Нет. Это ложь. Если вы критикуете Зеленского за его популизм, факапы, ложь и друзей-коррупционеров, а также за совершенные преступления, то это не подпадает под этот закон. А вот если вы атакуете Зеленского за его национальность, то это и есть антисемитизм. Даже если антисемитам это не нравится.

За каждым преступлением стоит фамилия, а не национальность

Следующая ложь была о том, что это сделано для Израиля или чтобы получить какую-то поддержку от Израиля. Это тоже ложь. Причем очень примитивная. За все годы Независимости Украины еще никогда не были настолько плохими отношения между Украиной и Израилем. И это достижение именно Зеленского.

Меня искренне удивляет, что некоторые умные люди пишут о том, что зачем этот закон в Украине, если Израиль до сих пор не признал Голодомор. А этот закон — чтобы не было антисемитских оскорблений в сторону израильтян или украинских евреев? Может, стоит признать, что Израиль здесь ни при чем? Кстати, такое положение есть и в ЕС, куда Украина шагает. При том, что у многих правительств ЕС тоже не самые лучшие отношения с руководством Израиля. Но это не мешает европейцам защищать своих граждан от антисемитизма и наказывать за него именно антисемитов, хотя это антисемитам очень не нравится.

А относительно признания Голодомора, то хочу напомнить, что во время 8 созыва, когда я был нардепом и заместителем группы дружбы между парламентами Украины и Израиля, мы смогли подать закон о признании Голодомора в Кнессете. И для этого была проведена большая работа. Но завершить нам не удалось, потому что Владимир Зеленский распустил парламент, мудрый украинский народ проголосовал за «слуг», и вся работа пошла коту под хвост, а «слуги» этим не занимались. Может, потому, что были ориентированы на другое? Но в любом случае это произошло именно благодаря волеизъявлению в 2019 году.

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И последнее. К сожалению, я вижу, как антисемитизм растет. В этом есть вина Зеленского. Есть заметное участие и россиян, которые активно прогревают эту тему. И есть склонность многих украинцев к простым решениям. Все это дает почву для роста антисемитизма. Хотите пример? Пишут, что в порт Хайфы зашел российский корабль с зерном с ВОТ. И сразу появляется месседж: «Израиль покупает зерно с ВОТ». Не подонки, которые купили, и не подонки, которые позволили завезти это зерно, а Израиль.

А тогда, когда ловят очередного украинца, который наводил ракеты на украинские города или подкладывал взрывчатку для поражения своих сограждан, то стоит писать, что это Украина работает на Кремль? Или это другое? Не надо обобщать. За каждым преступлением стоит фамилия, а не национальность. И я критикую Миндича не потому, что он еврей, а потому, что он часть коррупционной вертикали. Для меня не была важна национальность тех, кто был со мной в окопе. Мне было важно, со мной они в окопе или напротив меня. И на этом строилось мое отношение.

Закон дополняет статью 161 Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан формулировкой «проявления антисемитизма». Этот термин касается конкретной формы дискриминации, направленной против евреев как этнической или религиозной группы. И все. Будет наказываться только антисемитизм как оскорбление по национальному признаку, а не критика действий. Поэтому антисемиты и кипишуют.

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Текст публикуется с разрешения автора